Champions League: Paris Saint Germain es más que un finalista, es un equipo que quiere marcar una época

En el mismo Allianz Arena de Múnich en el que hace poco menos de un año vapuleó a Inter para levantar la primera Champions League de su historia, Paris Saint Germain sacó pasaje para revalidar el título el 30 de este mes a orillas del Danubio, en Budapest, ante Arsenal. El campeón completó unas semifinales que dan toda una pauta de su envergadura como equipo: pasó invicto ante una potencia como Bayern, que en su casa nunca se sintió cerca de dar vuelta la historia porque consiguió el 1-1 a los 48 minutos del segundo tiempo, cuando quedaban segundos para el final. La diferencia la hizo el 5-4 en el Parque de los Príncipes, en uno de los mejores partidos de este siglo.

Paris Saint-Germain está embarcado en algo más trascendente que en tener un buen año o una racha positiva, un cuarto de hora de fama. Su propósito es el de marcar una época, de ser el equipo de referencia futbolística de un ciclo, como lo fue el Ajax de Johan Cruyff o el Barcelona de Pep Guardiola. También dejaron una huella profunda en la Champions los Real Madrid de Zinedine Zidane (tricampeón) y Carlo Ancelotti, pero el máximo ganador de la competencia (15 títulos) corre por una cuerda aparte, lo suyo pasa por una mística inigualable, que muchas veces va más allá de los argumentos futbolísticos. El único capaz de ganar sin dar explicaciones.

Este PSG es de Luis Enrique, el entrenador que tuvo muy en claro que podía construir un equipo de autor prescindiendo de Kylian Mbappé, la estrella a la que no podía acoplar a su sistema colectivo. Sí lo consiguió con el disoluto Ousmane Dembélé que había pasado por Barcelona; lo convirtió en Balón de Oro desde el momento en que lo convenció de que solo iba a jugar si corría, asumiendo un compromiso grupal. A diferencia de su estancia en Barcelona, donde tenía su quintita en la banda derecha, Dembélé se transformó en un delantero de todo el frente de ataque.

Luis Enrique llevó por segundo año consecutivo a PSG a la final de la Champions League Martin Meissner - AP

El tiempo, el fútbol y los resultados le siguen dando la razón al director técnico español. No faltaron voces críticas por los nueve goles de la ida, los justificaron más en el descontrol que en la valentía de los dos equipos. Para algunos, un partido más de inconscientes que de racionales. Vincent Kompany, DT de Bayern, en la previa de la revancha, ratificó que no había muchas opciones: “O atacas con todo o te repliegas con todo. Los planteamientos intermedios no sirven con este nivel de jugadores”.

El 1-1 parece poca cosa comparado con el torrente de goles de ocho días atrás. Pero aun con un resultado más corto, el partido fue muy bueno, incluso hubo más remates (33, 13 al arco) que en la ida (22, 13). Lo que varió fue la efectividad. Y también que hubo menos desacoples tácticos, sobre todo de parte de PSG, que hizo mejores coberturas tácticas y solo sufrió con la gambeta endemoniada de Luis Díaz y sucumbió al instinto goleador de Harry Kane -se despidió de la Champions con 14 tantos en 13 presencias- cuando no quedaba casi nada de tiempo.

Lo más destacado de Bayern Munich 1 - Paris Saint Germain 1

El bacanal ofensivo que fue la ida tuvo continuidad en el arranque de la revancha. A los dos minutos, Paris Saint Germain ya estaba 1-0, nada de especular con la victoria del martes anterior, de traicionar la ambición con la que construyó toda una identidad futbolística. Desde la composición del equipo y las características de las individualidades, PSG se despliega con intensidad e inventiva. El georgiano Kvaratskhelia -una de las ausencias a lamentar en el inminente Mundial- está entre los mejores extremos del mundo; algo chueco, sus quiebres de cintura en aceleración son un martirio para los laterales. Sus movimientos remiten al potrero. En una maniobra de tres segundos, tiempo que le insumió arrancar en campo propio para descargar en Fabián Ruiz e ir a buscar la devolución al espacio, Kvaratskhelia llegó al fondo y tiró el centro atrás para la definición de frente de Dembélé, mientras la defensa de Bayern se hundía contra el arco.

La revancha despuntaba prometedora. Por el lesionado Hakimi, Luis Enrique corrió al lateral derecho a Zaire-Emery y el tercer mediocampista fue Ruiz, pieza esencial en la temporada anterior y ausente en 25 partidos de la actual a causa de diversas lesiones. Bayern también hizo una sola variante: el lateral austríaco Laimer -a quien la Argentina enfrentará en el Mundial- por Davies.

Kvaratskhelia, poco menos que imparable, deja atrás a los dos zagueros centrales de Bayern: Tah y Upamecano ODD ANDERSEN - AFP

En desventaja desde muy temprano, a Bayern Munich le tocaba afinar su natural propensión al ataque. La mesa volvía a quedar servida para otro espectáculo atrapante. Y lo fue, con alternativas cambiantes. Bayern se puso nervioso con el árbitro portugués João Silva Pinheiro, que dejó pasar una mano de Nuno Mendes, que hubiera supuesto la segunda amonestación, y otra mano de João Mendes dentro del área visitante. Los locales pidieron un penal que con buen criterio no fue sancionado, ya que la mano del volante fue accidental, al borde del área, cuando su compañero Vitinha despejaba una pelota con rumbo a la mitad de la cancha, sin intervención del ataque alemán.

Paris Saint Germain tuvo rendimientos altos en su pareja de centrales (Marquinhos y Pacho), en la habitual laboriosidad de João Neves y Vitinha, en la practicidad de Fabián Ruiz y en un tridente ofensivo al que es imposible mantener a raya durante 90 minutos. Más tarde o más temprano, Kvaratskhelia, Dembélé y Doué desquician a la defensa mejor parada.

Remata Doué ante la marca de Upamecano ODD ANDERSEN - AFP

Luis Enrique puede ir cambiando el dibujo táctico para demostrar la versatilidad de su PSG. A 15 minutos del final mandó a la cancha a los defensores Lucas Hernández y Beraldo para armar una línea de cinco y al ratito retomó la línea de cuatro y los tres delanteros con la entrada del veloz Mayulu.

Luis Enrique nunca se muerde la lengua ante los micrófonos. Tras la clasificación, desafió a los periodistas a un ejercicio de memoria: “¿Se acuerdan de lo que les dije cuando terminó la Liguilla? ¿No se acuerdan? Dije que no veía a ningún equipo mejor que el mío. Todo el mundo me criticó porque no habíamos quedado entre los ocho primeros, porque tuvimos que ir a los play-offs [16vos de final]. Todo el mundo decía que el PSG esto, que lo otro, no sé qué... No me equivoqué“. Solo le queda la final para que su equipo siga hablando por él.