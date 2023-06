Champions League: Kun Agüero y Pep Guardiola protagonizaron un divertido encuentro en la previa de la final

escuchar

La próxima final de la Champions League, a jugarse este sábado entre Manchester City e Inter en Estambul, tendrá un condimento sumamente especial por el rico pasado y presente de los jugadores argentinos en los dos equipos. Sin ir más lejos, la definición enfrentará a dos delanteros campeones del mundo como Julián Álvarez y Lautaro Martínez, pero también han pasado jugadores muy ilustres tiempo atrás, como Diego Milito, Esteban Cambiasso y Javier Zanetti por el lado nerazzurri y Pablo Zabaleta, Carlos Tevez y Sergio Agüero en la parcialidad citizen.

Justamente, Tevez y el “Kun” confirmaron que dirán presente en el estadio Olímpico Atatürk para presenciar el partido decisivo, e incluso se juntaron en el entrenamiento que realizó el equipo mancuniano en el mismo escenario donde buscará su primera corona europea. Y ese momento llevó, inevitablemente, a un cálido reencuentro entre Agüero y Pep Guardiola, su último entrenador en el equipo donde se convirtió en el máximo goleador extranjero de la Premier League, donde mantuvieron una breve y divertida charla mientras salía al aire en ESPN.

Estambul vibra en la previa del partido entre Manchester City e Inter, que mañana definirán al campeón de la Champions League Khalil Hamra - AP

Poco antes de que iniciara la práctica, el entrenador se acercó al estudio que se había armado ESPN sobre el campo de juego y marcó el tono de la conversación desde las primeras palabras que dijo, señalando a su ex dirigido: “Todo lo que dice es mentira, no le dice la verdad ni al doctor”, le lanzó la primera chicana, para luego saludarlo con un beso y un abrazo. La siguiente frase de Guardiola siguió la misma vía: “¿Te llevas a todos a Miami?”, le preguntó sobre el reciente anuncio de su amigo cercano Lionel Messi, que se sumará a Inter Miami en la MLS, a lo que el ex Independiente, radicado actualmente en la ciudad del sur estadounidense, le siguió el juego: “Estoy recolectando un poquito a todos”.

Acto seguido, Guardiola invitó a Agüero a cenar junto al resto del plantel en el hotel donde se está hospedando, y ante la sugerencia de la periodista Gemma Soler de que saliera a calentar con los demás jugadores, el DT le tocó el estómago al argentino, en señal de que no tiene el estado de forma para hacerlo. Incluso le remarcó el “cambio de color” en su tez, como consecuencia de sus últimos meses en la ciudad norteamericana: “Y, pero estoy en Miami, pa”, le contestó el Kun, antes de que el entrenador finalmente se despidiera y regresara al entrenamiento.

El reencuentro entre Guardiola y Agüero

No fue el único reencuentro que tuvo Agüero con alguien con quien compartió vestuario en su carrera; también se cruzó a Lautaro Martínez, su ex compañero de la selección argentina en las Copas América de 2019 y 2021, donde ganaron el primer título de la Albiceleste en 28 años. Pero lejos de desearle suerte, el Kun no pudo ocultar el amor por los colores: “Yo soy del City, pa. Está bien, quiero que te vaya bien, pero bueno, en una final... Si ganamos 2-1 y vos hacés un gol, vas a estar caliente, pero esto es así. Yo voy por el City”, se sinceró acompañado de un risueño Tevez, aunque también reflexionó: “Es un bajón eso, ¿no? Vos rompela y después vemos que pasa”.

Martínez, por su parte, fue mucho más diplomático para palpitar la definición: “Hablamos después del partido. Va a ser un lindo partido, porque vamos a tratar de jugar de igual a igual al City, que es un gran rival. Ojalá que gane el mejor”, aseveró el ex Racing, que también “renegó” de la etiqueta de capitán que le otorgó Agüero.

El intercambio entre Agüero y Lautaro Martínez

El “Toro” estuvo también en boca del propio Guardiola, que en su conferencia de prensa no escatimó en elogios para el delantero rival: “Poco más tengo para decir por cómo está jugando en los últimos tiempos. Es campeón del mundo, por tanto si es campeón del mundo es porque tiene algo especial”, valoró sobre quien convirtió 28 goles en 56 partidos en la actual temporada. “Sostiene bien el balón, da continuidad al juego, en el área su definición es buena... Los dos equipos estamos en la final de las Champions, algunas cosas debemos hacer bien”, analizó el DT.

Los elogios de Guardiola hacia Lautaro Martínez

Agüero pasó una década liderando el ataque de Manchester City entre 2011 y 2021, con quien convirtió uno de los goles más emblemáticos de la historia de la Premier League al término de su primera temporada en el club, en el que anotó en tiempo de descuento para otorgarle su primer título de liga en 44 años al conjunto mancuniano. En sus cinco últimos años allí fue dirigido por Guardiola, que en un principio intentó optar por otro perfil de delantero, pero que finalmente aprovechó al Kun al máximo, con un rendimiento que fue coronado con una campaña de 100 puntos en la temporada 2017/18.

En la actualidad, los Citizens están al borde de alcanzar un hito sin precedentes en el club: nada menos que el triplete de Premier League, FA Cup (donde superaron a Manchester United en la final) y Champions League. Para ello deberán vencer a Inter, equipo que ya consiguió este registro en la temporada 2009/10 bajo la conducción de José Mourinho, que en los años posteriores se convertiría en un acérrimo rival del propio Guardiola.

Agüero se despidió de Manchester City en 2021, luego de una década en el club, donde coincidió con Guardiola en sus últimos cinco años PETER POWELL - POOL

