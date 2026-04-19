Bayern Munich se consagra campeón de la Bundesliga cuatro fechas antes y va por todo esta temporada

Bayern Munich volvió a imponer su dominio en Alemania. Con la victoria por 4-2 ante Stuttgart, el conjunto bávaro aseguró el título de la Bundesliga con cuatro fechas de anticipación y amplió su ventaja a 15 puntos sobre Borussia Dortmund, una diferencia imposible de revertir. Además, mantiene la ambición en la Copa de Alemania y la Champions League.

El logro representa la consagración número 35 en la historia del club, que estira aún más su supremacía en el fútbol alemán. Lejos de celebraciones desbordadas, el plantel optó por un festejo contenido en el Allianz Arena, sin las tradicionales duchas de cerveza, con la mirada puesta en los desafíos que aún tiene por delante.

El belga Vincent Kompany, al mando de Bayern Munich, logró su tercer título como entrenador del equipo alemán KARL-JOSEF HILDENBRAND - AFP

El encuentro mostró la capacidad de reacción del equipo dirigido por Vincent Kompany. Stuttgart se adelantó a los 21 minutos con un remate preciso de Chris Führich, pero Bayern Munich respondió con contundencia: Raphaël Guerreiro, Nicolas Jackson y Alphonso Davies dieron vuelta el resultado en apenas seis minutos antes del descanso.

En la segunda parte, el que no podía faltar, Harry Kane ingresó desde el banco y volvió a marcar diferencias. El delantero inglés anotó su gol número 32 en la Bundesliga y el 51 en la temporada, cifras que lo consolidan como una de las figuras de la temporada en Europa. Su ingreso formó parte de una rotación planificada por Kompany, que preservó a varios titulares tras el exigente compromiso por la Champions ante Real Madrid.

El festejo de Harry Kane tras marcar en el triunfo de Bayern Munich Tom Weller - DPA

El desarrollo del partido también dejó otros datos relevantes. Jamal Musiala alcanzó los 150 partidos en la Bundesliga con apenas 23 años, una marca que lo ubica entre los más precoces en la historia del club en llegar a esa cifra. En ofensiva, el equipo volvió a exhibir una eficacia notable, al punto de establecer un nuevo récord de goles en una temporada de liga: 109 en 30 fechas, superando la marca histórica de 1971/72.

El triunfo para el título de Bayern Munich

El dominio de Bayern Munich en el plano local resulta contundente. Desde 2013, el club ganó 13 de las últimas 14 Bundesligas, con la única interrupción reciente de Bayer Leverkusen en 2024. En esta temporada, además, apenas sufrió una derrota, lo que explica la diferencia construida sobre sus perseguidores.

El contexto del partido tuvo también un episodio extradeportivo: un enfrentamiento entre hinchas en la previa afectó el ingreso de algunos espectadores y generó un clima atípico en el inicio del encuentro.

Más allá del título, el foco del equipo está puesto en la posibilidad de un triplete. En la semana enfrentará a Bayer Leverkusen por las semifinales de la DFB-Pokal y luego disputará la serie de semifinales ante Paris Saint-Germain en la Champions, el gran objetivo de la temporada.

El título local aparece así como un paso más dentro de una ambición mayor. Bayern Munich no solo volvió a ganar en Alemania: dejó en claro que su temporada todavía tiene capítulos decisivos por escribir.