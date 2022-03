Champions League: Simeone conquistó Old Trafford en medio del vuelo de botellas, líquidos e insultos

El Atlético de Madrid consiguió el triunfo más importante en una temporada que Diego Simeone había calificado el día previo como “una de las más complejas” en sus 10 años de gestión. Manchester United está lejos de atravesar por sus mejores horas, pero obtener en Old Trafford la clasificación a los cuartos de final de la Champions League nunca será un asunto de rutina. El propio Simeone había invocado la gesta de Estudiantes campeón del mundo 1968 en el Teatro de los Sueños como una fuente inspiradora. “Hasta las camisetas (de Estudiantes y el Atlético) son parecidas”, expresó el Cholo.

Con lo mejor de su histórico repertorio -defensa compacta, arquero (Jan Oblak) inexpugnable y contraataque incisivo-, Atlético ganó 1-0 y resolvió una eliminatoria que en la ida tuvo el 1-1 en el Wanda Metropolitano. Simeone no se quedó a acompañar el festejo de sus jugadores dentro del campo, de cara a los 3000 hinchas que viajaron a Inglaterra. Apenas el árbitro marcó el final, emprendió una rápida corrida a los vestuarios -algo habitual en él- por la banda, bajo las botellas, líquidos e insultos que bajaban desde la tribuna. La deportividad británica quedaba de lado. El Cholo, que nunca reniega de los ambientes beligerantes, le restó importancia: “Salgo corriendo porque tengo una felicidad interna que quiero ir a disfrutarla solo. No me di cuenta de lo que tiraron. Lo único en que pensaba era en llegar al vestuario”.

El "Cholo" Simeone, dando indicaciones durante el partido PAUL ELLIS - AFP

Por primera vez en las seis eliminatorias que lo tuvo enfrente, Simeone dejó atrás a un rival que contaba con Cristiano Ronaldo. Lo había padecido cuando estuvo en Real Madrid y Juventus. Por si fuera poco, CR7 le había marcado al Atlético 25 goles en 36 encuentros. Es su segunda víctima preferida, luego de Sevilla, al que le convirtió 27 tantos en 18 cotejos.

Una corrida bajo la furia de los hinchas

El férreo dispositivo defensivo del Atlético no le dejó margen a Cristiano, que se movió por todo el frente de ataque y se la pasó dando a indicaciones a sus compañeros. Un desgaste que solo le redituó un remate al arco, con un tijera dentro del área que, como toda la noche, encontró bien ubicado a Oblak, que venía de taparle un cabezazo a Raphael Varane.

Aplaudido por los hinchas de Manchester al final del partido, Cristiano les hizo un gesto elocuente, dando a entender que el equipo no da para más, que es lo que hay. Desde la salida de Alex Ferguson, Manchester United no encuentra el rumbo. Tras haber sido finalista en 2011 -cayó ante el Barcelona de Guardiola y Messi-, el equipo solo superó dos de las siete eliminatorias directas por la Champions. Bajó al escalón de la Europa League, en la que fue campeón con José Mourinho.

El portugués venía manifestando su disconformidad con el rendimiento de Manchester y varias decisiones del entrenador Ralf Rangnick, que seguramente no será confirmado al final de la temporada y ejercerá como director deportivo, función desde la que podría hacer gestiones para contratar a Mauricio Pochettino.

Por segunda temporada consecutiva, la Champions no tendrá en los cuartos de final a Cristiano y Lionel Messi, sus dos máximos goleadores. Al declive que puedan insinuar ambos se debe sumar que integran equipos que colectivamente están por debajo de otras potencias.

Rodrigo De Paul, de buen rendimiento, junto con Joao Félix Soccrates Images - Getty Images Europe

La estructura del Atlético respondió como en sus mejores épocas. Con una línea de tres zagueros (Savic, Giménez y Reinildo), dos carrileros (Llorente y Renan Lodi) y una red de volantes muy bien coordinada, le cerró los caminos a un rival con más ímpetu que ideas. Entre los destacados estuvo Rodrigo De Paul, el primero en darle trabajo a David De Gea con un remate de media distancia que obligó al arquero a una volada para sacar la pelota al córner. Ubicado como interior derecho, De Paul se complementó muy bien con Héctor Herrera y Koke; al circuito solidario también aportaban Joao Félix y Antoine Griezmann, los dos más adelantados.

Lo más destacado de Manchester United 0 - Atlético de Madrid 1

De Paul dio origen al gol con un pase vertical y profundo a Joao Félix, que abrió hacia Griezmann; el francés mandó desde la derecha el centro pasado para la entrada de Lodi, que definió de cabeza. Iban 40 minutos y el Atlético ejecutaba el plan con una eficacia que lo acompañaría toda la noche. La clase de producción que hace sentir orgulloso a Simeone: “El trabajo colectivo fue fantástico. Llevamos el partido a donde nos sentimos más cómodos. Cerramos los espacios con un gran trabajo de los zagueros centrales y los mediocampistas. Un gran esfuerzo de todos. Me ilusiona ver un equipo competitivo, sin vergüenza por jugar a veces replegado. El equipo siempre supo lo que tenía que hacer. Eso somos nosotros: contragolpe, contundencia, intensidad, agresividad. Lo vengo diciendo desde hace 10 años, eso es el Atlético de Madrid”, respondió.

Cristiano Ronaldo, presionado por Llorente; el portugués solo tuvo un remate al arco PAUL ELLIS - AFP

Con un flojo andar en La Liga que logró rectificar en las últimas fechas, algunas voces empezaron a plantear si el ciclo de Simeone no se estaba agotando. En la conferencia de prensa le preguntaron si quienes lo quieren ver afuera deberán seguir esperando. “Sería muy fácil decir ahora cosas para generar polémicas, pero no soy de ese tipo de personas. Hay mucha gente que viene trabajando bien en el club y quizá no se ve. Viene empujando para recuperar la regularidad que siempre tuvimos. A intentar lo más difícil: sostener este trabajo con humildad, compromiso y trabajo”.

El Atlético se agrega a los otros clasificados para los cuartos de final: Real Madrid, Manchester City, Bayern Munich, Liverpool y Benfica. Los dos restantes surgirán de los desquites de este miércoles: Lille (0) vs. Chelsea (2) y Juventus (1) vs. Villarreal (1). “Para el club es algo extraordinario estar entre los ocho mejores de Europa”, remató Simeone, feliz porque la respuesta que había dado su equipo es la que más y mejor lo representa.