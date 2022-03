Los posteos de PSG sobre Lionel Messi y Neymar tras los silbidos en el Parque de los Príncipes

La temprana y dura eliminación de PSG en los octavos de final de la Champions League despertó el enojo de los fanáticos del equipo parisino. En el posterior 3-0 sobre Bordeaux por la Ligue 1, el último domingo, hicieron más ruido que la victoria los silbidos en el Parque de los Príncipes a algunas de sus figuras, y más tarde, las pintadas en paredes exteriores del estadio. Lionel Messi y Neymar fueron los más reprobados; Kylian Mbappé, contrariamente, fue muy aplaudido. Y el club salió a respaldar indirectamente a sus máximas figuras, con algunas estadísticas que marcan lo determinantes que fueron los tres durante la temporada actual.

En las redes sociales Paris Saint-Germain posteó imágenes de Mbpaé y Messi acompañadas por números que llevan ambos en la 2021/2022: el joven delantero es el máximo anotador del equipo y de la ligue de Francia, con 15 goles, y comparte con el argentino el podio de asistentes, con 10 pases-gol cada uno. El sitio de PSG aclara que de esas 10 asistencias del argentino, cinco fueron a Mbappé. Una conexión que funciona.

📊 𝗞𝘆𝗹𝗶𝗮𝗻 𝗠𝗯𝗮𝗽𝗽𝗲́ ⚽



21-22 #Ligue1 máximo goleador 𝟭𝟱 goles

21-22 #Ligue1 mejor asistente 𝟭𝟬 asistencias



📊 𝗟𝗲𝗼 𝗠𝗲𝘀𝘀𝗶 ⚽



21-22 #Ligue1 mejor asistidor 𝟭𝟬 asistencias pic.twitter.com/edq6YbS6LA — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) March 15, 2022

A su vez, de Neymar el club resalta el gran desempeño ante Bordeaux, al que le hizo el segundo tanto en el 3 a 0. Cumplió una costumbre el brasileño, que anotó ocho veces ya contra el club del suroeste francés, uno de los cinco más vulnerados en la carrera de Ney.

Messi y Neymar, amigos y unidos por los silbidos de la hinchada de Paris Saint-Germain luego de la eliminación en la Champions League a manos de Real Madrid; ambos fueron respaldados por el portal del club. ALAIN JOCARD - AFP

Para Mbappé, la figura más determinante de la actualidad en el equipo al que dirige Mauricio Pochettino, hubo más apoyo. El delantero de 23 años acumula 158 tantos con la camiseta de Paris, y acaba de superar en el segundo lugar a Zlatan Ibrahimovic, autor de 156. El francés tiene por delante a Edinson Cavani, el máximo goleador histórico de PSG, con 200. Su continuidad en el club, por ahora una incógnita, es su única forma de dejar atrás la marca del uruguayo, al menos mientras no vuelva en caso de emigrar.

“Los números no mienten. Eso resume un impacto. Resume una cierta presencia, una cierta regularidad. Pero no es sólo eso. Para marcar la historia, no sólo está el factor estadístico. Creo que hay que crear emoción”, sostuvo Kylian ante PSG TV, en diciembre. “Hoy, si se quiere ser un gran jugador, un jugador especial, hay que anotar y pasar. Crecí y entendí que hacer pases no iba a impedirme hacer goles”, amplió el que algunos consideran hoy por hoy el mejor futbolista del mundo.