18 de febrero de 2020

La actualidad del Atlético de Madrid parece haber retrocedido un casillero de la descripción que recientemente hizo The New York Times en una nota sobre las transformaciones que llevó adelante Diego Simeone durante ocho años. La prestigiosa publicación norteamericana refleja que el Cholo "se propuso molestar a la elite europea con su equipo". Y luego se pregunta: "Pero, ¿qué sucede cuando el desvalido se une a los aristócratas?".

Cuarto en la Liga de España, eliminado en la Copa del Rey por un rival de tercera división, con una larga lista de 19 lesionados en la temporada y un obligado recambio que a Simeone le cuesta acomodar y cohesionar, Atlético de Madrid afronta este martes la ida de los octavos de final de la Champions más en condición de aspirante a molestar al imponente Liverpool que en la de aristócrata que está a la par.

Difuminado un poco ese aura de equipo impenetrable, el Atlético del Cholo vuelve a los tiempos en los que la fuerza principal es creer en sí mismo ante la desconfianza circundante. El entrenador argentino blindó a los suyos cuando le preguntaron si iba a usar el pesimismo externo para motivar a los suyos a dar el gran golpe: "No advierto pesimismo, veo optimismo e ilusión. El estadio (Wanda Metropolitano) va a reventar, los futbolistas tienen unas ganas impresionantes. Preparamos el partido con la mayor pasión y actitud".

El campeón defensor del título representa un examen severo para un Atlético inmerso en una temporada de transición, luego de la salida de varios referentes (Godin, Filipe Luis y Juanfrán), de un goleador (Griezmann) y del volante que le daba juego y distribución (Rodri). La contratación más alta de la historia, Joao Félix (126 millones de euros a Benfica), todavía no entró en la sintonía que exige el técnico. No se siente del todo cómodo cuando se ve obligado a recostarse sobre un lateral. Su clase y gambeta se diluyen. Joao Félix es baja por lesión, al igual que el lateral inglés Trippier y el mexicano Herrera. Después de tres meses volvió a entrar en una convocatoria el delantero Diego Costa, cuyos goles no fueron cubiertos por los demás, dentro un conjunto que tiene una eficacia muy baja. Del déficit queda exento Ángel Correa, que marcó goles importantes.

El Atlético siempre se encomendó a Simeone al convertirlo en el entrenador mejor pago del mundo. Las dificultades no están solo en el armado del equipo, sino también en la constitución del cuerpo técnico, ante la posibilidad cada vez más creciente del alejamiento de Germán Burgos.

El Cholo admitió que "admira" a Liverpool, al que colmó de elogios: "Es un grandísimo equipo, con un entrenador que le da distintas alternativas: puede jugar al contraataque, de manera posicional, con poderío aéreo. Klopp lo fue recreando. Con la salida de Coutinho parecía que el equipo se partía y, sin embargo, se potenció. Este Liverpool va a quedar en la historia. Me gusta más que otros porque es más directo, intenso y cambiante".

Simeone se identifica con el estilo del Liverpool ("en algunos matices, como la intensidad y la competitividad, somos parecidos"), pero sin dar nombres reconoció que la diferencia pasa por el potencial de los jugadores. Una manera de decir que no tiene con qué equiparar el arsenal ofensivo del tridente Salah, Firmino y Mané, figuras de un equipo que va en camino de obtener la Premier League por una diferencia récord.

Klopp, con el aire histriónico que lo caracteriza, se definió como un entrenador pasivo al borde del campo en comparación con Simeone: "La gente dice que soy muy emocional, pero yo estoy en un nivel cuatro, Simeone vive los partidos en doce. Yo estoy en nivel guardería respecto a él. Lleva ocho años y sigue manteniendo ese nivel de emoción, es algo impresionante. Sus equipos siempre están organizados, a la altura de los mejores del mundo. Es uno de los mejores, intercambiamos mensajes después de grandes derrotas y victorias. El partido será interesante". La historia que comienza este martes se definirá el 11 de marzo, con el desquite en Anfield Road.

Posibles formaciones

Atlético de Madrid: Oblak; Arias, Savic, Felipe y Lodi; Llorente, Koke, Thomas y Saúl; Correa y Morata. Entrenador: Diego Simeone.

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Van Dijk, Gomez y Robertson; Henderson, Fabinho y Wijnaldum; Salah, Firmino y Mané. Entrenador: Jürgen Klopp.

Estadio: Wanda Metropolitano, Madrid.

Hora y TV: 17 de la Argentina, ESPN 2.

