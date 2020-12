Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de diciembre de 2020 • 08:22

Cada instancia genera tensión y cada instante acapara todos. Y el sorteo de los octavos de final de la Champions Legue puso frente a frente a Barcelona contra PSG y se convirtió el el duelo más atractivo de esta instancia de definición. Neymar volverá al Camp Nou y sobrevuela el morbo después de la gran remontada de la última vez, en 2017, cuando se impuso por 6-1, después de haber pedido el primer duelo por 4-0. La diferencia en esta oportunidad que la serie se definirá, en marzo, en el Parque de los Príncipes.

Otro de los cruces intensos será el Atalanta con Real Madrid. El equipo italiano, que fue semifinalista en la última Champions, recibirá, en febrero, al equipo merengue y la serie se definirá en en el Alfredo Di Stéfano o el Santiago Bernabéu. Además, Atlético de Madrid recibirá en el Wanda Metropolitano a Chelsea y después definirán la serie, ya en marzo, en Stamford Bridge.

La ida de estos octavos de final están programados para el 16, 17, 23 y 24 de febrero, mientras que la vuelta está en el calendario para el 9, 10, 16 y 17 de marzo. El 19 será el sorteo de los cuartos de final entre los ocho clasificados, que tienen como objetivo alcanzar la gran final, prevista para el 29 de mayo en Estambul.

Siete de los ocho equipos que estuvieron en la burbuja de Portugal este año lograron avanzar a la instancia eliminatoria de la Champions League 20-21: Atalanta, PSG, Leipzig, Atlético de Madrid, Barcelona, Bayern y Manchester City. También avanzaron a la siguiente etapa Sevilla, Real Madrid, Lazio, Porto, Borussia Mönchengladbach, Juventus, Liverpool, Chelsea y Borussia Dortmund.

El mecanismo del sorteo determinó que los ocho ganadores de grupo quedaron agrupados en un copón como cabezas de serie, por lo que definirán la llave como locales. Los otros ocho, segundos en sus respectivas zonas, pasaron al otro copón y comenzarán las series jugando en sus estadios.

Una salvedad: no podían medirse equipos de los mismos países, por lo que estaba descartado un Real Madrid (que ganó su grupo con susto) frente a Barcelona en octavos de final. Tampoco eran posibles Juventus vs. Atalanta o Bayern vs. Leipzig, por citar otras variantes.

Los cruces de los octavos de final de la Champions League

Borussia Mönchengladbach vs. Manchester City

Lazio vs. Bayern Munich

Atlético Madrid vs. Chelsea

Leipzig vs. Liverpool

Porto vs. Juventus

Barcelona vs. PSG

Sevilla vs. Borussia Dortmund

Atalanta vs. Real Madrid

Combo 1

Bayern Munich

Real Madrid

Manchester City

Liverpool

Chelsea

Borussia Dortmund

Juventus

PSG

Combo 2

Atlético Madrid

Borussia Mönchengladbach

Porto

Atalanta

Sevilla

Lazio

Barcelona

Leipzig

Conforme a los criterios de Más información