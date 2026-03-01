Mourinho dijo que si Prestianni es culpable de un acto de racismo no jugará más con él como DT de Benfica

José Mourinho, entrenador de Benfica, aclaró su postura sobre las acusaciones de racismo a su jugador, el argentino Gianluca Prestianni, suspendido provisionalmente por la UEFA. El laureado DT portugués aseveró que, si se confirman las sospechas, el exjugador de Vélez no volverá a actuar con él.

Rudiger y Camavinga frenan a Prestianni, mientras Vinicius Jr. lo observa durante el conflicto en el partido Benfica vs. Real Madrid, el 17 de febrero PATRICIA DE MELO MOREIRA� - AFP�

“La presunción de inocencia es un derecho. Pero tengo que poner muchos ‘si’ por delante (...) Como ciudadano, rechazo cualquier forma de prejuicio o de idiotez. Si, y repito, si mi jugador no ha respetado estos principios, que son los míos y los del Benfica, su carrera con un entrenador llamado José Mourinho y en un club como el Benfica ha acabado”, declaró el técnico, durante una rueda de prensa.

Suspendido provisionalmente por la UEFA tras ser acusado por varios jugadores de Real Madrid de haber insultado al delantero brasileño Vinícius, llamándolo “mono” en el partido de ida en Lisboa, Prestianni, de 20 años, que niega las acusaciones, el miércoles pasado no pudo disputar el partido de vuelta del playoff de acceso a octavos de final de la Champions, ganado 2-1 por el club merengue (eliminó a Benfica).

El portugués José Mourinho, entrenador de Benfica FILIPE AMORIM - AFP

Sin posibilidad de jugar tras la confirmación de su suspensión, la semana pasada Prestianni decidió permanecer en el hotel de la concentración y no estuvo en el estadio. En cambio, Mourinho, también expulsado en el desafío de la ida, sí estuvo presente en el Santiago Bernabéu, aunque siguió el encuentro desde un palco. Al momento de la salida de los equipos, los hinchas de Real Madrid desplegaron un cartel con la consigna “No al racismo” en respaldo a Vinicius Junior.

La eliminatoria estuvo marcada por los hechos ocurridos en Lisboa, el 17 de febrero. Tras marcar el único gol del partido, Vinicius lo celebró con un baile en un córner y luego denunció que recibió insultos racistas por parte de Prestianni, aunque no existen imágenes que puedan confirmarlo porque el argentino se tapó la boca con la camiseta cuando tuvo el entredicho con el brasileño.

Pese a no existir pruebas concluyentes, la UEFA decidió suspender cautelarmente a Prestianni, algo que fue celebrado por el mediocampista francés de Real Madrid Aurélien Tchouaméni, como una victoria “contra el racismo”.

El video con el que Benfica defendió al argentino

El video con el que Benfica defendió a Prestianni

Hasta ahora, Benfica siempre defendió al volante argentino asegurando que “no es racista” y que había presentado disculpas por el incidente a sus compañeros. Tras ese partido de ida, Mourinho había parecido justificar la actitud de Prestianni y acusó a Vinicius de haber provocado a los jugadores y la hinchada portuguesa con su celebración, pero ahora quiso despegarse de esa imagen y fue contundente con sus palabras.

En un comunicado, el popular club de la capital portuguesa desmintió “categóricamente” que su jugador haya “informado a sus compañeros o a la estructura del club de que profirió un insulto racista en contra de Vinicius Jr, jugador del Real Madrid”. Benfica lamentó “la amplitud y las consecuencias” que está teniendo este asunto, pero reafirmó su apoyo al futbolista argentino, a quien adquirió en enero de 2024, por 8 millones de euros y contrato hasta 2029.