Barcelona vs. Atlético de Madrid, por la Copa del Rey 2025-2026: día, horario, TV y cómo ver online

El primer finalista de la Copa del Rey 2025-2026 se dirimirá el próximo martes 3 de marzo con la revancha de la serie de semifinales entre Barcelona y Atlético de Madrid, programada a las 17 (hora argentina) en el Camp Nou. El cotejo se transmitirá en vivo únicamente a través del Canal 116 de Flow, el cual requiere ser cliente para acceder al contenido de la plataforma digital. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.55 contra 5.40 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate, que le daría la clasificación a la definición al Colchonero, cotiza a 5.20.

En la ida, en el estadio Metropolitano de Madrid, el conjunto de Diego Simeone goleó 4 a 0 con goles de Eric García en contra, Antoine Griezmann y Ademola Lookman más penal de Julián Álvarez, por lo que afrontará la vuelta con una gran ventaja.

El elenco culé está obligado a golear para tener chances de ser finalista y este domingo se confirmó que no contará con el delantero Robert Lewandowski, quien sufrió una fractura ósea en la cara interna de la órbita del ojo izquierdo en la victoria ante Villarreal por La Liga de España. En ese certamen, aumentó su ventaja en la cima sobre Real Madrid a cuatro puntos, al menos hasta que el Meregue se enfrente este lunes a Getafe.

Barcelona, además de perseguir los título del campeonato español y la Copa del Rey, se encuentra en octavos de final de la Champions League 2025-2026 y enfrentará a Newcastle. Esta temporada ya consiguíó la Supercopa de España y su historia lo obliga a ir por más, por lo que intentará dar el golpe y golear para no quedar eliminado de la Copa del Rey. El cominado dirigido por Hansi Flick comenzó su participación con un triunfo sobre Guadalajara 2 a 0 y, luego, eliminó a Racing de Santander por el mismo resultado y a Albacete 2 a 1.

𝗖𝗢𝗠𝗨𝗡𝗜𝗖𝗔𝗗𝗢 𝗠𝗘́𝗗𝗜𝗖𝗢 ‼️



El jugador del primer equipo Robert Lewandowski recibió un traumatismo en el partido de ayer ante el Villarreal. Las pruebas realizadas hoy diagnosticaron una fractura ósea en la cara interna de la órbita del ojo izquierdo.



El jugador será… pic.twitter.com/fuFgMXPYmx — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 1, 2026

El Colchonero, algo lejos en la pelea por el título en La Liga de España porque marcha tercero a 13 unidades de Barcelona, aspira a las copas, del Rey y Champions League, para dar una vuelta olímpica esta temporada. En el máximo certamen continental de Europa, su rival en los octavos será Tottenham.

El entrenador Diego Simeone cuenta en el plantel con sus coterráneos Julián Álvarez, Giuliano Simeone, Nahuel Molina, Nicolás González y Thiago Almada. Además del arquero Musso, quien habitualmente es titular en este torneo, es probable que la ‘Araña’ y Giuliano Simeone también sean de la partida frente al blaugrana.

El equipo de la capital de España accedió entre los cuatro mejores con una goleada sobre Real Betis 5 a 0. Antes, en su debut venció a Baleares 3 a 2 mientras que en los octavos su víctima fue Deportivo La Coruña 1 a 0.

Ambos clubes, antes de cruzarse en el encuentro de ida de las semifinales de la Copa del Rey, se vieron las caras el 2 de diciembre pasado por la fecha 19 de La Liga de España con victoria de Barcelona 3 a 1 en su estadio con goles de Raphinha, Dani Olmo y Ferrán Torres. Álex Baena había puesto en ventaja al Colchonero.

El ganador avanzará a la definición vs. Real Sociedad o Athletic Bilbao, que en la ida se impuso el elenco blanquiazul 1 a 0 como visitante. La revancha tendrá lugar este miércoles 4 de marzo en Anoeta.