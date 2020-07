Los abrazos son para Naismith (33), autor del primer gol en el histórico 8-0 de Wigan a Hull Crédito: Twitter Wigan

Los hinchas de Hull City veían venir este desastre, aunque quizá nunca imaginaron que sería tan humillante. Hace semanas que vienen reclamando, mediante pancartas y publicaciones en redes sociales, que se fueran los dueños del club, la familia Assem Allam, un empresario egipcio con pasaporte británico. Lo acusan de descapitalizar futbolísticamente al plantel, de debilitarlo al haber vendido a los dos goleadores en el mercado de enero. "Allam out" (Allam afuera), "You're killing our club" (Están matando a nuestro club) y "Enough is enough, Allam out" (Ya es suficiente) son algunas de las expresiones de los hinchas que se podían leer antes de la estrepitosa derrota.

Este deterioro deportivo quedó cruelmente expuesto en la goleada 8-0 que Hull City sufrió ante Wigan. Si el resultado global es escandaloso, mucho más lo es que el primer tiempo haya terminado 7-0. En el atardecer de este martes, por un momento el Leeds de Marcelo Bielsa y su cercano ascenso dejaron de acaparar la atención en la Championship, la segunda división del fútbol inglés. Todos las miradas se dirigían hacia el DW Stadium de Wigan, donde se disputaba un partido tan inusual como sospechoso.

"No podemos defender así, pero nunca lo atribuiré a la falta de esfuerzo ni cuestionaré públicamente a mis jugadores. Cada vez que avanzaban parecía que nos iban a marcar un gol. En el primer tiempo podríamos haber perdido 10-0. Me duele mucho lo que ocurrió y ahora lo único que puedo hacer con los hinchas es disculparme", fue el mea culpa que ensayó el director técnico de los "Tigers", el norirlandés Grant McCann, a quien le pareció improcedente la pregunta de si iba a renunciar y prometió enfocarse en las dos fechas que restan para salir de esta crisis.

El volante ofensivo Kieran Dowell, de 22 años, se lleva la pelota, reconocimiento a su hat-trick Crédito: Twitter Wigan

La secuencia de los siete goles en el primer tiempo fue un tanto despareja. A los dos minutos, Naismith puso el 1-0. Los otros seis goles cayeron en catarata, en 19 minutos, entre los 27 y los 46: Moore (2), Dowell (2), Lowe y Williams. El único tanto de la segunda etapa fue a los 20 minutos (Dowell). Wigan demostró una gran eficacia: de sus 14 remates, nueve fueron al arco.

En nuestro fútbol, el 8-0 más cercano es el de River a Binacional (Perú), en el Monumental por la Copa Libertadores, unos días antes de que a mediados de marzo se cancelara la actividad por la pandemia. A diferencia del partido en Inglaterra, el equipo de Marcelo Gallardo hizo la diferencia en la segunda etapa, luego de que la primera finalizara 1-0, con un tanto de Milton Casco a los 37 minutos. En el complemento marcó cinco goles en 14 minutos.

Pennington, lateral de Hull City, lucha en soledad ante entre dos jugadores de Wigan Crédito: Twitter Hull City

En el estadio de Wigan, el resultado tuvo tintes históricos para los dos equipos. Fue la peor derrota en 109 años de historia de Hull y el triunfo más amplio en la existencia de Wigan, que mejoró el 7-0 Oxford United en 2017.

Hull, que sufrió la cuarta derrota consecutiva, está en puesto de descenso. El Leeds de Bielsa lo superó en los dos cotejos de la temporada: el 2-0 en diciembre y 4-0 en febrero. El gran fastidio de los hinchas, que coincide con el derrumbe del equipo, se incrementó a principios de de este año, cuando los dueños transfirieron al goleador del equipo, Jarrod Bowen, autor de 16 tantos y seis asistencias en 29 partidos, a West Ham, en 21.3 millones de euros, y a Kamil Grosicki (siete goles y cuatro pases-gol), en 950.000 euros, a West Bromwich Albion, que lucha por ascender. Eran las dos principales individualidades del plantel. Y los jugadores que permanecen mantienen una pésima relación con los dueños, según informan conocedores de la segunda división de Inglaterra.

La última temporada de Hull en la Premier League fue en 2016/17, cuando descendió junto a Middlesbrough y Sunderland. Sus últimos dos años en la Championship habían encendido las alarmas, con ubicaciones finales en los puestos 18° y 13°.

No deja de ser llamativo que la tunda se la propinó un club que también atraviesa serios problemas económicos, agravados por la recesión de la pandemia. Wigan se declaró en quiebra hace unos meses y sus jugadores perciben el 20 por ciento de sus salarios. Se expone a un descuento de 12 puntos, que lo relegaría a puestos de descenso. Hace 10 años, Wigan concretó la incorporación más cara de su historia con los 8 millones de dólares que pagó por el argentino Mauro Boselli. También pasó por su ataque Franco Di Santo, flamante refuerzo de San Lorenzo.

