Las razones detrás de la salida de Xabi Alonso de Real Madrid: los roces con Vinícius y el desaire de Mbappé

La derrota ante Barcelona en la final de la Supercopa de España no fue apenas un resultado adverso: fue la gota que rebalsó el vaso y que marcó el punto final de una etapa breve, desgastante y marcada por conflictos internos en Real Madrid. Ahora empezaron a salir a la luz varios detalles.

La salida de Xabi Alonso, comunicada oficialmente como una decisión “de mutuo acuerdo”, cerró un ciclo de apenas siete meses y 217 días, atravesado por fricciones con el vestuario, desacuerdos con la directiva y una pérdida progresiva de autoridad.

Xabi Alonso se quedó solo HAITHAM AL-SHUKAIRI - AFP

El entrenador vasco había llegado al club con un enorme respaldo simbólico y futbolístico, impulsado por su brillante etapa en Bayer Leverkusen, donde logró destronar al Bayern Múnich en Alemania. Sin embargo, esa expectativa nunca logró transformarse en un proyecto estable en el Santiago Bernabéu.

El equipo blanco decidió prescindir de su DT un día después de caer 3-2 ante Barcelona en la final de la Supercopa de España disputada en Yeda. La decisión sorprendió por el contexto: el equipo marcha segundo en LaLiga EA Sports, sigue compitiendo en la Champions League y continúa en carrera en la Copa del Rey.

Un vestuario que nunca terminó de creer

Las tensiones más profundas se gestaron puertas adentro. Según expone el diario Marca, todo comenzó a derrumbarse a principios de noviembre. De acuerdo a lo que publican en ese medio español, luego de la derrota ante Barcelona, el DT gritó en medio de una práctica en Valdebebas: “¡No sabía que venía a entrenar a una guardería!”.

Hacía tiempo que el entrenador arrastraba una incomodidad creciente con el comportamiento de sus jugadores. Las señales se repetían: gestos adustos, falta de compromiso, comentarios por lo bajo, una actitud distante frente a consignas que exigían atención y rigor.

El clima se fue enrareciendo hasta que llegó el punto de quiebre con ese reto. Fue la apertura de una herida interna que ya no volvió a cerrarse y que terminó marcando el principio del fin de su ciclo.

Durante una emisión especial del programa Carrusel Deportivo, el periodista Antón Meana detalló los apoyos ausentes que terminaron aislando al entrenador.

Xabi Alonso se saluda con Thibaut Courtois durante el Mundial de Clubes FRANCK FIFE - AFP

“Xabi Alonso tuvo en contra a Federico Valverde, Vinícius Júnior y Jude Bellingham”, aseguró. Y añadió un dato clave: Kylian Mbappé y Thibaut Courtois optaron por el silencio, una neutralidad que, en el ecosistema del vestuario blanco, equivale muchas veces a una quita de respaldo.

Con varios líderes incómodos y otros pesos pesados sin involucrarse, el proyecto quedó sin sostén interno.

El conflicto con Vini

La relación entre Xabi Alonso y Vinícius Júnior comenzó a resquebrajarse temprano. En octubre, el brasileño mostró su enojo en público al ser reemplazado en medio del Clásico ante Barcelona, una imagen que recorrió el mundo y que expuso un malestar que hasta entonces parecía disimularse. Según consigna la prensa española, en particular los diarios Marca (siempre cerca del madridismo) y As, el vínculo nunca volvió a recomponerse del todo y describieron la relación como “profesional, pero distante”.

¿EL MOMENTO QUE SE ROMPIÓ EL VESTUARIO MERENGUE? Xabi Alonso decidió reemplazar a Vinicius sobre el final del triunfo del Real Madrid ante Barcelona en el Bernabéu y el crack brasileño se fue directo al vestuario ¡sin saludarlo!pic.twitter.com/FHxOd02II0 — SportsCenter (@SC_ESPN) January 12, 2026

Para colmo, el club optó por no sancionar al jugador y dejó el conflicto en manos del entrenador, algo que no ayudó en nada porque la crisis quedó adentro. Desde entonces, el desgaste fue constante.

El pasillo y el desaire de Mbappé

La final de la Supercopa dejó una escena que llamó la atención. Según informó Sport, Xabi Alonso intentó que Real Madrid realizara el pasillo de honor a Barcelona durante la entrega de medallas.

Las imágenes mostraron al técnico haciendo señas para que sus jugadores se alinearan, pero Kylian Mbappé intervino y, con gestos ampulosos, le pidió al grupo que se retirara.

La mayoría del plantel le hizo caso a las indicaciones del delantero francés. El gesto expuso, de manera contundente, la pérdida de autoridad del entrenador en un vestuario repleto de jerarquías.

“Un vestuario lleno de egos”

No solo la prensa advirtió esos roces. Desde afuera, Cesc Fàbregas sintetizó el problema en declaraciones recogidas por Marca. “Todos creen que tienen que jugar. Todos creen que tienen que marcar la diferencia”, explicó el actual entrenador de Como. El manejo de egos, en un plantel plagado de estrellas internacionales, terminó siendo el desafío más complejo para Xabi Alonso, y precisamente el que no pudo manejar.

Desacuerdos con la dirigencia

Las diferencias no se limitaron al campo de juego. Xabi Alonso pidió expresamente la continuidad de Luka Modrić por una temporada más. Pero según informó Radio MARCA, la solicitud fue desoída y el croata terminó haciendo las valijas para continuar su carrera en Milan, una decisión tomada por el club contra el criterio del entrenador.

Xabi Alonso quería que Luka Modric renueve por un año más, pero la dirigencia desestimó ese pedido JUAN MABROMATA - AFP

Además, Alonso había señalado la necesidad de un mediocentro organizador como Martín Zubimendi, quien finalmente fue traspasado al Arsenal. La dirigencia liderada por Florentino Pérez consideró que Aurélien Tchouaméni y Eduardo Camavinga podían cubrir ese rol, una visión que el técnico nunca compartió.

Operativo desgaste

En diciembre pasado, Xabi Alonso abandonó una rueda de prensa visiblemente molesto tras ser consultado por su continuidad. Los rumores constantes fueron desgastando su figura y su día a día. Semanas antes, Manu Carreño había sido contundente en el programa El Larguero: “Hacía tiempo que no veía a un entrenador con tan pocos apoyos en Real Madrid”.

Demasiados frentes en ocho meses

El proyecto comenzó en junio, durante el Mundial de Clubes, con ilusión y buenas sensaciones pese a la eliminación en semifinales ante Paris Saint-Germain. Pero el 5-2 en el Metropolitano frente a Atlético marcó un punto de inflexión. Desde entonces, el equipo perdió identidad.

La presión alta prometida se volvió intermitente y el “rock and roll” anunciado nunca apareció. Persistieron los problemas defensivos y la falta de soluciones colectivas. Según consigna el diario As en una columna titulada “Los pecados de Xabi”, “en Yeda el Madrid recurrió sistemáticamente al pelotazo largo, una imagen impropia del club”.

Valverde, otro de los que tuvo roces con Xabi Alonso cuando el DT quiso ubicarlo de lateral por derecha Altaf Qadri - AP

Para colmo el entrenador saliente padeció la era post Modric. Con la salida del croata y el retiro de Kroos, el centro del campo quedó huérfano de conducción. Federico Valverde, Tchouaméni y Camavinga aportaron físico, pero no control. Y Jude Bellingham, utilizado en múltiples posiciones, nunca pudo afirmarse como para tener continuidad.

Otro factor decisivo fue el estado físico del plantel. Se acumularon 23 lesiones. La figura del italiano Antonio Pintus quedó relegada tras la llegada del PF de confianza de Xabi Alonso, Ismael Camenforte. Pero en Arabia Saudita, el club forzó la reincorporación parcial de su antecesor. De hecho, tras la salida del técnico, Pintus volvió a tomar el control total de la preparación física, junto con el regreso del médico Niko Mihic como supervisor del área médica.

Franco Mastantuono tuvo pocas oportunidades con Xabi Alonso Mateo Villalba Sanchez - Getty Images Europe

Tampoco logró potenciar a futbolistas llamados a liderar el futuro: Arda Güler, Dean Huijsen y Franco Mastantuono, que no lo despidió en las redes. Güler fue desplazado al banco, Huijsen perdió impacto y Mastantuono, fichado por una cifra récord, terminó relegado y solo sumó un puñado de minutos cada tanto.

En apenas 232 días, Xabi Alonso pasó de la ilusión al deterioro total de su imagen. El Real Madrid no solo evaluó resultados, sino sensaciones, liderazgo y control interno. Sin respaldo del vestuario, sin sintonía con la directiva y sin una identidad reconocible, el final fue inevitable.

El balance numérico del ciclo fue positivo en términos fríos: 34 partidos dirigidos, 24 victorias, cuatro empates y seis derrotas. Pero en Real Madrid los números no siempre alcanzan. La caída ante el eterno rival, tras haber eliminado a Atlético de Madrid en semifinales, fue considerado el quiebre definitivo.