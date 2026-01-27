Franco Mastantuono habló sobre su actualidad en Real Madrid: “Arbeloa y todo su cuerpo técnico me transmitieron mucha confianza”

Desde que llegó a Real Madrid, Franco Mastantuono transitó un camino sinuoso. Tuvo escasa o nula participación durante el período con Xabi Alonso a cargo, pero después de permanecer largos minutos en el banco en aquella etapa, hoy luce renovado en lo futbolístico y en lo estético -pelo cortísimo totalmente platinado–. De hecho, fue figura y aportó un gol en el triunfo 6 a 1 sobre Mónaco por la Champions League y jugó de nuevo como titular en la última victoria sobre Villarreal por 2 a 0. Sin dudas, la llegada de Álvaro Arbeloa le trajo aires renovados y le dio otro vuelo.

En una entrevista con DSport, el ex River habló sobre su nueva realidad en la Casa Blanca, pero también sobre el cambio de entrenador tras la salida de Xabi Alonso, su complicado adiós de Argentina, el presidente de Real Madrid Florentino Pérez, Vinicius y Bellingham.

“Álvaro (Arbeloa) y todo su cuerpo técnico me transmitieron mucha confianza, eso creo que es fundamental para un jugador. Me metieron mucha confianza, me la demostraron y eso es lindo para mí. Estoy jugando más suelto por eso. Estoy totalmente agradecido a este cuerpo técnico por eso”, mencionó sobre Arbeloa. Y también se refirió al técnico saliente, con quien pareció tener una despedida fría: “También agradezco a Xabi y a su cuerpo técnico, ellos confiaron en mí para que yo esté acá, pero bueno, Álvaro es un gran entrenador, que nos está ayudando mucho. Creo que así vamos a llegar a los objetivos que tenemos en mente”.

LO QUE LE PIDIÓ ÁLVARO ARBELOA A MASTANTUONO 🗣️



⚪ El argentino comentó que el nuevo cuerpo técnico de Real Madrid le dio una mayor confianza.



🫂 Además, le deseó el mejor de los destinos a Xabi Alonso.@NachitoTV en #FútbolTotal pic.twitter.com/RNFR1hMa1W — DSPORTS (@DSports) January 26, 2026

Sobre su gran actuación ante Mónaco, apuntó: “Es un momento que estaba esperando. Marcar un gol en el Madrid en el Bernabéu es adrenalina pura, es algo único, difícil de explicar la verdad...”. En aquel partido fue también titular el brasileño Vinicius, a quien elogió largamente: “Vini es un jugador que hace tiempo se ha destacado, se mantuvo ahí entre los mejores del mundo. Todos tienen momentos que no son tan buenos como lo que la gente espera... Lo malo para un jugador tan top es que cuando no rinde 9 0 10 puntos, se lo critica y se le pega mucho. No creo que haya pasado un mal momento. Ha tenido partidos no tan buenos, pero ni siquiera fueron malos para mí“.

"VINI HA SIDO EL MEJOR JUGADOR DEL MUNDO" 🇧🇷



⚪ Franco Mastantuono destacó el rol que tiene Vinicius Jr. tanto en la cancha como en el vestuario de Real Madrid, donde cumple un importante rol con los más jóvenes del Merengue.@NachitoTV en #FútbolTotal pic.twitter.com/T0VOpDSf7c — DSPORTS (@DSports) January 26, 2026

Mastantuono siguió con un férreo respaldo hacia Vinicius y destacó sus valores: “No ha tenido partidos de los que nos tiene acostumbrados, y por eso a la gente no le gustó. Ha tenido un año, ha sido el mejor del mundo. Es una persona que nos ayuda mucho a los jóvenes, a todo el equipo. Tiene una felicidad que contagia, por eso es importante para nosotros tenerlo bien, para la confianza del equipo. No es solo defenderlo, es la realidad, sabemos todo lo que aporta al vestuario y al juego, y sobre todo para la persona. Lo queremos ver bien”.

También habló de otros dos compañeros, el inglés Bellingham y el uruguayo Valverde: “Bellingham es mejor persona que jugador. Es una persona increíble con la que hemos pegado una amistad muy linda. Es muy lindo compartir con un jugador de esa calidad. Tenemos muy buen vínculo”. Y sobre el defensor charrúa, mencionó: “La cultura a veces juega a favor, y así es con Fede, es una persona increíble. Me ayuda muchísimo, hablamos mucho, compartimos muchas cosas, es un placer estar con él”.

PING PONG CON FRANCO MASTANTUONO 🏓



🗣️ El argentino de Real Madrid opinó sobre varios temas: Florentino Pérez, comida, gustos musicales y su pelo.@NachitoTV en #FútbolTotal pic.twitter.com/taiOtSJMMx — DSPORTS (@DSports) January 26, 2026

En el ping pong de preguntas y respuestas, a Florentino Pérez lo definió con una sola palabra: “Imponente”. Se desvive por el jamón y la tortilla en España, no dudaría en “traerse” a sus amigos de Argentina y en cuanto a la música descubrió a Leiva, cantautor español. Ya era fan de Joaquín Sabina. Y por cábala, ahora quiere terminar la temporada con la tintura rubia de su corto pelo. Elige ganar la Champions por sobre la liga: “Como jugadores, para nosotros es el sueño máximo de este club”.

Los hinchas de River quedaron dolidos con su rápida partida, porque Real Madrid lo compró cuando Mastantuono ni siquiera había cumplido los 18 años. “Fue una situación muy difícil. Por un lado está el amor de la infancia, haberme criado en un club como River, que le ha dado de comer a mi familia desde que yo tenía 13 años. Por otro, estaba la oportunidad de mi vida: venir al Real Madrid. Fue una decisión dolorosa. Nunca dudé del Real Madrid, pero a veces uno no quiere dejar su casa”. Y agregó: “Fue duro, pero estoy muy feliz de estar aquí. Sabía que éste era mi sueño y el de tantísimos futbolistas, y me dejé guiar por eso”. Pero más allá de lo que implica estar en la vidriera del mundo, no dudó. “Quiero retirarme en River”.