En qué canal Albacete vs. Real Madrid por la Copa del Rey 2026

Este miércoles, desde las 17 (horario argentino), Real Madrid se enfrenta a Albacete en un partido correspondiente a los octavos de final de la Copa del Rey 2025-2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Víctor García Verdura, se disputa en el estadio Municipal Carlos Belmonte y se puede ver en vivo por TV únicamente a través del canal 116 de Flow. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El Merengue atraviesa un momento de crisis. Xabi Alonso fue destituido de su cargo como DT tras la derrota frente a Barcelona por 3 a 2 en la final de la Supercopa de España, disputada el domingo pasado en Arabia Saudita. Su reemplazante será Álvaro Arbeloa, que viene de dirigir al Real Madrid Castilla, lo que sería la “reserva” de la Casa Blanca. En 16vos de final de la Copa del Rey en curso eliminó a Talavera de la Reina tras vencerlo por 3 a 2 con un doblete de Kylian Mbappé y un gol en contra de Manuel Farrando (Nahuel Arroyo y Gonzalo Di Renzo anotaron para el perdedor).

Álvaro Arbeloa durante su primera práctica al frente de Real Madrid; reemplazó a Xabi Alonso OSCAR DEL POZO� - AFP�

El conjunto albaceteño, por su parte, tuvo que superar tres compromisos para llegar hasta la ronda de los 16 mejores. En primera instancia venció a Unión Deportiva San Fernando por 3 a 0 con tantos de Jefté Betancor, Higinio Marín y Antonio Puertas. Luego derrotó a Leganés por 2 a 1 con goles de Marvel en contra y José Carlos Lazo (Naim García descontó para los pepineros). Por último, en 16vos, le ganó a Celta de Vigo por penales tras empatar 2 a 2 en tiempo reglamentario por los tantos de Betancor y Jesús Vallejo (Yoel Lago y Borja Iglesias convirtieron para los celtistas).

Albacete vs. Real Madrid: cómo ver online

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Real Madrid corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el boleto a cuartos de final de la Copa del Rey 2025-2026, en el encuentro de este domingo. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.27 contra los 11.00 que se repagan por un hipotético triunfo de Albacete. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 7.00.