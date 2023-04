Chelsea, un ambicioso proyecto que tiene como “insignia” a Enzo Fernández pero deambula sin dirección ni identidad

escuchar

A diferencia de su predecesor, el ruso Roman Abramovich, el estadounidense Todd Boehly tiene la clara intención de formar parte de los asuntos del día por día de Chelsea como dueño del club. Estos días, que tuvieron como eje los cuartos de final de la Champions League ante nada menos que Real Madrid, mostraron su intervención directa. Viajó a España para presenciar el partido de ida y tenía una gran confianza en el equipo, al punto de que aseguró que ganaría por 3-0. Chelsea perdería tanto ese encuentro como el siguiente, ante Brighton, y Boehly dio más tarde un fuerte mensaje en el vestuario, en el que calificó como “vergonzante” la racha negativa del conjunto, que no gana desde hace más de un mes.

Ni aquel discurso ni un rendimiento más combativo en el choque de vuelta dieron la impresión de que los Blues tendrían siquiera la mínima chance de eliminar a Real Madrid, que terminó imponiéndose por un global de 4-0. La racha vacía de triunfos se extendió a siete encuentros. El equipo inglés, además, deambula en la mitad baja de la Premier League, y dada su lejanía de los puestos de entrada a los torneos europeos y las eliminaciones tempranas en las dos copas nacionales, todo indica que no jugará fútbol continental en la próxima temporada, algo que no ocurre desde 2016.

La frustración de Reece James y el director técnico Frank Lampard después de la eliminación de Chelsea de la Champions League, a manos de Real Madrid en Londres. Kirsty Wigglesworth - AP

Frente a un panorama tan desolador, cuesta creer que pasó menos de un año desde que Boehly, su socio Behdad Eghbali y el consorcio Clearlake Capital se hicieron con el club después de que Abramovich se viera forzado a vender todas sus acciones dadas sus conexiones con el gobierno ruso en el auge de la invasión a Ucrania. El legado que dejó iba a ser difícil de superar: la constante inyección de fondos de Abramovich transformó a Chelsea en una fuerza dominadora en el ámbito nacional y el europeo, con cinco Premier League, dos Champions League y un Mundial de Clubes conquistados.

En un club acostumbrado a dar que hablar en los mercados de pases, los nuevos dueños se propusieron seguir en esa línea, pero a un ritmo acelerado. En su primera pretemporada desembolsaron más de 260 millones de libras en nada menos que nueve refuerzos, incluidos Raheem Sterling, Kalidou Koulibaly, Marc Cucurella y Wesley Fofana, mientras Boehly se nombraba a sí como director deportivo. Pero inmediatamente el proyecto mostró falencias: a las autoridades no les gustó el poco involucramiento del entrenador Thomas Tuchel en el reclutamiento, y apenas una semana después de que finalizara el mercado, el alemán fue despedido.

Supuestamente desentendido de la política de contrataciones, Thomas Tuchel fue despedido por los dueños de Chelsea en los primeros días de la temporada.

En el papel, el nombramiento de Graham Potter como su sucesor tenía su lógica. La idea era desprenderse de la política cortoplacista y caótica de la gestión anterior, y construir un proyecto de jóvenes, progresivo y de largo plazo. Pero la forma del equipo comenzó a tambalear en las semanas previas al freno por el Mundial, y se abordó de manera aún más agresiva el mercado de transferencias de enero: llegaron otros siete jugadores por casi 300.000.000 de libras, llevando el gasto total a más de 550 millones y dejando un plantel gigantesco de 32 profesionales. La cantidad de jugadores en el vestuario era tal que, según contaron fuentes del club, algunos debían cambiarse en los pasillos, sin espacio suficiente para todos.

Es en este contexto que arribó Enzo Fernández como “jugador franquicia” del nuevo Chelsea. Los 121.000.000 de euros que lo liberaron de Benfica lo catalogaron como el jugador más caro de la historia de la Premier League, una marca que se intentó justificar en su brillante desempeño en Qatar, donde fue premiado como el mejor futbolista joven y se consagró campeón mundial. Las señales negativas comenzaron a manifestarse inmediatamente: jugando mucho más lejos del arco que en la selección argentina, al ex mediocampista de River le llevó siete partidos cosechar su primera victoria, y ni siquiera un breve período de gracia a principios de marzo, con rendimientos individuales aceptables, logró cambiar el rumbo negativo.

La actuación de Enzo Fernández ante Real Madrid

Boehly y Eghbali respondieron a la crisis con una dura determinación: apenas siete meses después de que Potter firmara un extenso contrato, despidieron a su segundo director técnico en la temporada, algo que ni el implacable Abramovich había realizado en 19 años al frente de Chelsea. La llegada del interino Frank Lampard, leyenda del club como jugador pero de paso frustrado como DT en el pasado reciente, fue leída como un intento por calmar las aguas mientras se buscaba un sucesor de largo plazo, pero el efecto es profundamente adverso: el ex volante perdió sus primeros cuatro partidos de nuevo a cargo de los Blues y la chance de meterse a competiciones europeas resulta cada vez más lejana.

A Chelsea se le avecinan ahora unas duras últimas semanas de temporada. Ya fuera de toda posibilidades de ser campeón en las competencias de la 2022/2023, la misión será convencer a un nuevo entrenador de hacerse cargo de un equipo abarrotado de jugadores, necesitado de desprenderse de figuras y con poco margen para darle forma con fichajes propios, que no dirá presente en la Champions y ni siquiera en la Europa League. Además, los antecedentes invitan a pensar que la paciencia será mínima. Tan sólo un año después, un club que tenía asegurado su lugar en la elite mundial retrocedió notablemente, a pesar de haber hecho grandes inversiones en algunos de los talentos más codiciados del planeta. Será difícil revertir esta situación en el largo plazo si Boehly y Eghbali no definen una línea por seguir durante un tiempo sostenido, sin caer en la tentación de dar un nuevo volantazo cuando los resultados no aparecen inmediatamente.