En qué canal Chile vs. Uruguay por las eliminatorias sudamericanas 2026 hoy

Este martes, desde las 20.30 (hora argentina), Chile y Uruguay se enfrentan en un partido correspondiente a la última fecha de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del brasileño Anderson Daronco, se disputa en el estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Ñuñoa, Santiago de Chile, y se puede ver en vivo únicamente por streaming a través de la plataforma TyC Sports Play. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

La Roja ya no pelea por nada. Tras un certamen clasificatorio para el olvido en el que nunca logró pelear por los primeros puestos, se quedó sin chances de disputar la Copa del Mundo con varias fechas de anticipación. Está última con apenas 10 puntos, producto de dos victorias, cuatro empates y 11 derrotas, y viene de perder por 3 a 0 con Brasil como visitante por los goles de Estevao, Lucas Paquetá y Bruno Guimaraes.

Chile no logró ser superior prácticamente en ningún partido de todas las Eliminatorias Bruna Prado� - AP�

La Celeste, en contrapartida, se quedó con uno de los seis cupos directos para el Mundial 2026. De la mano de Marcelo Bielsa, quien regresará al país en el que se convirtió en ídolo siendo el primer “director de orquesta” de la generación dorada bicampeona de América, mostró una gran versión en todo el recorrido. Actualmente se ubica en el tercer puesto con 27 unidades (siete triunfos, seis igualdades y cuatro caídas). En la última jornada goleó 3 a 0 a Perú con tantos de Rodrigo Aguirre, Giorgian De Arrascaeta y Federico Viñas.

En el último partido entre ambos, por la primera vuelta de las Eliminatorias en curso, Uruguay ganó 3 a 1 como local con un doblete de Nicolás de la Cruz y y un gol de Federico Valverde (Arturo Vidal descontó para Chile).

Chile vs. Uruguay: cómo ver online

El encuentro se disputa este martes en Santiago de Chile y se transmite en vivo únicamente por streaming a través de la plataforma digital TyC Sports Play (se requiere tener una suscripción activa). Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

TyC Sports Play.

Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Uruguay corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este martes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.05 contra los 4.50 que se repagan por un hipotético triunfo de Chile. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.40.