Mundial Sub 20: fuertes críticas en Chile tras la eliminación, con goleada, de la selección local: “papelón”, “humillados” y “penoso”

La eliminación de la selección chilena en los octavos de final del Mundial Sub 20 que organiza, luego de caer 4-1 ante México en Valparaíso, no fue simplemente una derrota deportiva: fue una sacudida para el ambiente futbolístico nacional, que ya venía muy golpeado por la no clasificación al Mundial de mayores de 2026.

En pocas horas, el dolor y la frustración se transformaron en cuestionamientos, recriminaciones y un evidente quiebre entre los que defienden este proceso y los que no lo apoyaban desde un principio.

El adiós del seleccionado anfitrión no tardó en traducirse en portadas críticas, titulares durísimos y una atmósfera de desconcierto de cara al futuro.

El duro titular de La Tercera tras la eliminación de Chile

Para La Tercera, la palabra fue una sola: “papelón”, al afirmar que “la lógica se impuso a una inocente ilusión en Valparaíso”.

“Chile se despidió sin gloria y con mucha pena”, fue el título de portada del diario El Mercurio, que en su crónica del partido expresó: “Duro. Doloroso por largos pasajes. La despedida de Chile del Mundial Sub 20 fue cruel por momentos, porque la superioridad de México fue grande, incómoda, inmensa por minutos eternos”.

Desde Emol Deportes apuntaron sin medias tintas: “La Roja fue humillada” y remarcaron que el torneo mostraba deficiencias no solo ante México, sino durante todo el certamen.

En RedGol, las imágenes del equipo fueron calificadas como “penosas”, agregando que el nivel colectivo exhibido cayó en picada y que “las metodologías no convencieron”.

Chile perdió 4 a 1 con México y se despidió del Mundial Sub 20 que organiza en octavos de final Andre Penner� - AP�

Todos coincidieron en que la Roja Sub 20 nunca terminó de despegar, que sufrió el pánico escénico de ser local y que careció de identidad.

Los hinchas se hicieron escuchar, Hubo fuertes silbatinas al anunciarse el nombre del entrenador Nicolás Córdova en el altoparlante del estadio, lo que evidenció que el descontento estaba anunciado mucho antes de la categórica derrota.

El clima caliente y el desencanto no comenzó anoche. Un día antes del enfrentamiento definitorio, Arturo Vidal disparó sin piedad contra el técnico de la Sub 20.

"Chile humillado y eliminado", tituló EMOL

En declaraciones a TNT Sports, el mediocampista había sido muy duro: “No me gusta. No está preparado para una selección de un país. Se le ha complicado en la Sub 20. No hay una idea, no hay una forma de atacar ni de defender”.

El Rey Arturo agregó que, en su opinión, el entrenador carece de consistencia táctica: “Si me preguntás a qué juega la selección, no te lo puedo decir, porque no entiendo a lo que juega… no hay una idea que se exprese”.

🇨🇱⚽ "No está preparado para una selección"



En conversación con TNT Sports, Arturo Vidal se mostró crítico al proceso de Nicolás Córdova en #LaRojaSub20 y reveló su postura ante una posible continuidad del entrenador en el equipo absoluto.



Revisa todos los detalles en… pic.twitter.com/wF6oxo1UoL — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) October 6, 2025

Todo se da en un contexto donde Córdova había sido anunciado como DT interino de la selección chilena mayor, mientras la Federación evalúa alternativas tras el despido de Ricardo Gareca (un nombre posible es el de Manuel Pellegrini, que podría asumir a comienzos de 2026).

Pero también hay voces que apoyan a Córdova. El exfutbolista y actual comentarista Patricio Yáñez cuestionó la intervención pública del Vidal: lo acusó de agresivo, de golpear al proyecto y de castigar a los jóvenes jugadores del seleccionado en medio de una competencia.

Mientras tanto, el DT Córdova, ya con la eliminación consumada, sostuvo que muchos de los errores vienen de tiempo atrás y que el proceso no se construye de una semana al otro: “La toma de decisiones no se trabaja en una semana, se trabaja en procesos de siete u ocho años”, reflexionó. Y le respondió a Vidal: “Es fácil hacer leña del árbol caído”.

Lágrimas, silencios y un vestuario devastado

Juan Rossel llora y busca explicaciones tras la eliminación de Chile en el Mundial Sub 20 Andre Penner� - AP�

Luego del pitazo final, el campo se convirtió en un escenario de dolor. Las luces del estadio reflejaban rostros abatidos: Ian Garguez, en particular, no pudo contener las lágrimas, y fue consolado por sus compañeros. Agustín Arce, visiblemente conmovido, permaneció con la cabeza baja, buscando explicar lo inexplicable.

Juan Francisco Rossel, capitán, fue uno de los pocos que habló: reconoció tristeza y frustración, admitió que el equipo “intentó todo” y prometió levantarse. “Nos tenemos que sacar esto rápido”, fueron sus palabras tras un largo silencio ante los micrófonos.

El lateral Felipe Faúndez habló del sacrificio colectivo: “Nos rompe el corazón llegar hasta aquí… dimos todo hasta el final”.

En la zona mixta otros jugadores caminaron cabizbajos, con la mirada perdida, algunos con gesto de incredulidad, otros simplemente en silencio. La eliminación fue una herida profunda.

Esta eliminación temprana expone el desequilibrio estructural del fútbol chileno. La elección de entrenador para la adulta, pendiente desde la renuncia de Gareca en junio, adquiere otra importancia.

A la dirigencia de la ANFP le toca ahora definir si insiste con la continuidad técnica de Córdova o elige iniciar otro proceso con un un nuevo DT.

Según consigna el diario La Tercera, que el gestor de selecciones, Felipe Correa, haya asegurado que Nicolás Córdova seguirá “protagonista hasta 2030”, incluso tras el fracaso, es interpretada del otro lado de la Cordillera como “una declaración de fe en medio de la tormenta”.