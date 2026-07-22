Chiqui Tapia habló de la derrota de la selección argentina y apuntó contra las “operaciones y las mentiras”

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, rompió el silencio este miércoles sobre la final de la Copa del Mundo que la selección argentina perdió contra España. En un posteo publicado en su cuenta de Instagram apuntó contra “las mentiras y las operaciones” que “buscan desestabilizar”. “Basta de intentar enfrentar a quienes tanto le dieron a nuestro fútbol”, expresó.

Tapia compartió una carta dirigida a “todos los argentinos”. “No se pudo con España. Fueron superiores, ganaron bien y hay que saber reconocerlo. En el deporte también se aprende aceptando las derrotas con la misma grandeza con la que se celebran las victorias. Sí, perdimos una final. Pero también es cierto que este grupo venía de darle una enorme alegría al país”, comenzó el posteo.

El partido frente al equipo europeo desató una ola de críticas contra los jugadores de la albiceleste, principalmente tras los incidentes que ocurrieron entre futbolistas de ambos seleccionados. A esto se sumó una fuerte difusión de fake news, donde políticos, la prensa y famosos a nivel internacional acusaron al país de racista en repetidas ocasiones.

Los jugadores argentinos luego de la derrota en la final del Mundial 2026 entre España y Argentina en el New York New Jersey Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

“Duele perder. Nos duele porque somos competitivos, porque somos el equipo más ganador de la historia y porque el segundo puesto nunca nos conforma. Porque estamos acostumbrados a pelear hasta el final y porque seguimos siendo uno de los dos mejores equipos del mundo”, detalló Tapia.

Allí, defendió a los jugadores del conjunto de Lionel Scaloni: “Paremos la pelota un momento. Pensemos en el sacrificio de estos jugadores, del cuerpo técnico y de cada persona que trabajó durante más de 50 días lejos de sus familias con un solo objetivo: representar a la Argentina de la mejor manera posible”.

En paralelo, una serie de teorías conspirativas alrededor de la derrota de Argentina se desataron en las redes sociales. Un video de la arenga de Lionel Messi antes del partido, que fue cortado y editado, donde le decía a los jugadores que tengan “tranquilidad” y “se olviden de todo”, fue interpretado por miles de usuarios en internet. Algunos asumieron que hubo presiones de la FIFA en el vestuario, otros que el FBI intentó frenar a Tapia y una minoría que los jugadores y sus familias fueron amenazados.

“Defendemos nuestros colores, nuestra bandera y nuestro país en cada cancha del mundo. Por eso, no se dejen llevar por las mentiras ni por las operaciones que solo buscan desestabilizar. Basta de intentar enfrentar a quienes tanto le dieron a nuestro fútbol”, remarcó el presidente de la AFA.

El presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia @Chiquitapia

Y concluyó: “Hoy es momento de agradecer, de acompañar y de reconocer a estos jugadores que volvieron a dejar el alma por la camiseta. Las operaciones pasan. El compromiso, el trabajo y el corazón de nuestra selección quedan para siempre. Acá no hay excusas. Acá se juega al fútbol. Y esta selección seguirá representando a la Argentina con el orgullo de siempre. Vamos Argentina”.

La publicación de Tapia ocurre poco después de que la AFA desmintiera que la Justicia de Estados Unidos haya citado al presidente del organismo a declarar junto con su tesorero, Pablo Toviggino. También negó que sus teléfonos hayan sido incautados en un operativo en el aeropuerto de Nueva York previo al regreso de la comitiva argentina que participó en el Mundial de Fútbol.

La Justicia norteamericana avanza con la investigación por movimientos millonarios que hubo en ese país entre AFA y empresas “fantasmas”. Por esta pesquisa hubo citaciones judiciales, pero no a Tapia y Toviggino.