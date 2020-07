Dugarry, campeón del mundo con Francia en 1998, pidió disculpas por su repudiable crítica pero no se retractó Fuente: Reuters

En medio de la crisis que azota a Barcelona, una repudiable frase del francés Christophe Dugarry, exjugador del equipo catalán en la temporada 1997/98, desató un fuerte revuelo en el mundo del fútbol. A la hora de hablar del presente de su compatriota Antoine Griezmann, atacó desmedidamente a Lionel Messi y luego recibió una ola de críticas por tratarlo de "medio autista". Horas después, tras el escándalo generado, decidió pedir disculpas.

"En ningún momento quise estigmatizar o burlarme de las personas con trastornos del autismo, no era mi intención. Pido disculpas a las personas con las que me he encontrado y lo explicaré esta noche a las 6 p.m. en Team Duga", escribió Dugarry en la cuenta de Twitter de "Team Duga", el programa radial francés en RCM Sport del que forma parte.

Pese a sus escuetas disculpas públicas tras la cuestionada frase, el exjugador no se retractó de sus dichos, sino que apostó por invitar a los seguidores a que escuchen nuevamente el programa de radio para encontrar una explicación.

Dugarry lejos está de ser una referencia dentro del mundo Barcelona, sin embargo, sus declaraciones en el caso Griezmann tomaron una fuerte dimensión. Intentó explicar que el delantero francés debe dar un golpe sobre la mesa dentro del vestuario y enfrentarse con Messi, ya que es el futbolista señalado como el responsable de manejar las acciones en la intimidad culé. "¿De qué tiene miedo (Griezmann), de un muchacho que mide 1,50 y que es medio autista? Lo único que tiene que hacer es poner los h... sobre la mesa en algún momento ", dijo Dugarry.

Griezmann, en el centro de la polémica por su poca participación en un Barcelona en crisis

La lamentable reflexión de Dugarry quedó en el aire y el campeón del mundo con Francia en 1998 siguió hablando acerca de la relación de Griezmann y Messi y lejos de bajar el tono de su declaración siguió sumando hostilidad en el mensaje: "Hace un año que se viene diciendo que tiene un problema con Messi. Tiene que darle un tartazo en la cara".

El Trastorno de Espectro Autista (TEA), la afección neurológica a la que hizo referencia el francés, se presenta en 1 de cada 59 chicos y adultos y se caracteriza por alteraciones del comportamiento social, la comunicación y el lenguaje y un repertorio de intereses y actividades restringido, estereotipado y repetitivo.

En nuestro país tienen la condición alrededor de 700.000 personas. Según la Organización Mundial de la Salud, "el nivel intelectual varía y puede ir desde un deterioro profundo hasta aptitudes cognitivas altas". Se presenta en la infancia y se mantiene en la vida adulta.