Cienciano - Bolívar: horario, TV y formaciones del partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana

Cienciano-Bolívar
Cienciano y Bolívar se enfrentan este miércoles 19 de agosto a las 19:00 (hora de Argentina), en uno de los partidos de la Copa Sudamericana.

En la anterior jornada, Cienciano viene de perder 2-0 como visitante ante Bolívar, mientras que Bolívar viene de ganar 2-0 con Cienciano

