Claudio “Chiqui” Tapia recibe en Ezeiza a los dirigentes de primera: reunión y sorteo de la próxima temporada

El grupo de WhatsApp de la Liga Profesional, integrado por representantes de los 30 equipos de primera división, está inactivo. Nadie escribe ni una línea desde que Lanús ganó la Copa Sudamericana en Asunción y fue felicitado por el resto de los clubes. Antes, los dirigentes habían saludado al presidente de Rosario Central, Gonzalo Belloso, por el título de “campeón de liga” otorgado en la ya polémica reunión de Puerto Madero. Era otro fútbol argentino...

Los 19 días que pasaron desde que el equipo granate levantó el tercer trofeo internacional de su historia tuvieron a Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA y de la Liga como protagonista. No porque la pelota entrara, ni por un logro de la selección o de Barracas Central. La investigación contra la financiera Sur Finanzas salpica al fútbol argentino y nadie quiere recibir las esquirlas. Ni “quedar pegado”.

Allanamiento de la AFA en la sede de Viamonte

Tapia, recién regresado de los Estados Unidos, se verá cara a cara con los equipos de la primera división este miércoles en el predio de Ezeiza. Habrá reunión de comité ejecutivo de la Liga Profesional y, luego, el sorteo de las zonas para la próxima temporada. Ambas actividades estaban previstas para este martes, pero la AFA adujo “problemas de agenda” de Tapia y por esa razón no se realizaron. En rigor, las autoridades sabían de los allanamientos ordenados por el juez federal Luis Armella y la fiscal Cecilia Incardona a la propia casa madre del fútbol argentino, la sede de la Liga Profesional en Puerto Madero y un total de 18 clubes.

El primer contacto entre el máximo dirigente del fútbol argentino y los clubes de primera será, entonces, este miércoles. La primera pregunta es si a la reunión irán todos. O si habrá ausentes. Es cierto que tanto Estudiantes de La Plata como Racing están abocados al operativo por la final del Torneo Clausura, que pese a las polémicas por la sede se disputará en el estadio Madre de Ciudades, de Santiago del Estero, el sábado próximo desde las 21. Otros directivos del interior están en pleno proceso de armado de los nuevos planteles, por lo que es posible que no haya asistencia perfecta. Además, el orden del día de la reunión no tiene puntos salientes y el sorteo de las dos zonas es, en definitiva, una cuestión protocolar.

El estadio Madre de Ciudades, de Santiago del Estero, sede de la final del torneo Clausura entre Racing y Estudiantes de La Plata

¿Habrá “operativo clamor” y una defensa acérrima de la gestión Tapia? Nadie lo asegura, pero tampoco lo niega. “Ni un solo dirigente escribió en público una letra de todo lo que viene pasando. Es más de lo mismo: nadie se la va a jugar”, asegura fuera de micrófono un directivo de un club del interior. “Jugársela”, en el fondo, es ir en contra del sistema. “Y arriesgarse a represalias si es que nada cambia”, aporta la fuente. El repertorio de sanciones para quien piensa distinto es archiconocido. Y puede llegar hasta la suspensión de un entrenador durante 30 días por algo que no dijo. Deportivo Morón (su DT Walter Otta) da fe de ello.

“Todo puede pasar, e incluso no pasar nada”, aventura otro directivo ante la consulta de LA NACION. Esa indefinición también es un síntoma. En otra época, y ante lo que los propios dirigentes cercanos a Tapia hubieran considerado como una “operación de prensa” o un intento por desestabilizarlo, el grupo se hubiera juntado para mostrar unidad hacia afuera. Y hacer una defensa a ultranza de la gestión. No parece que vaya a ocurrir, más allá de un eventual mensaje del presidente de la AFA por las fiestas navideñas y un aplauso cerrado como corolario de la reunión.

La causa Sur Finanzas y todas sus ramificaciones remeció las bases del fútbol argentino. La compañía, que hasta hace menos de 15 días era la “recomendada” para cambiar cheques y realizar operaciones financieras con los clubes de primera división, ahora parece ser mala palabra. Incluso hubo directivos que auditaron los papeles en sus clubes para chequear que el logo de la empresa nacida en la zona sur del conurbano bonaerense no estuviera en ningún lado. Los comunicados de los clubes allanados este martes por la Justicia van por ese lado: admiten apenas un contrato de esponsorización. Como tantos otros firmados con otras empresas. Es el Operativo Despegue.

Quienes conocen a Tapia aseguran que se rodeará del “mundo del fútbol”. Es decir, los dirigentes de su riñón. Recordará una y otra vez que a él lo votan los representantes de los clubes de la Argentina, y que quien quiera presentarse a las elecciones podrá hacerlo en tres años -necesita tener avales, pero esa es otra cuestión-. Con el final de la temporada en pocos días y el Mundial en el horizonte, cerca del máximo directivo del fútbol argentino creen que no están dadas las condiciones para que “se lo lleven puesto”. Más allá de que juran y perjuran que “no hay un solo papel” que involucre al “Chiqui” con Maximiliano Ariel Vallejo, el dueño de Sur Finanzas.

“El fútbol no lo va a echar. Tiene que venir una fuerza externa a llevárselo”, presagia otra fuente dirigencial sobre el futuro de Tapia. A la temporada le quedan un par de partidos. Entre ellos, la final en Santiago del Estero entre Estudiantes de La Plata y Racing. Después del polémico “espaldazo” pincharrata, una foto con Juan Sebastián Verón sería un gran antídoto para el presidente de la AFA. Lo blindaría contra los detractores. “¿Vieron? ¡Salió campeón el único que nos desafió!“, podrían decir. Y terminar el año con algo de paz.