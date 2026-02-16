Claudio Úbeda habló de los aspectos positivos de Boca, celebró los regresos y advirtió lo que debe mejorar su equipo

Boca empató 0 a 0 con Platense en la Bombonera por la quinta fecha del Torneo Apertura y los futbolistas se fueron silbados por miles de hinchas que empiezan a perder la paciencia. La falta de respuestas futbolísticas es la mayor preocupación en el presente del Xeneize. Y sobre esto habló el entrenador Claudio Úbeda, que dijo que encontró aspectos positivos, que necesita que sus delanteros recuperen ritmo tras recuperarse de las lesiones, y su preocupación pasa por no encontrar una regularidad futbolística.

Sobre el encuentro, Úbeda expresó: “No nos gusta empatar en casa, queríamos ganar este partido. Creo que en el segundo tiempo generamos situaciones más claras, pero no las concretamos. Intentamos variantes ofensivas para profundizar más y terminó siendo empate. No sufrimos defensivamente, en el primer tiempo sólo el tiro en el palo y después no tuvieron situaciones claras”.

Sobre la igualdad, Úbeda encontró aspectos positivos, a partir de algunas situaciones de gol generadas: “Siempre hay cosas positivas para remarcar. En el inicio del segundo tuvimos dos o tres oportunidades para romper el cero”. Y explicó las variantes: ”Los chicos que entraron nos dieron frescura, pero no tenemos que olvidarnos que Platense corrió mucho, nos presionó alto de entrada y nos obligó a dividir el juego. En el segundo tuvimos más espacios y situaciones que no pudimos concretar"

Boca tiene 7 unidades en la zona A con dos triunfos, un empate y dos caídas. En esta irregularidad, fue consultado sobre por qué le cuestan los partidos. Sobre esto, el DT respondió qué será lo que le va a dar una mejora a su equipo: “Lo que más voy a rescatar de esto es que nuestros delanteros están volviendo de las lesiones. La falta de ritmo futbolístico es un detalle que tenemos que tener en cuenta. Janson, Miguel y Edi están volviendo y es importante que tenga ritmo futbolístico. Con eso vienen los goles”, dijo.

Ante la consulta de aquellos jugadores silbados y a los que “se les termina el crédito”, no respondió nada. Sólo expresó cómo va a encontrar el funcionamiento del equipo: “Va atado a mejorar la calidad y el funcionamiento de tres cuartos de cancha en adelante el hecho de darle minutos a los jugadores que estuvieron lesionados. Es bueno que puedan hacerlo en campo. Eso trae aparejado que no tenemos buen circuito de juego”.

Sí hay algo que lo preocupa. Se trata de que no encuentra la regularidad futbolística, pero se siente confiado para lo que viene: “Me preocupa y nos ocupa. Es algo que necesitamos urgente empezar a encontrar mejor funcionamiento. Hay que trabajar como todas las semanas, meterle para adelante, nuestra obligación es ganar y confiamos en que vamos a encontrar el camino”.

En la caída ante Vélez y en la igualdad ante Platense Boca tuvo mediocampos con muy poco ritmo y la consulta que le hicieron al entrenador fue sobre pensar en volantes con características más ofensivas. Una de las variantes que hizo en la segunda etapa tuvo que ver con eso: “Por eso el cambio de Aranda (por Janson). La idea era que sea el que conecte con los delanteros. Intentamos no tener tantos volantes con las mismas características”.

Úbeda se refirió a la inclusión de Janson, que se retiró a los 15 de la segunda parte silbado por la gente: “Creo que hizo cosas interesantes, lo vimos bien en la semana”. Por último, habló de lo las obligaciones que el equipo tiene por delante: “Tenemos que ganarle a Racing, tenemos que demostrar que podemos ganar, tenemos que mejorar en el juego, pero eso se gana con confianza, creo que está atado a lo que le podamos brindar al jugador también”, culminó.

El Xeneize estará recibiendo a la Academia el próximo viernes desde las 20 en la Bombonera en la fecha interzonal, con la obligación de ganar para seguir entre los que se clasifican entre los primeros ocho y también no estar lejos de los equipos que están en las primeras posiciones de la tabla general.