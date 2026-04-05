Valentín Barco al Chelsea: el salto a un gigante mientras crecen las dudas sobre el futuro de Enzo Fernández

Cuando llegó a Estrasburgo, tras su conflictiva salida de Boca y dos pasos más discretos que productivos por Brighton y Sevilla, Valentín Barco no imaginaba ni remotamente el giro decisivo que estaba por dar su carrera. En poco más de un año, el volante no solo logró afianzarse en una de las ligas más competitivas del mundo y meterse de lleno en la consideración de Lionel Scaloni de cara al Mundial: a sus 21 años, el Colo está a detalles de convertirse en refuerzo del Chelsea, que por estas horas decidió apartar a Enzo Fernández y apunta a reforzar esa zona ante la posibilidad de desprenderse del exRiver.

Según indican medios europeos, y a la espera del anuncio oficial, el arribo de Barco a los Blues sería, en principio, apenas una cuestión de formalidades. De hecho, el club francés -dueño de su pase desde julio de 2025, cuando lo adquirió en diez millones de euros- y el inglés pertenecen al mismo grupo inversor, BlueCo, por lo que no habría obstáculos para concretar el traspaso. Figura del conjunto galo, Barco podría así dar el salto y cumplir su objetivo de regresar a la Premier League. La idea es que complete la temporada en Francia y se sume a Chelsea después de la Copa del Mundo, torneo que tiene serias chances de disputar.

Barco celebra con Lionel Messi su primer gol en la selección: anotó el quinto en el 5 a 0 sobre Zambia, en la Bombonera. JUAN MABROMATA - AFP

Barco, que dejó Boca en diciembre de 2023 tras una muy buena participación en la Copa Libertadores, y en medio de negociaciones conflictivas con la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme, se reconvirtió en un mediocampista polifuncional capaz de ocupar distintas posiciones en la mitad de la cancha. Como apuntó Lionel Scaloni, puede desempeñarse con naturalidad en toda esa zona. En Racing, incluso, suele actuar más centrado que sobre la banda izquierda; y en el último amistoso con la selección ante Zambia -en el que pareció terminar de sacar pasaje para el Mundial, tras su gol en la parte final- jugó primero por derecha y luego por el sector opuesto.

El nacido en 25 de Mayo será el tercer futbolista argentino en incorporarse al equipo londinense. Enzo Fernández, que tras la consagración en Qatar 2022 se convirtió en el fichaje más caro de la historia de Chelsea FC (121 millones de euros), es uno de los referentes del plantel, aunque por estas horas se encuentra al margen por una suspensión de dos partidos: se perdió el triunfo 7 a 0 ante Por Vale por la FA Cup y tampoco estará el próximo domingo frente a Manchester City.

Una declaración suya, en la que mencionó a Madrid como una de las ciudades donde le gustaría vivir, reavivó las especulaciones sobre un posible interés del Real, y el club resolvió sancionarlo. El otro compatriota con pasado en el ciclo de Scaloni que será compañero de Barco es Alejandro Garnacho: llegó a mitad de 2025 y, aunque perdió terreno en la selección, logró consolidarse en el equipo y sumar una buena cantidad de partidos como titular.

Enzo Fernández, presente en la victoria de Chelsea sobre Port Vale por la FA Cup: aún debe cumplir un partido de suspensión. Darren Walsh - Chelsea FC

Barco, que esta temporada acumula 37 partidos, con dos goles y nueve asistencias, regresa al fútbol inglés tras una breve estadía en Brighton, donde llegó como una apuesta, no logró afianzarse y terminó relegado como tercera opción en el lateral izquierdo, situación que derivó en su salida del club. En Sevilla tampoco logró destacarse: arribó como reemplazante de Marcos Acuña tras su partida a River, pero tampoco encontró continuidad y, al año siguiente, volvió a salir a préstamo hacia Racing de Estrasburgo, donde finalmente encontró su lugar.

Un indicio de que será tenido en cuenta: el técnico del Colo en Chelsea será Liam Rosenior, entrenador de 41 años que dirigió a Barco en Racing de Estrasburgo, durante su paso por el fútbol francés, y que fue quien impulsó su reconversión de lateral a volante.

El ex Boca firmaría con Chelsea un contrato por cinco temporadas. @NicolaasGomes

Chelsea, que marcha sexto en la Premier, tiene como objetivo la clasificación a la Champions League, competición en la que en esta edición fue eliminado en octavos de final por Paris Saint Germain, justamente uno de los equipos que podría entrar en la puja por Enzo Fernández, junto a Real Madrid y Atlético de Madrid, aunque el club inglés buscaría, como mínimo, recuperar la inversión realizada por el futbolista.

Este sábado, Valentín Barco, recién llegado de la selección argentina, sumó 32 minutos en la victoria por 3 a 1 sobre Niza, por la 28ª fecha de la Ligue 1. Hasta el final de la temporada, Barco buscará dejar una huella aún más profunda en Francia, donde afrontará los cuartos de final de la Conference League ante Mainz, la semifinal de la Copa de Francia frente a Niza y el tramo decisivo de la liga local. Pero su mente ya está puesta en el futuro: en el Mundial, claro, y en la posibilidad de dar el salto a un gigante que ya lo espera.