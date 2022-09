Colón - Argentinos, por la Liga Profesional: la goleada del equipo de Gabriel Milito profundiza la crisis del Sabalero

SANTA FE.- Argentinos Juniors supo sacar ventajas del mal momento de Colón. Lo goleó 4 a 0, en un cotejo que no tuvo equivalencias. Dio la sensación que el ganador se apiadó del Sabalero, un equipo sin cuerpo ni alma, cargando sobre sus espaldas todo lo que sucede a su alrededor. No llama la atención lo que transmite en la cancha el conjunto rojinegro: si hasta hace poco no tenía identidad, este lunes ratificó que tampoco tiene reacción. Llama la atención que los profesionales que practican este deporte no intenten ni siquiera disimular las presiones externas. Quizá sea que individualmente, o en conjunto, Colón es lo que está demostrando en este torneo. Poco, muy poco. Claro que eso no justifica la agresión de los barrabravas. Pero llama la atención que el cuerpo técnico, encabezado por Adrián Marini, no entienda que muchos de los que jugaron esta tarde no tienen la intención de seguir y que al resto le da lo mismo.

Como se sabe, el cotejo en el estadio del barrio Centenario, se jugó sin público. Fue un día más que complicado para Colón. Por la mañana, en una serie de procedimientos, terminaron detenidos dos directivos, su vicepresidente tercero, Horacio Darrás, y un vocal titular, Lucas Paniagua, además de otros 5 barrabravas que una semana atrás “apretaron” al plantel después de la derrota en Córdoba ante Talleres.

Pero eso no fue lo único: la justicia de Santa Fe ordenó el allanamiento de la sede sabalera y ni siquiera el presidente, José Vignatti, estaba en la ciudad. En su lugar, fue la justicia y la policía las que trabajaron para ordenar las medidas que llevaron a que el cotejo se jugara sin público, mientras se reforzaba la seguridad cerca del estadio.

Toda la dirigencia sabe que esta situación que vive hoy la institución no podrá ser modificada en una semana ni en un mes. Se rompió una relación y, lo que es peor, se rompió la relación con el plantel. No puede ser que varios jugadores quieran irse, aunque tengan sus razones. Pero si no hay gestión, no hay diálogo, cada uno sabe que la salida está próxima. También esto es Colón, con dirigentes que hoy, a solo un año de haber conseguido el título de campeón, hoy fracasan.

Colón, en la cancha, demostró lo que es fuera de ella. Muchas palabras, pocas acciones. Muchas deficiencias, pocas reacciones. El equipo dejó una imagen desoladora: sin reacción, sin alma, sin vergüenza deportiva. Quizá se podrá decir que los jugadores tienen sus argumentos y sobre estos argumentos toman sus decisiones. Pero la jerarquía futbolística no se pierde tan fácilmente; la dignidad no se pierde de un momento a otro.

Pero dejando de lado a Colón, nadie puede dejar de desconocer que Argentinos Jrs. hizo lo que tenía que hacer. Marcó la diferencia en la etapa inicial, la supo mantener, y buscó ampliar –y lo consiguió- en el segundo tiempo. Para el equipo de Milito, el resultado sirve. Y es lo que tiene sentido en sus pretensiones.

La tarde diferente que vivió la parcialidad sabalera, entre un férreo operativo de seguridad, servirá de poco si la experiencia no es asumida como corresponde. Hay culpas compartidas. Lo que los hinchas manifiestan es un estado de ánimo producto de errores de la dirigencia que se consumió dos técnicos (Julio César Falcioni y Sergio Rondina) y va a terminar con un tercero (Marini), con refuerzos para un plantel que venía de exhibir su primer título el año pasado que no estuvieron a la altura de lo que esa breve historia exigía. Todo fue poco, en merecimientos y en entrega. Acá están los resultados. Si Colón no asume estos errores, en pocos años pagará muy caro tanta soberbia.

