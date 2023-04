Colón - Vélez, por la Liga Profesional: Wanchope Ábila le ganó el duelo de 9 veteranos a Lucas Pratto y volvió a convertir por duplicado después de más de dos años

escuchar

Colón y Vélez no pasan por un buen momento, pero el Sabalero encontró resortes para despegar de la mano de Néstor Gorosito. En la apertura de la 13° fecha de la Liga Profesional, venció por 2-1, con goles de Ramón Ábila y el resultado le posibilitó al local ascender a la posición 20 de 28. Se nota una mejora en el juego y también en los resultados, sobre todo luego del triunfo conseguido en la Bombonera. No hay que olvidarse que hace poco el DT era cuestionado porque -si bien empataba, ya no perdía- no podía salir de la anteúltima posición del campeonato.

La figura del partido fue Wanchope Ábila, que con 33 años le ganó el duelo de centrodelanteros veteranos a Lucas Pratto (34) y le dio a Colón el primer triunfo como local en el actual certamen. El exBoca convirtió por duplicado, algo que no hacía desde el 27 de diciembre de 2020 ante Huracán, en la victoria xeneize por 3-0 por la Copa Maradona en la Bombonera. Pratto no venía siendo titular con el Cacique Medina, pero había recuperado el lugar con la llegada de Ricardo Gareca.

Wanchope Abila en acción ante Vélez Fotobaires

Este viernes lo hizo posible primero con un cabezazo tras un córner desde la derecha y luego de ganarle la marca en la posición a Tomás Guidara a la altura del punto penal. Y luego a puro olfato, en un contraataque arrancado entre Pierotti y Perlaza, y la asistencia desde la derecha de Perlaza tras un pique hasta el fondo por la derecha para la arremetida abajo del arco y entrando por el segundo palo de Ábila.

“Hicimos un esfuerzo muy grande y era una lástima si nos volvían a empatar como la fecha pasada (ante Talleres, Colón ganaba 2-0 y finalizó 2-2) pero estuvimos bien y la gente ahora tiene un fin de semana feliz. En líneas generales venimos rindiendo parejo y eso nos acerca al triunfo. Sabemos que no nos sobra nada y debemos seguir luchando para conseguir resultados. Estamos en crecimiento pero al fútbol se gana con goles, por eso es importante convertir”, dijo tras el partido Ábila en declaraciones a TNT Sports.

Lo mejor del partido

Sobre su buen momento, convirtiendo y atacando bien, Wanchope agregó: “Yo sigo siendo la misma persona. Nos viene bien el aliento de la gente. Soy intenso y exigente a la hora de jugar, dependo de las pelotas que me pasan mis compañeros y los vuelvo locos porque yo vivo del gol, me gusta convertir y necesito que me pasen la pelota”.

Ábila no era titular para Gorosito, pero todo cambió después del triunfo ante Boca, en la Bombonera, por 2-1, donde Wanchope anotó a puro oficio el 1-0 (y luego pidió perdón por su pasado azul y oro) y terminó como la figura de la cancha. Y el Sabalero terminó imponiéndose por el gol de Teutén sobre el final; había igualado transitoriamente Oscar Romero, con un zurdazo desde afuera del área.

Colon v Velez. 21/04/23 Fotobaires

A los 35 minutos fue Gianluca Prestianni quien le puso suspenso al resultado, ya que descontó con un derechazo cruzado fortísimo, que se metió junto al palo derecho del arquero Ignacio Chicco.

Así como Gorosito le cambió la cara a Colón, Ricardo Gareca no logra revertir la imagen de Vélez, que en 13 partidos sólo logró conseguir tres victorias. Venía de un murmullo como local en Liniers porque no había podido superar a Barracas Central en el empate 0-0.

LA NACION