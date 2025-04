Cómo estarían quedando los cruces para los octavos de final del Torneo Apertura 2025

Mientras se juega la 14° fecha del Torneo Apertura 2025 (este lunes habrá otros tres partidos), continúan las definiciones, con tres jornadas por delante para el cierre de la etapa regular, y con dos líderes en las tablas de posiciones: Boca, en la A, y Rosario Central en la Zona B. Independiente dominaba en la Zona B, aunque tiene un partido menos porque su partido ante Atlético Tucumán, que estaba pautado para el viernes por la noche, debió suspenderse por la lluvia- Lo pasó el equipo de Ariel Holan al golear esta noche a Instituto por 3-0. La fecha 15° traerá varios encuentros interesantes, aunque sobresale el superclásico entre River y Boca en el Monumental.

En la Zona A, el Xeneize logró una buena victoria ante Estudiantes de La Plata, al que venció por 2 a 0 en la Bombonera. Así pudo pisar fuerte ante un equipo que le había dado varios dolores de cabeza en los últimos cruces. De todas maneras, sufrió en la primera etapa y se impuso con buenas jugadas y goles en el complemento.

El gran ganador con el triunfo del Xeneize fue Miguel Merentiel, que aportó una asistencia y un golazo para el triunfo ante el conjunto de Eduardo Domínguez. Merentiel fue titular por la lesión de Milton Giménez y se encamina para mantenerse en el equipo nada menos que ante River, el próximo domingo. Tanto el Millonario como Boca ya están clasificados para los octavos de final del Apertura, pero buscarán quedarse con un partido que será tomado como un “torneo aparte”.

Racing recuperó terreno

Venía muy mal en el certamen doméstico, pero logró despertarse a tiempo. En la fecha 14 la Academia venció a Central Córdoba en un partido raro, ya que durante el primer tiempo mereció irse al descanso imponiéndose por 4-0, pero recién pudo vencer al arquero Aguerre en el último minuto por intermedio de un rebote de Bruno Zuculini, que redireccionó un cabezazo que él mismo había metido para el 1-0.

Sigue con la cabeza en la Copa Libertadores, la sorpresiva derrota como local ante Bucaramanga le alteró los planes, pero logró meterse entre los ocho mejores del Apertura a dos fechas del final de la etapa regular.

River se destapó

Luego de un primer tiempo sin muchas luces, se destacó individual y colectivamente en el segundo tiempo y goleó a Gimnasia en La Plata por 3-0, por las anotaciones de Sebastián Driussi, Franco Mastantuono y Rodrigo Aliendro. La mejor noticia para el Millonario fue el nivel de Mastantuono, que anotó un golazo para el 2-0 y se terminó destacando siendo el futbolista más desequilibrante ofensivamente en los últimos encuentros. No siempre logra convertir, pero es el que más cerca está.

Gallardo se fue contento por la recuperación futbolística, ya que una fecha antes River había dejado dudas en el empate con Talleres, en el Monumental, por 1-1. Había generado situaciones para convertir, pero le había faltado eficacia. Miguel Borja ingresó y luego se fue lesionado ante el Lobo, pero todavía nadie lo descarta del todo para jugar ante Boca.

San Lorenzo suma en silencio

San Lorenzo empató este domingo ante Deportivo Riestra sin goles, como visitante, y se sigue acomodando en la tabla de cara a los octavos de final. Miguel Angel Russo fue claro tras la igualdad y de cara a los eventuales próximos cruces: “No se puede decir uno es candidato o no, uno pelea. Después que pase el torneo son batallas futbolísticas muy difíciles. El que quede primero no significa que sea campeón. Confío en mis jugadores y en lo que venimos haciendo. No pienso en los playoffs porque faltan dos fechas y hay mucho en juego. Es bueno estar con la tranquilidad de mantenernos entre los cuatro primeros pero tenemos que seguir buscando y ver. Nadie es candidato y somos todos iguales. Pienso en nosotros”, dijo el entrenador.

Luego de 16 fechas, los ocho mejores de cada uno avanzarán a octavos de final. Desde entonces, habrá cruces de eliminación directa a único partido hasta dirimir el campeón, con localía para el mejor ubicado en su tabla; la final será en terreno neutral.

A la fecha 14 le faltan los tres encuentros de este lunes, con los siguientes horarios:

19 Tigre – Belgrano -Zona A

21.15 Argentinos – Barracas -Zona A

21.15 Independiente Rivadavia – Aldosivi -Zona A

Más allá de esos partidos que restan disputarse, así están en este momento los posibles cruces de octavos de final, con los equipos locales mencionados en primer término:

Boca vs. Instituto

Argentinos vs. Platense

Huracán vs. Lanús

Tigre vs. Dep. Riestra

River vs. Racing

San Lorenzo vs. Estudiantes

Independiente vs. Barracas Central

Rosario Central vs. Defensa y Justicia

La temporada continuará en el segundo semestre con el Torneo Clausura 2025, que tendrá el mismo formato y fixture pero con las localías invertidas. Los puntos que los clubes sumen en la primera etapa de los dos campeonatos se contarán en las tablas Anual y de promedios. A través de la primera se otorgarán cupos a las copas Libertadores y Sudamericana de 2026 mientras que el último descenderá a la Primera Nacional junto al peor del escalafón que este año se promedian las unidades conseguidas en los certámenes de 2023, 2024 y 2025.

El fixture de la fecha 15 del Torneo Apertura 2025

Sábado 26 de abril

15 Aldosivi - Banfield Zona A

17 San Lorenzo - Rosario Central Zona B

19 Belgrano - Argentinos Zona A

Domingo 27 de abril

15.30 River – Boca - Interzonal-

19 Instituto - Sarmiento -Zona B-

19 Lanús – San Martín de San Juan -Zona B-

21.15 Independiente – Riestra -Zona B-

Lunes 28 de abril

15 Barracas Central- Unión -Zona A-

17.15 Godoy Cruz - Atlético Tucumán -Zona B-

19.30 Defensa y Justicia - Racing -Zona A-

19.30 Estudiantes - Tigre -Zona A-

21.45 Vélez - Gimnasia -Zona B-

21.45 Central Córdoba - Independiente Rivadavia -Zona A-

Martes 29 de abril

19 Platense-Talleres -Zona B-

19 Newell’s-Huracán -Zona A-

Las posiciones

