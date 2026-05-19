A qué hora juega hoy Boca vs. Cruzeiro y por dónde se puede ver el partido de la Copa Libertadores 2026

La quinta fecha de la etapa de grupos de la Copa Libertadores 2026 comienza este martes con siete partidos y uno de los más atractivos es el que disputan Boca Juniors vs. Cruzeiro de Brasil en la Bombonera con arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela Sáez, por la zona D.

El encuentro inicia a las 21.30 y se transmite en vivo por Fox Sports y Telefé, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO, Telecentro Play y Mi Telefé; y en la plataforma digital Disney+ Premium. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto.

Ambos equipos ya se enfrentaron en este torneo y fue en la segunda jornada, con triunfo de los brasileños como local en Belo Horizonte 1 a 0 con gol de Néiser Villarreal. Con ese juego, el historial tiene 19 cruces entre certámenes internacionales y amistosos con ocho triunfos de ‘La Bestia Negra’, siete de los argentinos y cuatro empates.

La previa de Boca vs. Cruzeiro

Tras el cimbronazo sufrido en el Torneo Apertura 2026, en el que quedó eliminado en octavos de final a manos de Huracán como local, Boca tiene como necesidad terminar el primer semestre con la clasificación a los playoffs de la Copa Libertadores.

Actualmente, marcha tercero en la tabla de posiciones con seis puntos producto de los dos triunfos que consiguió en sus primeros partidos y las dos derrotas posteriores con las que se le complicó el panorama. En ese contexto, el choque ante los brasileños es trascendental porque en caso de sufrir una caída puede quedar eliminado siempre que Universidad Católica supere a Barcelona de Ecuador -se enfrentarán el jueves 21 de mayo en Chile-.

Leandro Paredes es la bandera de Boca, que necesita derrotar a Cruzeiro para encaminar su clasificación a octavos de la Copa Libertadores 2026 Manuel Cortina

De cara al compromiso de este martes, el otra vez cuestionado DT Claudio Úbeda tiene dos bajas de peso como las de Ádam Bareiro -lesionado- y Santiago Ascacíbar, quien vio la tarjeta roja frente a Barcelona. El reemplazo del volante sería Tomás Belmonte.

Por el centrodelantero ingresaría Milton Giménez, quien se lastimó en el entrenamiento del domingo pasado pero figura entre los concentrados. Además, Marcelo Weigandt, por su bajo nivel, habría perdido el puesto en el lateral derecho a manos de Malcom Braida, quien se destacó en sus últimos juegos en el sector izquierdo.

El equipo dirigido por Artur Jorge, por su parte, tiene siete puntos al igual que la Universidad Católica y se ubica segundo por debajo suyo a raíz de que perdió el encuentro entre sí. Este sábado el elenco de Belo Horizonte igualó con Palmeiras 1 a 1 por el Brasileirão, certamen en el que marcha 14°, muy cerca de los puestos de descenso a la segunda división. En su plantel cuenta con tres argentinos: Lucas Villalba y Lucas Romero.

Posibles formaciones

Boca Juniors: Leandro Brey; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Milton Delgado y Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

Leandro Brey; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Milton Delgado y Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda. Cruzeiro: Otávio; Fágner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesús, Kaiki; Gerson, Lucas Romero; Keny Arroyo, Matheus Pereira; Christian y Kaio Jorge. DT: Artur Jorge.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.98 contra 4.33 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 3.40.

Qué necesita Boca para clasificarse a octavos

En la previa a la quinta jornada, todos los clubes de la zona D tienen chances de avanzar a los playoffs. Un dato no menor es el cambio de reglamento que estableció la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y a partir de esta edición de la Copa Libertadores se utiliza el sistema de desempate reconocido como “olímpico”. El mismo privilegia, ante igualdad en puntos entre dos o más clubes, los partidos entre sí en primer lugar y, después, la diferencia de goles entre los mismos conjuntos involucrados.

A partir de ello es que la U es líder por sobre Cruzeiro. Aunque ambos tienen la misma cantidad de unidades, los chilenos obtuvieron una victoria y en el otro encuentro igualaron 0 a 0. Boca, por ejemplo, se aseguró la ventaja en un posible empate con Barcelona (le ganó 3 a 0 de local y perdió 1 a 0 de visitante) y la tiene a su favor en caso de igualar con Universidad Católica (la derrotó 2 a 1 en Chile). Con el equipo de Belo Horizonte está en desventaja porque cayó en Brasil 1 a 0, pero puede revertirla si lo supera en la Bombonera.

La situación de Boca en el desempate olímpico del Grupo D de la Libertadores

Vs. Barcelona de Ecuador: tiene ventaja porque le ganó 3 a 0 en la Bombonera y perdió 1 a 0 en Ecuador.

tiene ventaja porque le ganó 3 a 0 en la Bombonera y perdió 1 a 0 en Ecuador. Vs. Cruzeiro de Brasil: está en desventaja porque perdió 1 a 0 en Belo Horizonte. Lo recibirá este martes en la Bombonera

está en desventaja porque perdió 1 a 0 en Belo Horizonte. Lo recibirá este martes en la Bombonera Vs. Universidad Católica de Chile: tiene ventaja porque se impuso 2 a 1 en Santiago. Lo recibirá el jueves 28 de mayo en la Bombonera.

Boca Juniors tiene ventaja sobre Barcelona en el desempate olímpico Dolores Ochoa - AP

El xeneize depende de sí mismo para avanzar a los octavos de final. Si se impone en los dos partidos, no dependerá de otros resultados y accederá a como líder del Grupo D. Con cuatro puntos, es decir un triunfo y un empate o viceversa, también avanzará mientras que en caso de sumar tres o dos unidades dependerá de cómo le vaya a Universidad Católica y a Cruzeiro, frente a Barcelona.

En contrapartida, puede quedar eliminado esta misma semana. Si cae frente a Cruzeiro y el próximo jueves Universidad Católica derrota a Barcelona, llegará a la última jornada sin chances matemáticas y tendrá que conformarse con el tercer puesto y decantar en la Copa Sudamericana, de la que participa River.

El futuro de Claudio Úbeda en Boca depende, en gran parte, de la continuidad del equipo en la Copa Libertadores Manuel Cortina

El xeneize disputa la etapa de grupos de la Copa Libertadores tras dos años. En 2024 jugó la Copa Sudamericana y en 2025 fue eliminado por Alianza Lima de Perú en una de las fases preliminares del máximo certamen continental.

El sorteo lo ubicó en una zona con rivales de jerarquía en sus respectivos países, pero sigue siendo el máximo favorito a quedarse con el primer puesto y también está entre los candidatos al título. De hecho, es, de los equipos participantes, el más ganador, con seis trofeos y anhela el séptimo para alcanzar a Independiente en la tabla de campeones.