Qué necesita Boca para no quedar eliminado hoy de la Copa Libertadores 2026

De ser un camino de rosas, a otro de espinas. La Copa Libertadores 2026 para Boca Juniors dio un giro de 180° en un abrir y cerrar de ojos. Las dos victorias iniciales ubicaron al equipo dirigido por Claudio Úbeda a un paso de los octavos de final, pero las dos derrotas posteriores lo llevaron, inesperadamente, a una situación incómoda que incluso puede resolverse esta semana. Y si ello ocurre, será para mal.

En la previa al partido que disputa este martes vs. Cruzeiro en la Bombonera y al de Universidad Católica de Chile vs. Barcelona de Ecuador del próximo jueves, todos los clubes del Grupo D tienen chances de avanzar a los octavos de final.

Los líderes de la tabla de posiciones son Universidad Católica y Cruzeiro con siete puntos cada uno, uno más que el xeneize. Barcelona de Ecuador marcha último con tres unidades. El conjunto argentino depende de sí mismo para clasificar. Si se impone en los dos partidos -el jueves 28 recibirá a la U-, no tendrá que mirar otros resultados y accederá como líder de su zona. Con cuatro tantos, es decir un triunfo y un empate o viceversa, también avanzará. En caso de sumar tres o dos puntos dependerá de cómo le vaya a Universidad Católica y a Cruzeiro frente a Barcelona.

En contrapartida, puede quedar eliminado esta misma semana. Si cae frente a Cruzeiro este martes y el jueves Universidad Católica derrota a Barcelona, llegará a la última jornada sin chances matemáticas y tendrá que conformarse con el tercer puesto y decantar en la Copa Sudamericana, de la que participa River.

Qué es el desempate olímpico

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) modificó a partir de esta edición de la Copa Libertadores el reglamento para desempatar posiciones: se utiliza el sistema reconocido como “olímpico”. El mismo privilegia, ante igualdad en puntos entre dos o más clubes, los partidos entre sí en primer lugar y, después, la diferencia de goles entre los mismos conjuntos involucrados.

A partir de ello es que la U es líder por sobre Cruzeiro. Aunque ambos tienen la misma cantidad de unidades -7-, los chilenos obtuvieron una victoria y el otro partido lo igualaron 0 a 0. Boca, por ejemplo, se aseguró la ventaja en un posible empate con Barcelona (le ganó 3 a 0 de local y perdió 1 a 0 de visitante) y la tiene en caso de igualar con Universidad Católica (la derrotó 2 a 1 en Chile). Con el equipo de Belo Horizonte está en desventaja porque cayó en Brasil 1 a 0, pero puede revertirla si lo supera en la Bombonera.

La situación de Boca en el Grupo D de la Libertadores

Vs. Barcelona de Ecuador: tiene ventaja porque le ganó 3 a 0 en la Bombonera y perdió 1 a 0 en Ecuador.

tiene ventaja porque le ganó 3 a 0 en la Bombonera y perdió 1 a 0 en Ecuador. Vs. Cruzeiro de Brasil: está en desventaja porque perdió 1 a 0 en Belo Horizonte. Lo recibirá este martes en la Bombonera

está en desventaja porque perdió 1 a 0 en Belo Horizonte. Lo recibirá este martes en la Bombonera Vs. Universidad Católica de Chile: tiene ventaja porque se impuso 2 a 1 en Santiago. Lo recibirá el jueves 28 de mayo en la Bombonera.

Boca Juniors tiene ventaja sobre Barcelona en un hipotético desempate olímpico Gonzalo Colini - La Nación

El xeneize disputa la etapa de grupos de la Copa Libertadores tras dos años. En 2024 jugó la Copa Sudamericana y en 2025 fue eliminado por Alianza Lima de Perú en una de las fases preliminares del máximo certamen continental.

El sorteo lo ubicó en una zona con rivales de jerarquía en sus respectivos países, pero sigue siendo el máximo favorito a quedarse con el primer puesto y también está entre los candidatos al título. De hecho, es, de los equipos participantes, el más ganador, con seis trofeos y anhela el séptimo para alcanzar a Independiente en la tabla de campeones.