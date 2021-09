Cómo reaccionó Gianinna tras la entrevista a la cubana que fue novia de Diego Maradona cuando era menor de edad

Tras la difusión de la primera parte de la entrevista televisiva realizada a Mavys Álvarez, la novia menor de edad que Diego Maradona tuvo en Cuba, una de las hijas del futbolista, Gianinna, rompió el silencio con duras críticas a quienes utilizan a su padre para “medir a cualquier precio”. Furiosa, la heredera del Diez lanzó en las redes sociales “los odio a todos” después que el empresario Omar Suárez, testigo del vínculo entre la joven y el astro del fútbol, hiciera declaraciones públicas al respecto y afirmara que la cubana sacó provecho de su relación con el jugador.

Gianinna comenzó su descargo en Twitter, donde aludió a una entrevista que Suárez brindó en el programa Intrusos (América) a partir de las revelaciones de Mavys. En ese contexto, el empresario teatral y dueño del bar Cocodrilo sostuvo: “Muchas de estas chicas eligen este camino para salir del régimen nefasto que hay en Cuba, los mismos padres están de acuerdo con eso para zafar de lo que viven ahí”. Y sumó: “Se compartía mucho con la familia de ella, siempre estaba su tía o la mamá. Estaba como aceptada la relación y lo vinculo con todo lo que se vive en el régimen cubano”.

Por otra parte, aclaró que siempre vio mal que Maradona tuviese una relación con una menor y dio a entender que Mavys sacó provecho del vínculo con el futbolista, según consignó la periodista Laura Ubfal. Entre otros beneficios, mencionó que la joven pudo acceder a operaciones estéticas, salir de Cuba y apoyar económicamente a su familia.

No vi la entrevista de intrusos, no tuve el honor. Sin embargo se qué entre esas personas solo hay un fin: LASTIMAR. Medir a cualquier precio. — Gianinna Maradona (@gianmaradona) September 28, 2021

Fue entonces cuando Gianinna Maradona se volcó a las redes sociales y apuntó: “No vi la entrevista de Intrusos, no tuve el honor. Sin embargo, se qué entre esas personas solo hay un fin: LASTIMAR. Medir a cualquier precio”.

A ese primer posteo en Twitter le siguieron otros dos en Instagram, donde Maradona lanzó múltiples insultos, aunque sin dejar en claro quiénes eran sus destinatarios.

La reacción de Gianinna Maradona en Instagram Instagram/@giamaradona

“Hijos de puta, ni la muerte les deseo, simplemente porque allá arriba también le romperían las pelotas”, escribió Gianinna en una nueva publicación y agregó: “No se gasten en escribirme que no me enganche. Basta. Me pudrieron. Los odio a todos, hijos de mil puta”.

"Los odio a todos", sentenció la hija del astro en las redes sociales Instagram/@giamaradona

La polémica en torno a la relación de Maradona con Mavys surgió a partir de una entrevista que la mujer de 41 años brindó a un canal de Miami, donde dio detalles del vínculo que mantuvo con el futbolista cuando tenía 16. En el marco de la nota, que está dividida en cuatro partes de las cuales solo dos fueron difundidas, contó cómo fue su acercamiento a un mundo lleno de lujos, pero también de excesos entre los que mencionó el consumo de drogas y alcohol.

“No hablé antes porque tenía miedo de que hubiera alguna represión de parte de él o del gobierno de Cuba” y “Hoy siento vergüenza de lo vivido. Me da pena de mí misma saber que tenía 16 años y fui parte de todo eso” fueron algunas de las frases más impactantes de Mavys en la primera entrega publicada a comienzos de esta semana.