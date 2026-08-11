Cómo va Boca vs. Recoleta, por la Copa Sudamericana 2026

Boca Juniors y Recoleta de Paraguay se enfrentan en el estadio Tomás Adolfo Ducó de Huracán con arbitraje del chileno Piero Maza en el encuentro de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 con el objetivo en común de sacar ventaja de cara a la revancha en Asunción.

El encuentro se transmite en vivo por televisión únicamente a través de DSports, canal que se puede sintonizar online en la plataforma digital DGO. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Al entretiempo, el visitante gana 1 a 0 con gol de Pedro Ríos a los 5’. El xeneize merece al menos el empate, pero no está preciso a la hora de la definición. La ocasión más clara fue a los 39′ en una jugada donde la pelota pegó una vez en el palo y otra en el travesaño por duplicado, tras remates de Miguel Merentiel y Milton Delgado. A los 47′ fue expulsado Wilfrido Báez por un codazo sin balón sobre Leonel Flores.

Boca vs. Recoleta: todo lo que hay que saber

El xeneize vuelve a ser anfitrión en Parque Patricios a raíz de que el campo de juego de la Bombonera está siendo acondicionado. Allí, le ganó a Estudiantes de La Plata 1 a 0 empató con Vélez 1 a 0, por el Torneo Clausura.

El elenco comandado por Rodolfo Arruabarrena accedió entre los 16 mejores del certamen continental tras eliminar en 16avos de final a O’Higgins de Chile por penales 4 a 3, tras igualar 1 a 1 en el global. En el primer semestre, todavía con Claudio Úbeda como DT, compitió en la Copa Libertadores y terminó tercero en su zona por detrás de Universidad Católica de Chile y Cruzeiro de Brasil, por lo que decantó en la Sudamericana.

Leandro Lozano será el lateral derecho titular de Boca este martes en el Ducó Gonzalo Colini - La Nación

Con respecto a la formación inicial, es probable que el DT disponga de los habituales titulares, es decir los que arrancaron contra el Fortín, con Leandro Paredes como referente y capitán. Enner Valencia se incorporó al plantel este fin de semana, pero no fue incluido en la lista de concentrados a pesar de que fue habilitado para jugar y se espera que esté disponible para la revancha. El ecuatoriano, pronto a cumplir 37 años, llegó en condición de libre y tras anotar ocho goles en 22 partidos en Pachuca de México, su último club.

El equipo guaraní, por su parte, esperó por Boca en octavos gracias a que lideró la zona D con ocho puntos por encima de equipos como Santos y San Lorenzo. Lo curioso es que empató cinco partidos y ganó apenas uno. En su plantel cuenta con los argentinos Andrés Marsengo -arquero-, Lucas Monzón, Nicolás Marotta, el ex-xeneize Marcelo Cañete y Paul Charpentier.

Formaciones

Boca Juniors: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar; Tomás Aranda, Leonel Flores y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar; Tomás Aranda, Leonel Flores y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena. Recoleta: Nelson Ferreira, Marcelo Medina, Nicolás Marotta, Luis Cardozo, Dairon Mosquera, Wilfrido Báez, Alexander Franco, Ronal Domínguez, Pedro Ríos, Paul Charpentier y Aldo González. DT: Jorge González.

Boca Juniors repetirá la formación inicial que arrancó contra Vélez Gonzalo Colini - La Nación

En la previa, el amplio favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el equipo argentino con una cuota máxima de 1.30 contra 14.0 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 5.85.

Ambos equipos nunca se enfrentaron entre sí, por lo que inaugurarán el historial con los partidos de la Copa Sudamericana 2026. La revancha de la serie tendrá lugar el martes 18 de agosto en Asunción. El ganador avanzará a cuartos de final y su rival será el ganador de Bolívar de Bolivia vs. San Pablo.

En caso de llegar hasta las semifinales, Boca Junios podría encontrarse con River Plate, que en octavos jugará vs. Independiente Santa Fe de Colombia y en cuartos tiene como hipotéticos oponentes a Vasco Da Gama de Brasil y Olimpia de Paraguay.