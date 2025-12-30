Con actos, guiños y mensajes, los clubes que subieron de categoría en 2025 respondieron a la gestión de Chiqui Tapia

Los clubes de las categorías del ascenso fueron la plataforma que explotó Claudio Chiqui Tapia para convertirse en el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino. El sanjuanino unificó a los equipos metropolitanos y del Gran Buenos Aires, mientras que la pata de las provincias las acercó su lugarteniente, Pablo Toviggino. La fórmula descubrió lejos de la elite el método para conquistar el poder. En 2025, ocho clubes subieron de categoría y todos, sin excepción, responden con mayor o menor efusividad a quienes lideran el fútbol nacional.

El presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, junto a Pablo Toviggino, tesorero y titular del Consejo Federal AFA

Córdoba tendrá cuatro representantes en la Liga Profesional el año próximo, porque a Belgrano, Instituto y Talleres se sumó Estudiantes de Río Cuarto. Los Leones del Imperio participaron en los Torneos Nacionales en 1983, 1984 y 1985, pero desde 2016, con el ascenso al Torneo Federal A, iniciaron el recorrido hasta la elite. Tres años más tarde, con polémica, trepó a la Primera Nacional. El vicepresidente de Sarmiento, de Resistencia, reclamó encadenándose a la puerta del edificio de la AFA, en la calle Viamonte 1366: Gerardo Escobar apuntó a un ascenso digitado y el futbolista Juan Tejera, de Estudiantes de Río Cuarto, hizo declaraciones incendiarias.

El jugador aseguró la existencia de una manipulación de los árbitros para lograr el objetivo. “Cuando vine acá, me dijo el presidente: ‘Vení que vamos a ascender. Ya está todo hablado. Este año vamos a ascender nosotros’. Ya estaba arreglado el ascenso este porque dicen que ya le debían un favor al presidente desde el año pasado”, dijo Tejera en un audio que se filtró en los medios. Penales a favor y expulsiones de los rivales, el clásico método para manipular los juegos. El presidente Alicio Dagatti, empresario del rubro de la carne, que también incursiona en medios y con estrechos vínculos con el poder de Córdoba, tomó las riendas de los Leones del Imperio en 2015: los dos ascensos se lograron bajo sus mandatos.

Pero el empuje deportivo tiene un costado personal oscuro: el año pasado fue detenido por una causa de narcotráfico –se lo investiga por el ingreso de un camión a la cárcel cordobesa de Bouwer con carne de su frigorífico y con más de dos kilos de drogas, psicofármacos, whisky y celulares-; el 8 de agosto último recuperó la libertad tras el pago de 500.000 dólares de fianza. Once días atrás, la Justicia volvió sobre su figura: se lo imputó por lavado de activos y se realizaron 33 allanamientos a empresas vinculadas con Dagatti, que antes de la final con Deportivo Madryn respaldó mediante un comunicado la tarea de Tapia como presidente de la AFA.

Mendoza, en cambio, cambiará un club por otro: al descenso de Godoy Cruz, llegó el ascenso de Gimnasia y Esgrima. El Lobo ganó la final en la que la mira se colocó sobre los favores arbitrales que recibió en el camino Deportivo Madryn y tendrá su décima participación en la elite, aunque las nueve anteriores fueron por los Torneos Nacionales. Conducido por el presidente Fernando Porretta desde 2011, el empresario este año fue elegido asambleísta suplente de la Primera Nacional. La figura del mandamás no se descubre cercana a Chiqui, aunque tampoco está en una vereda opuesta.

“Gimnasia tuvo quizás más partidos controvertidos en los ascensos anteriores, en los torneos federales”, exponen fuentes cercanas al Consejo Federal, a LA NACION. La posibilidad de que el Lobo e Independiente Rivadavia sea el primer clásico de 2026 con hinchas de los dos clubes es una apuesta que se maneja en la AFA y una muestra de proximidad.

El festejo de Gimnasia y Esgrima, de Mendoza, que en la cancha de Platense logró el ascenso a la Liga Profesional; la AFA proyecta que el Lobo e Independiente Rivadavia jueguen el clásico con público de los dos clubes en 2026

En una definición entre clubes con dirigentes con estrechísima relación con Tapia se definió el segundo ascenso a la Primera Nacional, desde la Primera B. Acassuso se quedó con el boleto y dejó vacío a Armenio, que responde a Luciano Nakis, el que aplicó paños fríos en la nuca de Chiqui en aquella tórrida jornada en el estadio MetLife, de Nueva Jersey, en el partido entre la Argentina y Canadá, por las semifinales de la Copa América 2024. El festejo fue propiedad de Francisco Javier Pipo Marín, que construyó un espacio de poder en la AFA desde los tiempos de Julio Grondona.

Desde 1987, Marín camina las categorías de ascenso. De Acassuso fue boletero, control, intendente del campo de deportes, secretario, presidente de la comisión de fútbol y también vicepresidente. En la AFA, fue titular de la Mesa Directiva desde la Primera D a la B y actualmente es vocal titular del Comité Ejecutivo.

Soldado de Grondona, aliado de Marcelo Tinelli en la escandalosa elección del 3 de diciembre de 2015, jornada en la que lanzó una frase que pintó el cuadro del caos: “Si Grondona reviviera por 24 horas, no le alcanzaría el tiempo para cagarnos a patadas en el culo a todos”. Tras la labor de la Comisión Normalizadora en la AFA, aceptó la invitación de Tapia y se sumó al proyecto. Chiqui también lo acercó al Ceamse.

Claudio Chiqui Tapia y Agustín Orion, presidente de Midland; el club de Libertad ascendió tras 111 años a la Primera Nacional y respalda la gestión de la actual conducción de la AFA Prensa

El primer ascenso lo obtuvo Midland, que ganó los torneos Apertura y Clausura. El 13 de julio pasado, el Funebrero ungió como presidente a Agustín Orion. El exarquero de San Lorenzo, Estudiantes, Boca, Racing, Colo Colo y de la selección quedará en la historia: después de 111 años, el club jugará por primera vez en la Primera Nacional. El trofeo de campeón, Orion lo recibió de manos de Tapia. Y el club fue parte de la acción en redes sociales de las entidades de ascenso que apoyaron a Chiqui en la puja con el Gobierno, que alienta a las Sociedades Anónimas Deportivas.

“Expresamos nuestro acompañamiento a la actual conducción de la AFA, encabezada por su presidente Claudio Chiqui Tapia, frente a los ataques mediáticos que buscan desacreditar el trabajo realizado en estos años. Volvemos a reafirma nuestro compromiso con un proyecto que defiende el rol social del fútbol y trabaja para mantenerlo cercano a su gente, como es el de la AFA. Por eso respaldamos una gestión que ha puesto al fútbol argentino en lo más alto, dentro y fuera de la cancha”, fue el mensaje que recibió múltiples muestras de desaprobación del público Funebrero.

El presidente Alicio Dagatti, de Estudiantes de Río Cuarto, recibe a Claudio Chiqui Tapia: el dirigente cordobés es investigado por narcotráfico y lavado de activos Prensa

Desde el torneo Federal A ascendieron dos clubes con historias muy diferentes: Atlético de Rafaela y Ciudad Bolívar. Fueron los finalistas por la primera plaza y el equipo bonaerense se llevó el premio en el partido que se jugó en San Nicolás. Fundado por Marcelo Tinelli en 2002, en 2019 la entidad dio un vuelco con el proyecto futbolístico. El primer paso fue la afiliación a la Liga de Bolívar y dos años más tarde ascendió al Federal A. En 2025 dio el golpe. Las polémicas rodearon la clasificación a la final, tras superar a Argentino, de Monte Maíz. El árbitro Diego Novelli tuvo fallos escandalosos y el Celeste revirtió la serie para imponerse 3-1 en el marcador global. Las sospechas también incluyeron a las apuestas: el visitante, que empezó con ventaja, porque ganó el juego de ida, pagaba 46 pesos. Tapia estuvo en el complejo José Domeño, donde recibió una camiseta enmarcada, con el N°10, de parte del presidente Pablo Tello.

Atlético de Rafaela posa con una bandera de apoyo a la gestión de Claudio Chiqui Tapia y contra los ataques mediáticos y del Gobierno en el partido de ida de la final del torneo Federal A Prensa

Así como estuvo con el campeón del Federal A, también Tapia saludó en redes sociales el ascenso de Atlético de Rafaela, que se ganó el derecho por la Reválida. El presidente Francisco Paravano es un soldado de Chiqui, que en los rafaelinos tuvo a otro club que apoyó su gestión con un comunicado, pero también con una bandera que rezaba: “No al avasallamiento. No al autoritarismo. No a la soberbia. Si a la libertad de expresión”. En la Perla del Oeste, la relación con Tapia en 2025 tuvo varios gestos: desde el préstamo de Kevin Jappert -600 mil dólares, por dos años- a Barracas Central, cuando el defensor tenía propuestas de Estudiantes, Unión y Talleres –la oferta era mejor-, a la salida, con el pase en su poder, de Valentino Gandín, de 17 años e hijo del Chipi, que también se incorporó al Guapo.

De la quiebra a ascender a la primera B, Ituzaingó descubrió en un salvataje de la AFA el modo de afrontar el pago de un millonario juicio, cuyo monto era de $ 215.000.000, que actualizados –el juicio data de hace 11 años- ascienden a $560 millones. “Por tratarse de un caso en el que se pone en juego la estabilidad del club, la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino nos garantizará un aporte económico fundamental para afrontar dicha responsabilidad”, aportó el presidente Hernando Politano.

Pablo Moyano, presidente de Deportivo Camioneros, recibe el salido de un simpatizante; el club logró tres ascensos en dos años Santiago Filipuzzi

Los equipos que representan a los sindicatos lograron un ascenso en 2025. Camioneros jugará en Primera B. Tres ascensos en dos años logró el club que comanda Pablo Moyano, que tuvo a sus hijos Facundo y Nicolás en el banco de los suplentes en la final con Ituzaingó.

La relación con Tapia, exesposo de Paola Moyano, se resquebrajó con Hugo, aunque el resto de la familia mantiene el contacto. “A nosotros nadie nos regaló nada: los que ven desde el lado político creen que todo es fácil”, dijo el entrenador Federico Urcioli a La Nacion. Camioneros en 2024 compitió en dos categorías, situación que desató la polémica: Federal A y el Promocional Amateur, desde donde ascendió a la Primera C.