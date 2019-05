Agustín Martegani, Matías Palacios y Alexander Díaz, los juveniles del Ciclón en el ensayo del lunes Crédito: @SanLorenzo

21 de mayo de 2019

En estado de alerta, San Lorenzo vive tiempos de cambios. Tras la partida de Jorge Almirón , la dirigencia tiene puesto el foco en quién será el nuevo entrenador. Todas las miradas apuntan a Juan Antonio Pizzi , con quien intentarán avanzar en los próximos días, aunque su arribo no será sencillo. Esa es una de las tantas historias que debe resolver el Ciclón, que también se puso a darle forma al plantel con el que afrontará el segundo semestre. Se sabe que son muchos los futbolistas que ya no seguirán vistiendo la camiseta azulgrana. Así, para el último cruce antes del receso de la Copa América, el entrenador interino Diego Monarriz delineó una nómina con varios juveniles y un debutante para medirse ante Estudiantes de San Luis en la Copa Argentina .

San Lorenzo cuenta con varias metas por delante. Ya sea Pizzi u otro el entrenador que se haga cargo del plantel, deberá encauzar el rumbo, a la vez que tendrá que resolver cómo encarará la pretemporada, qué futbolistas seguirán en el plantel, quiénes serían prescindibles...

Al igual que el año pasado cuando se fue Claudio Biaggio, el ex volante azulgrana Monarriz tomará las riendas del plantel por un partido. Ahora, en el horizonte aparece Estudiantes de San Luis, el miércoles a las 21.10 en la cancha de Unión de Santa Fe. Como primera medida, entre lesionados y otros que se quedaron afuera por bajos rendimientos, el DT decidió darles licencia a 12 futbolistas: Fabricio Coloccini, Román Martínez, Gino Peruzzi, Fernando Belluschi, Gonzalo Castellani, Rubén Botta, Víctor Salazar, Ariel Rojas, Gabriel Rojas, Gerónimo Poblete, Andrés Rentería y Gustavo Torres.

Con esto, Monarriz dispuso que siete futbolistas formados en las inferiores azulgranas sean titulares en la Copa Argentina. Como director técnico de la reserva a muchos los conoce a la perfección. Entre ellos Agustín Martegani, de 19 años. El zurdo, oriundo de Rojas, es volante ofensivo y se consagró campeón con la tercera división. "Los chicos que están capacitados en algún momento tienen que jugar, esa es la realidad", consideró el DT.

La ausencia de resultados no ayuda a apaciguar el estado de efervescencia que impera en Boedo. Pero está claro que el flojo presente futbolístico de San Lorenzo no se debe solo a la tarea que haya tenido Almirón durante sus seis meses en el cargo. Fueron varios los integrantes del plantel que no estuvieron a la altura de lo que exige un club que pretende dar pelea en los primeros lugares. Así, todo indica que en el corto plazo habrá grandes cambios. El flojo recorrido en la Superliga y la temprana eliminación contra Argentinos en la Copa de la Superliga volvió a destapar lo que parecía momentáneamente escondido debajo de la alfombra tras la clasificación a octavos de final en la Libertadores.

En ese grupo de jugadores que dejará San Lorenzo es una fija que los colombianos Torres y Rentería no volverán a Boedo. Los dos están a préstamo, el primero de Atlético Nacional de Medellín y el segundo de Cruz Azul de México. Ambos atacantes tuvieron muy poca participación y sus rendimientos resultaron muy opacos. Apenas Rentería quedará en el recuerdo por ser quien anotó el último penal en la clasificación de los azulgranas contra Huracán, en la Copa de la Superliga. Poco, muy poco. Por Juan Camilo Salazar el Ciclón pagó 1.350.000 dólares por la mitad de su pase. Millonarios lo quiere de regreso, pero deberán negociar entre los clubes. En tanto que el único de los colombianos que exhibió un buen rendimiento fue Raúl Loaiza, quien además está en la lista preliminar de su seleccionado para asistir a la Copa América. Su continuidad hasta fin de año es una fija y los dirigentes quieren hacer uso de la opción de 800.000 dólares para quedarse con el 80 por ciento de su pase.

En San Lorenzo, los nombres de posibles ventas e incorporaciones ya empezaron a desfilar con listados varios. La palabra final, claro, correrá por cuenta de los dirigentes y quien asome como nuevo entrenador. También es cierto que el club precisa reordenarse con rapidez para enfocarse en el cruce contra Cerro Porteño por la Libertadores. En ese camino, desde que comenzó el año se habla de la continuidad de varios peso pesado del plantel. Lo que vaya a suceder con Fernando Belluschi, quien hasta hace poco tiempo era el mejor futbolista del equipo, es una incógnita. El santafesino se entrena a la par de sus compañeros tras superar un esguince medial de grado 2 de la rodilla derecha que sufrió el 13 de marzo en el partido contra Junior. Sin embargo, las lesiones no le permitieron tener rodaje. El silencio y el misterio dominan el escenario.

La danza de nombres será grande. Posiblemente, la depuración incluirá a Ariel Rojas y Poblete. Además, en las entrañas del club nadie se anima a arriesgar qué pasará en el futuro con Román Martínez, Castellani y Botta, que actualmente se recuperan de diferentes lesiones. Ya fueron liberados por este motivo y arrancaron sus vacaciones. A ellos se les suman otro nutrido número de jugadores: Víctor Salazar, Gabriel Rojas y Peruzzi. Tampoco es muy claro el panorama para ellos en la entidad azulgrana. El regreso a los entrenamientos está pautado para el lunes 17 de junio.

Entre las fijas para el semestre que viene se encuentra Coloccini, que tiene un vínculo hasta el 30 de junio. A los 37 años, el marcador central fue uno de los pocos jugadores del equipo que mantuvo un nivel destacado. Y si bien se perderá el compromiso contra Estudiantes de San Luis por una lesión, en lo que va del año disputó 16 de los 21 encuentros del Ciclón. Seguramente extenderá su contrato hasta mediados de 2020.

Con varios senderos a la vista es la situación por la que transita San Lorenzo, que deberá corregir su serpenteante actualidad y diseñar el futuro. Es tiempo de pensar en la reestructuración a partir de junio.