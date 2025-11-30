En qué canal pasan Boca vs. Argentinos por el Torneo Clausura 2025 hoy

Boca Juniors y Argentinos Juniors se enfrentan este domingo desde las 18.30 en la Bombonera con arbitraje de Fernando Echenique por los cuartos de final del Torneo Clausura 2025 con el objetivo en común de convertirse en el segundo semifinalista.

El cotejo se transmite en vivo por TV únicamente a través de ESPN Premium y TNT Sports, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Quien se imponga en el duelo esperará por Racing o Tigre, que jugarán el lunes en el Cilindro de Avellaneda. Por el otro lado del cuadro Estudiantes de La Plata doblegó a Central Córdoba en Santiago del Estero 1 a 0 y aguarda por Barracas Central o Gimnasia de La Plata.

Leandro Paredes es la gran figura de Boca Juniors Marcos Brindicci - LA NACION

La previa del partido

El xeneize es el gran favorito al título y enfrenta a uno de los equipos de mejor rendimiento en la temporada. El conjunto de Claudio Úbeda lideró el grupo A en la primera etapa con 29 puntos gracias a ocho victorias, cinco empates y tres derrotas y en octavos doblegó a Talleres de Córdoba 2 a 0.

El entrenador Claudio Úbeda no toca la formación inicial con la que su equipo lleva cinco victorias en fila y en el banco de suplentes esperan su turno jugadores del calibre de Ander Herrera y Edinson Cavani, quien se recuperó de sus malestares físicos y es una gran alternativa.

Argentinos Juniors y Boca empataron sin goles en los dos partidos que jugaron este año Gonzalo Colini - LA NACION

El Bicho por su parte, se impuso a Vélez como visitante 2 a 0 en la etapa anterior y quiere ser campeón para olvidar la final de la Copa Argentina 2025 que perdió recientemente frente a Independiente Rivadavia de Mendoza. En la zona A se ubicó quinto con 24 unidades producto de siete alegrías, tres igualdades y seis caídas y lleva una racha de tres triunfos en fila, incluido el cotejo contra el Fortín.

Posibles formaciones

Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Leandro Paredes, Milton Delgado, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Leandro Paredes, Milton Delgado, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda. Argentinos Juniors: Gonzalo Siri; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Federico Fattori, Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz, Tomás Molina y Diego Porcel. DT: Nicolás Diez.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 2.14 contra 4.27 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate, que llevaría la definición a los penales después del suplementario de media hora, paga hasta 3.0.

Ambos clues se enfrentaron dos veces este año porque compartieron la zona en los torneo Apertura y Clausura y cosecharon sendos empates 0 a 0, tanto en la Bombonera como en el barrio porteño de la Paternal.