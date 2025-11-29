Barracas Central vs. Gimnasia, por el Torneo Clausura 2025: día, horario, TV y cómo ver online

Barracas Central y Gimnasia de La Plata se enfrentan este lunes en el marco de los cuartos de final del Torneo Clausura 2025. El ganador de este cruce avanzará a las semifinales y se cruzará con el equipo que resulte vencedor en el mano a mano entre Central Córdoba y Estudiantes de La Plata. El partido está programado para las 17 en el estadio Claudio ‘Chiqui’ Tapia, con arbitraje de Hernán Mastrángelo y televisación de ESPN Premium. El minuto a minuto está disponible en canchallena.com.

Para meterse entre los ocho mejores del certamen, el Guapo derrotó por 1 a 0 a Deportivo Riestra en el tiempo suplementario con un tanto de Nicolás Blandi, en el único encuentro de octavos que no culminó en los 90′ reglamentarios. El Lobo, por su parte, sigue con su racha positiva y ya suma cuatro victorias consecutivas. Esta vez venció a Unión de Santa Fe como visitante por 2 a 1 con tantos de Manuel Panaro y Enzo Martínez (Cristian Tarragona, de chilena, descontó para el conjunto santafesino).

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 22 de agosto del año pasado, por los octavos de final de la Copa Argentina 2024. En aquella oportunidad, Gimnasia se quedó con la victoria por la mínima diferencia con un gol de Benjamín Domínguez. El antecedente más reciente en el barrio porteño de Barracas, en tanto, es del 24 de octubre de 2023, con triunfo del Lobo por 2 a 1 con tantos de Nicolás Colazo y Yonathan Cabral (Iván Tapia empató transitoriamente para el Guapo).

Barracas Central vs. Gimnasia de La Plata: todo lo que hay que saber

Cuartos de final del Torneo Clausura 2025.

Día : Lunes 1° de diciembre de 2025.

: Lunes 1° de diciembre de 2025. Hora : 17.

: 17. Estadio : Claudio ‘Chiqui’ Tapia.

: Claudio ‘Chiqui’ Tapia. Árbitro: Hernán Mastrángelo.

Barracas Central vs. Gimnasia de La Plata: cómo ver online

El partido está programado para este lunes a las 17 y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Barracas Central corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el pase a las semifinales, en el encuentro de este lunes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.44 contra los 3.40 que se repagan por un hipotético triunfo de Barracas Central. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 2.95.