Con un golazo de Lionel Messi, Inter Miami le ganó 3-1 a Kansas City y se metió en octavos de final de la Concachampions

Luego del triunfo por 1-0 como visitante en la ida, Inter Miami hizo valer su localía y se impuso por 3 a 1 ante Sporting Kansas City con un golazo de volea de Lionel Messi y, de esta forma, se metió en los octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf, la principal competencia internacional de Centro y Norte América, por segunda vez consecutiva. El delantero argentino Tadeo Allende y el uruguayo Luis Suárez ampliaron la ventaja para Las Garzas, mientras que José Guillermo Rodríguez descontó para el visitante.

La primera emoción del encuentro llegó a los 18 minutos del primer tiempo, cuando un centro desde la izquierda de Luis Suárez cayó en el pecho de Messi. El campeón del mundo controló, dejó picar la pelota, y con una volea con su pierna izquierda puso el 1-0 con un disparo al primer palo del arquero estadounidense John Pulskamp.

El video del gol de Messi

El golazo de volea Messi para Inter Miami

En un clima muy diferente a los 23 grados bajo cero del partido de ida -que se definió con un golazo del crack argentino-, Kansas City fue a buscar desde el primer momento el gol que le permitiera igualar la serie. Sin embargo, pese a contar con la posesión de la pelota y las mejores oportunidades en los primeros minutos, el gol del crack argentino en la primera jugada de gol de Las Garzas complicó sus chances de buscar la heroica.

Tras el tanto del rosarino, Las Garzas tomaron el control del partido sin mayores sobresaltos y, en un aluvión en el tiempo adicional del primer tiempo, marcaron otros dos goles que dejaron prácticamente sellada la serie a su favor.

A los 46 minutos, un pase filtrado de Messi puso a correr a Jordi Alba en el sector izquierdo. El español desbordó, se metió en el área, y con un centro rasante cedió la pelota a Tadeo Allende, quien solo debió empujarla para poner el 2 a 0.

El gol de Tadeo Allende

Solo un minuto más tarde, un despeje fallido de Jake Davis, lateral derecho de Kansas City, dejó la pelota en los pies de Luis Suárez. El uruguayo aguantó la marca de Robert Voloder en el área y definió cruzado para poner el 3 a 0 del conjunto de Florida, quien se fue al descanso con una amplia ventaja.

A los 17 minutos del complemento llegaría el descuento del Sporting Kansas City. Un disparo desde afuera del área del mediocampista José Guillermo “Memo” Rodríguez, que se desvió en la cabeza de Maximiliano Falcón, puso el 3 a 1.

Cinco minutos más tarde del gol, Messi le hizo una seña a Mascherano y pidió ser reemplazado. El rosarino jugó tres partidos en los últimos seis días y, con la serie sentenciada, decidió salir del campo de juego. En su lugar ingresó el estadounidense Benjamín Cremaschi.

El momento en que Messi impacta la pelota para el primer tanto de Inter Miami CARMEN MANDATO - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Sobre el final, Kansas City tuvo la oportunidad de un nuevo descuento, pero el cabezazo en el área del delantero nigeriano William Agada pegó en el palo derecho del arco defendido por Oscar Ustari.

De esta forma, Inter Miami clasificó a los octavos de final de la Concachampions por un global de 4-1, y se enfrentará en octavos de final a Cavalier Soccer Club de Jamaica, con fecha a confirmar. Este equipo caribeño, que milita en la primera división de su país, se clasificó al certamen internacional de la Concacaf por ser campeón de la Copa Caribeña 2024. El año pasado quedó eliminado contra FC Cincinatti en octavos de final por un global de 6-0.

Las Garzas jugarán en un estadio muy distinto al que están acostumbrados. Ubicado en Kingston, capital de Jamaica, el estadio de Cavalier cuenta con una capacidad de solo 3.000 personas, con tan solo una grada, símil al Guillermo Laza de Deportivo Riestra.

A diferencia de los grandes estadios que acostumbra a visitar el equipo de Messi en Estados Unidos, la visita a Kingston puede implicar un desafío diferente para el equipo. Además, cuenta con una pista olímpica que rodea el campo de fútbol.

Los próximos partidos del Inter Miami en la MLS

Domingo 2 de marzo - 21 horas - Houston Dynamo (V)

Domingo 9 - 18 horas - Charlotte (L)

Domingo 16 - 20 horas - Atlanta United (V)

Sábado 29 - 20:30 horas - Philadelphia (L)

El crack argentino lleva dos goles y dos asistencias en tres partidos jugados en 2025 CARMEN MANDATO - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La Concachampions, uno de los (pocos) títulos que no levantó Messi en su carrera

La Copa de Campeones de Concacaf, certamen que reúne a 27 equipos de América del Norte, América Central y el Caribe, con duelos de eliminación directa, es uno de los únicos cinco títulos que Lionel Messi disputó en su carrera y que -todavía- no logró ganar.

En su carrera, el astro argentino no logró alzarse con el Sudamericano Sub 20 ni con la Copa de Francia, dos títulos que ya sabe que no podrá lograr. Los restantes trofeos que por ahora le son esquivos son la US Open Cup y la Major League Soccer (MLS), los cuales puede ganar con Inter Miami.

Messi busca la primera Concachampions de su carrera, uno de los pocos títulos que le falta conseguir Rebecca Blackwell - AP

Hasta el momento, en su única participación en Concachampions con la camiseta de Las Garzas, su equipo quedó eliminado en la temporada anterior en los cuartos de final ante los Rayados de Monterrey, donde perdió ambos encuentros. ¿Podrá lograrlo este 2025?

