"Okey, okey. ¿Ya está? Muchas gracias, buenas tardes". La primera conferencia de prensa de Diego Maradona en Gimnasia duró poco más de seis minutos. El flamante entrenador recibió tan solo cinco preguntas tras la derrota por 2-1 sobre Racing en su debut en Gimnasia y hasta se sorprendió al escuchar que eso era todo: miró hacia los costados para confirmar que era el final, se levantó, saludó a los presentes y se retiró aplaudido. Es que daba toda la sensación de que estaba para seguir respondiendo, luego de dejar varias declaraciones con su clásica impronta característica.

"Amargura", fue una de las primeras palabras que utilizó para explicar cómo se sentía tras la caída en el primer partido en un Bosque colmado por el público tripero. "Me quedó la amargura de no poder haber empatado el partido en el final, en la que tuvimos. Racing no hizo los goles como los veníamos viendo. Hizo goles sucios, pero ganó y acá no hay que llorar. Hay que seguir trabajando y metiéndole. Recién hablamos con el presidente y el martes estamos para volver al entrenamiento y seguir metiéndole. No hay un paso atrás. El equipo cuando se encontró en dificultad supo qué hacer y nos llevamos una buena calidad de jugadores que nos pueden dar mucho en todo el campeonato", comenzó Diego.

Luego del gol de Diego González con complicidad del arquero Alexis Martín Arias en un córner para poner en ventaja a la Academia a los 36 minutos de la primera parte, el Lobo consiguió el empate de la mano de Matías García a los siete del complemento. Pero, dos minutos más tarde, el equipo del Chacho Coudet logró el 2-1 de Matías Zaracho que fue irremontable para el equipo platense.

"No terminamos de gritar el gol del empate que ya estábamos perdiendo 2-1, pero el fútbol tiene estas cosas... y tenés que pasar de hoja lo más rápido posible, aunque a mí me duela el alma en este momento. Me duele el alma porque no creo que el campeón argentino haya sido más que nosotros. En ningún momento nos llevó por delante o fue superior, pero tiene jugadores de calidad que te pueden esconder la pelota sin agarrarla y tenés que correr el doble, más si vas atrás en el tanteador", declaró Maradona, tras no poder rescatar ni siquiera un punto en casa.

"Me voy con la sensación de que estaba esperando que la red se moviera en la última jugada nuestra y no se movió, la pelota pasó por arriba. Pero bueno, contra el campeón argentino, los muchachos se pararon bien, no tuvimos desbordes, solo los lógicos de irnos adelante y comernos un contragolpe. Pero después no creo que Racing nos haya pasado por arriba", apuntó el entrenador de Gimnasia.

Yo lo miraba el Chacho... fue a un teatro de revista o algo. Bailaba, levantaba los brazos, se peleaba con todos los árbitros que había Diego Maradona

En tanto, al ser consultado por la tarea del árbitro Diego Abal, luego de diferentes polémicas y suspicacias en la semana, Diego apuntó contra Coudet: "Yo no lo vi tan mal. Lo que pasa es que lo miraba al Chacho y fue a un teatro de revista o algo... bailaba, levantaba los brazos, se peleaba con todos los árbitros que había. No sé, quizás estaba en otro partido. Pero así y todo se lleva tres puntos que son de oro. Y nosotros nos quedamos acá con ganas de seguir trabajando. De todas maneras, creo que en todas las disputas cobró para Racing, pero ya pasó. Tuvo razón el Chacho".

Finalmente, acerca de la posibilidad de incorporar un delantero ante la lesión del juvenil Lautaro Chávez (fue operado por la rotura del ligamento cruzado anterior y el menisco de la rodilla izquierda), Maradona dejó otra frase para el recuerdo: "No sabemos todavía. Estamos viendo qué podemos hacer. Nos encantaría traer a Careca o a Van Basten, pero no podemos, no nos da el cuero. De todas maneras, creo que vamos a hacer uso del cupo porque el club, al margen de lo que hoy dieron los muchachos, quiere la buena competencia dentro del plantel".