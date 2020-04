Fuente: Reuters - Crédito: Jorge Adorno

Desde hace un tiempo la imagen de Alejandro Domínguez , el presidente de la Conmebol , está bajo la lupa por una supuesta simpatía por River , ya que en redes sociales circularon fotos de su familia con camisetas del conjunto de Núñez . Esa situación los hinchas de Boca la relacionaron con que le dieran por ganada la serie de los octavos de final de la Copa Libertadores de 2015 a River tras el ataque con gas pimienta a los jugadores rivales en la Bombonera (más allá que Domínguez ni siquiera era presidente de Conmebol por entonces) y se sienten perjudicados porque no hubo igual sanción en los piedrazos al ómnibus del equipo de Guillermo Barros Schelotto, en 2018, a pocas cuadras del Monumental .

Dominguez conoce bien toda esta situación, por eso cuando se lo consulta, trata de ser muy claro en su mensaje para no alimentar tanta suspicacia: "Hay dirigentes que usan siempre ciertas cuestiones para tratar de presionar. Yo no me avergüenzo de mis orígenes, fui del Olimpia y voy a morir del Olimpia. Pero la prioridad es la Conmebol y que funcione para todos por igual, con reglas claras" , comenzó el dirigente en una entrevista con el diario deportivo Olé .

Una vez que explicó qué son muchos los dirigentes que tienen un club por el que simpatizan, se refirió puntualmente a lo que sucedió con sus familiares y las camisetas de River: "Es simpático lo que pasó. En el primer partido de la final en la Bombonera (contra River), estando en el hotel, el Tano (Daniel Angelici) me manda cinco camisetas de Boca Juniors. Yo estaba en la recepción. Estaban los hijos de mi hermano y me quitaron los regalos. Y se las pusieron y estuvieron con la de Boca. No creo que sean de Boca, son del Olimpia. El siguiente partido, mi cuñado, mi hermana y los hijos hicieron lo mismo con la de River, y salieron con esa información en las redes. Mi relación familiar y personal está mucho más cerca de Boca, pero eso no me hace de Boca ni de River. Mi padre (Osvaldo Domínguez Dibb) y Alberto J. Armando eran compadres. Mis padres fueron padrinos de casamiento de Alberto, quien era padrino de mi hermano menor, Emilio. Me une una amistad con muchos dirigentes de Boca. Lo que pasa es que era la final de la historia, y los dirigentes tienen distintas maneras de accionar y pensaron que con esa presión iban a conseguir alguna ventaja", agregó.

Además, respecto al fastidio de la gente de Boca con la Conmebol, Domínguez explicó que está acostumbrado a ese tipo de situaciones dentro del mundo del fútbol, pero dejó en claro que mucho tiene de responsabilidad lo que generan los dirigentes de los clubes: "Lamentablemente a veces el público se traga estas mentiras, los dirigentes no asumen su responsabilidad y generan ese clima hostil a ver si sacan ventaja. Yo estoy seguro de que la verdad sale a la luz aunque lleva a veces mucho tiempo".

También el dirigente habló acerca de las sospechas que se instalaron sobre l os casos de doping que se registraron en River en 2017 , por los que fueron sancionados Camilo Mayada y Lucas Martínez Quarta, ya que en el universo del fútbol se aseguraba que habían más y fueron tapados por River con "la ayuda de Conmebol": "Reitero que hay cosas que hay gente que entiende cómo son, de dónde salen y quién maneja esa información. Se hacen dos muestras, sólo dos a todos los clubes, la Conmebol es la única en el mundo que lo hace al 100 % de sus competencias, sean selecciones menores, género, no importa. Se hacen dos muestras, ¿cómo se pueden saltar a siete en tres partidos (casos)? Me interesa la verdad, muy poco el club (fueron suspendidos Martínez Quarta y Mayada): quiero ser pragmático, si todas las muestras salen positivas, nadie va a esconder ningún dato. Y no voy a esconder, los médicos no se van a jugar su reputación y el laboratorio que recibe las muestras es reconocido en el mundo para hacer controles. Nadie se va a prestar a eso. Fíjense cómo vino la historia, ahí es dónde, reitero, se usan este tipo de cosas para presión, que es lo que piden entre cuatro paredes los dirigentes".

"En la realidad mi política siempre fue y estuve en desacuerdo con la Conmebol que aceptó que un partido en la Bombonera se defina en el escritorio. Mi política es que los partidos se tienen que definir en el campo de juego. Pero son cosas de la historia, yo no era presidente. Nosotros asumimos en el 2016. Y a mí me tocó cosas parecidas en el fútbol paraguayo, y estoy convencido de que los partidos se ganan y pierden en el campo de juego". La detención a De la Cruz en Paraguay antes de un partido clave. "Yo creo que Boca no tuvo nada que ver, Boca no tuvo nada que ver. Creo que fue dentro de esa creencia que algunos dirigentes tienen que, haciendo ese tipo de cosas, pueden beneficiar a su club. Qué sé yo, son papelones que todavía se tienen que soportar en el fútbol sudamericano".

"Somos todos hombres del fútbol y entiendo el momento de calentura. La roja particularmente a él y a Medel me parece que fue innecesaria, era evitable, y lamentablemente ocurrió una vez más. Ya dimos vuelta la página, somos gente del fútbol, entendemos, los comprendo a Chiqui y a Lio ?y el fútbol da revancha. El año que viene, si Dios quiere y todo va bien, la Copa América será en Argentina y Colombia, y es una gran oportunidad para volver a ser protagonista". El arbitraje de Argentina-Brasil en la última Copa América. "Y el partido antes, de la Argentina y Paraguay, si uno mira el penal que se le cobra, no sé si llega a ser "gris", se cobró el penal y no escuché un solo reclamo (en la cancha no se vio, pero con el VAR es clara mano de Piris). No es solamente Argentina, antes fue Argentina-Paraguay y Paraguay hizo los mismos reclamos por el penal que, reitero, tal vez no fue penal. Entonces no podemos culpar al arbitraje sólo cuando parece que hizo un error y no cuando lo hizo a favor".