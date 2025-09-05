Qué dice la carta que Independiente le mandó a Conmebol

Tras conocerse el fallo que lo elimina de la Copa Sudamericana y le impone sanciones económicas y deportivas, Independiente respondió con una carta dirigida a Alejandro Domínguez, presidente de la entidad. El club manifiesta su “enérgico repudio” y exige la restitución de todos los elementos vinculados a la institución que se exhiben en el museo de la Conmebol, lo que marca un quiebre en la relación y desata una guerra institucional.

La carta de Independiente a Conmebol

La misiva, firmada por Néstor Grindetti, presidente del club, y Daniel Seoane, secretario general, expresa un fuerte desacuerdo con la decisión de la Conmebol. La carta comienza: “El Club Atlético Independiente, asociación civil sin fines de lucro con más de 120 años de historia y más de 170.000 socias y socios, se dirige a usted para manifestar su más enérgico repudio frente a la decisión dictada por la entidad que preside, la cual ignora sus reglamentos vigentes y condena injustamente a nuestra Institución”.

Independiente exige a Conmebol retirar su legado del museo tras fallo adverso (Fuente: X @Independiente)

El enojo de Independiente con la Conmebol

La raíz del conflicto reside en la decisión de la Conmebol con respecto a la Copa Sudamericana. Independiente se siente perjudicado por la resolución que, según el club, favorece a la Universidad de Chile, una sociedad anónima, en detrimento de los valores deportivos. El club argumenta que, mientras Independiente representa la esencia del fútbol sudamericano como institución social, la Universidad de Chile ha adoptado un modelo empresarial. La eliminación de Independiente, según la carta, premia la violencia y contradice los principios de justicia deportiva.

En este sentido, el comunicado remarca: “El contraste es evidente: mientras Independiente representa la esencia del fútbol sudamericano como institución social y deportiva, sostenida por sus socios y socias, la Universidad de Chile ha mutado hacia un modelo de sociedad anónima, orientado a la rentabilidad y la especulación empresarial. Al fallar en su favor, la CONMEBOL no solo violenta su propio estatuto y jurisprudencia, sino que confirma un rumbo en el que las utilidades pesan más que la verdad deportiva”.

“Esta resolución no es un error jurídico de un tribunal: es una decisión política que desnuda la preferencia por aquellas estructuras privadas con las que resulta más sencillo proyectar convenios, negocios y beneficios futuro. El fútbol de los clubes con el modelo de asociación civil, sostenido durante más de un siglo por el sacrificio de millones de hinchas, queda así relegado por un modelo ajeno a los valores sociales que dieron origen a nuestras instituciones".

“La decisión de la CONMEBOL sienta un precedente nefasto: un equipo que estaba en ventaja en la serie, pero que enfrentaba la posibilidad concreta de ser superado en la cancha, recurre a la violencia más brutal contra hinchas rivales. Logra la cancelación del partido y recibe como “premio“ la clasificación de un escritorio. En otras palabras, la violencia se transforma en un atajo para evitar competir deportivamente hasta el final”.

“Independiente siempre defendió una condición irrenunciable: los partidos deben definirse dentro del campo de juego y nunca bajo la presión de quienes intentan torcer la historia a los golpes. Resulta increíble que sus propias palabras en otro momento de la historia hayan sido: ‘El fútbol no se gana con piedra ni agresiones, lo ganan los jugadores en la cancha’. Este fallo contradice esa visión y envía un mensaje devastador y contradictorio a toda Sudamérica: los violentos de siempre pueden salirse con la suya".

Independiente exige retirar materiales vinculados al club del museo

La exigencia principal de Independiente

El club exige la eliminación de toda referencia a Independiente en el Museo de la Conmebol y la restitución inmediata de todos los elementos entregados por la institución. “Resulta inaceptable, entonces, que se pretenda utilizar la historia y la gloria de Independiente -con nuestros títulos, nuestros jugadores y hasta nuestros aportes materiales al museo de la CONMEBOL- para seguir legitimando, una conducción que ha abandonado el espíritu del fútbol sudamericano."

La carta es contundente al solicitar:

“Que se elimine toda referencia a nuestra institución en el marco del Museo de la Conmebol, mientras usted continúe en la presidencia.”

“Que se restituyan de manera inmediata todos los elementos entregados por Independiente al Museo de la Conmebol, pues no admitimos que se exhiban en un ámbito que contradice los valores que los hicieron posibles.”

¿Qué mensaje busca transmitir Independiente con esta carta?

El club argumenta que los clubes nacieron como espacios de encuentro, cultura y pertenencia, y no como sociedades comerciales. El club deja clara su postura: “Independiente defenderá siempre el lugar de las asociaciones civiles sin fines de lucro en el fútbol sudamericano. Los clubes no nacieron como sociedades comerciales: nacieron como espacios de encuentro, cultura y pertenencia. Esa es la verdad que se pretende borrar, y esa es la verdad que nunca dejaremos de defender.”

Y añade: “Y lo decimos con toda claridad: el fallo emitido es una afrenta al espíritu del deporte, una violación a su propio reglamento, y un insulto a la memoria de millones de hinchas que construyeron la grandeza de este continente con sacrificio y pasión. No es sólo Independiente el que ha sido condenado: es la justicia deportiva la que ha sido pisoteada. Están matando al fútbol.”

“La historia será implacable con quienes eligieron el camino de la conveniencia por sobre el de la verdad. En Independiente estamos seguros de que la gloria se busca siempre con las manos limpias y los brazos en alto”.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.