Convocados de la selección argentina para el Mundial: quiénes tienen el lugar asegurado y quiénes lo pelean

Las listas de convocados para el Mundial 2026 serán de 26 jugadores. Al igual que para Qatar 2022, cada selección tendrá la posibilidad de llevar tres arqueros, dos futbolistas por puesto y tres “comodines”. La Argentina, campeona en ejercicio, no es la excepción, por lo que el DT Lionel Scaloni ya piensa en aquellos que tienen el lugar “asegurado” y también en los que pelearán por los últimos lugares disponibles.

Lo más importante es que Lionel Messi no confirmó su presencia pero dejó en claro que hará todo lo posible para estar. El cuerpo técnico, lógicamente, quiere contar con él, pero es cierto que el capitán ya anticipó que el día a día le permitirá confirmar si juega o no, según cómo se encuentre desde lo físico. De ser citado, se convertirá en el jugador con más Mundiales en toda la historia, con seis, cifra que probablemente también alcance Cristiano Ronaldo.

Scaloni quiere contar con Messi y, de no mediar inconvenientes, el capitán jugará el Mundial 2026 Aníbal Greco - LA NACION

Con esa incógnita sobre la mesa, el resto del plantel está, en gran parte, confirmado. “Manejamos una lista de más de 50 futbolistas con nivel parejo y dentro de eso pueden estar todos. Estamos alerta a lesiones o bajo rendimiento y en eso somos inflexibles, con todo el dolor del alma. No descartaría a ninguno de los que hemos convocado”, aseguró el propio Scaloni a principios de este año.

“El tema es que tienen que estar bien cerca de los partidos. Lo trascendental será a partir de marzo, desde ahí necesitamos que estén bien y que lleguen en las mejores condiciones posibles”, afirmó. Con esto, las lesiones, la falta de continuidad o una merma en el nivel futbolístico puede condenar a cualquiera. De hecho, ya se sabe que Juan Foyth, campeón del mundo en Qatar 2022 y uno de los nombres que estaban en carpeta, se perderá el Mundial tras sufrir la rotura del tendón de Aquiles de la pierna izquierda.

OUT: Juan Foyth se rompió el tendón de Aquiles de la pierna izquierda y se perderá el Mundial JOSE JORDAN - AFP

Por lo pronto, es coherente decir que un gran porcentaje de la lista está cerrada. Entre los arqueros, Emiliano ‘Dibu’ Martínez (Aston Villa) y Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella), presentes en Qatar 2022, son una fija. En la defensa también hay indiscutidos: Nahuel Molina (Atlético de Madrid), Cristian ‘Cuti’ Romero (Tottenham), Nicolás Otamendi (Benfica), Lisandro Martínez (Manchester United) y Nicolás Tagliafico (Ajax). Además, Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella) cada vez está más asentado y parece inamovible.

En el mediocampo, los “confirmados” son: Rodrigo De Paul (Inter Miami), Enzo Fernández (Chelsea), Alexis Mac Allister (Liverpool), Leandro Paredes (Boca) y Thiago Almada (Atlético de Madrid). Por último, tres delanteros son inamovibles: Julián Álvarez (Atlético de Madrid), Lautaro Martínez (Inter de Milán) y Messi, pero el resto de los cupos tienen varios contendientes.

Enzo Fernández y Julián Álvarez son una fija en la lista de convocados de la selección argentina LUIS ROBAYO� - AFP�

Así, puesto por puesto aparecen nombres con más o menos chances de estar. Walter Benítez (Crystal Palace) sería el tercer arquero, pero la falta de minutos en su equipo podría hacer que sea reemplazado. En el lateral derecho, Gonzalo Montiel (River) por ahora se mantiene como alternativa a Molina. En el carril izquierdo, Marcos Acuña (River) regresó a la nómina tras varios meses de ausencia ante la falta de alternativas, pero pelea por un lugar con Valentín Barco (RC Estrasburgo) y Julio Soler (Bournemouth).

Más adelante, Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen) es una fija si se recupera bien de la lesión miotendinosa en el aductor derecho, mientras que Giovani Lo Celso (Betis), quien se perdió Qatar 2022 por lesión, también tendría su chance. Nico Paz (Como 1907) y Franco Mastantuono (Real Madrid), las nuevas estrellas que ya forman parte del plantel desde hace tiempo, también estarían, aunque viven un presente contrapuesto: Paz es figura en Italia y Mastantuono casi no juega en España.

Mastantuono juega cada vez menos en Real Madrid y, en una zona poblada, podría perder terreno en la consideración del cuerpo técnico JUAN MABROMATA� - AFP�

El resto de los cupos tienen varios contendientes. Como posibles 9 aparecen Joaquín Panichelli (RC Estrasburgo), Santiago Castro (Bolonia), Valentín ‘Taty’ Castellanos (Lazio) y José Manuel López (Palmeiras). Como alternativas para jugar como extremos o segunda punta, en tanto, están Alejandro Garnacho (Chelsea), Gianluca Prestianni (Benfica) y Matías Soulé (Roma), entre otros.

Por último, para los tres “cupos extra”, la polifuncionalidad es un aspecto estrictamente necesario. Al ser “comodines”, es clave que tengan la posibilidad de desempeñarse en varias posiciones. En ese contexto, Giuliano Simeone y Nicolás González, ambos de Atlético de Madrid, son los únicos con posibilidades de actuar como carrileros, volantes o extremos. Ergo, no pueden faltar para el cuerpo técnico.

El surgido en Argentinos Juniors se perdió la Copa del Mundo pasada por una lesión de último momento y buscará revancha. El ‘Cholito’, por su parte, es titular indiscutido en el Colchonero y ya demostró que no le pesa vestir la camiseta albiceleste al convertir un golazo en el triunfo por 4 a 1 ante Brasil, en el Monumental, por las eliminatorias sudamericanas. De los ya probados, Kevin Mac Allister y Facundo Medina también cumplen con la condición de polivalencia (pueden ser centrales en una línea de 3 o laterales en una línea de 4), por lo que podrían ganarse un lugar.

Nicolás González fue convocado para el último Mundial, pero finalmente fue desafectado por lesión CHARLY TRIBALLEAU� - AFP�

El tiempo dirá si aparecen más opciones. Scaloni sabe que la lista puede sufrir modificaciones hasta último momento, como pasó con la inclusión de Enzo Fernández en Qatar 2022, quien debutó en un amistoso apenas dos meses antes del Mundial y terminó siendo elegido como el Golden Boy (Mejor Jugador joven del certamen). Sin embargo, la Argentina tiene una ventaja enorme en ese sentido: las alternativas, en la mayoría de los puestos, sobran.