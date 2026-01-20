Amistosos de la selección argentina: cuándo juega vs. España y Qatar

La selección argentina ya tiene confirmados sus dos rivales de la fecha FIFA de marzo, la penúltima antes del Mundial 2026. Primero se enfrentará a España el viernes 27, en el marco de la Finalissima (para la entidad madre del fútbol oficia de amistoso aunque vale un título), y luego se verá las caras con Qatar el martes 31. Ambos partidos serán en el estadio Icónico de Lusail, recinto en el que el seleccionado albiceleste derrotó a Francia en la final del Mundial 2022, para consagrarse campeón del mundo por tercera vez.

El encuentro ante los qataríes será parte del Qatar Football Festival 2026, un evento que reunirá a seis selecciones de primer nivel. El mismo le dará al equipo dirigido por Lionel Scaloni una chance más de pulir detalles previo a la etapa definitiva de preparación rumbo al certamen ecuménico, que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá entre el 11 de junio y el 19 de julio.

Lionel Scaloni y compañía se preparan para un 2026 en el que el gran objetivo es el Mundial JOSE JORDAN� - AFP�

Será el segundo partido de la historia entre la Argentina y Qatar. El único cruce entre ambas selecciones fue el 23 de junio de 2019, por la etapa de grupos de la Copa América, cuando la selección albiceleste derrotó por 2 a 0 a los asiáticos -invitados especiales- en Porto Alegre. Los goles de ese partido fueron convertidos por Lautaro Martínez y Sergio Agüero, y la victoria significó el pase a los cuartos de final para la selección argentina.

Por otro lado, el historial ante España registra 14 enfrentamientos: seis victorias por lado y dos empates. La mayoría de estos cruces, 13 en total, fueron de carácter amistoso. El único antecedente oficial se remonta al Mundial de Inglaterra 1966, en el que la albiceleste se impuso por 2 a 1 con un doblete de Luis Artime. La última vez que se vieron las caras, en tanto, fue en 2018, en un amistoso previo a Rusia 2018 que terminó con una contundente goleada por 6 a 1 a favor de la Furia Roja.

En el último partido entre España y la selección argentina, el conjunto ibérico ganó por 6 a 1 Fernando Massobrio - LA NACION

La Finalissima pone cara a cara a los últimos campeones de la Copa América y la Eurocopa. Está pendiente desde 2024 y es la sucesora de la Copa Artemio Franchi, torneo que solo tuvo dos ediciones previas: 1985, edición en la que Francia derrotó a Uruguay por 2 a 0 en París, y 1993, cuando la selección argentina le ganó a Dinamarca por penales en Mar del Plata.

La agenda argentina continuará en la primera semana de junio, en la última fecha FIFA previa al Mundial, que generalmente se suele organizar para que los planteles se despidan de sus hinchas antes de la Copa del Mundo. Todavía no están confirmados los rivales, aunque México asoma uno de los posibles adversarios, en un encuentro a disputarse ya en Norteamérica.