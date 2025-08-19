Argentina vs. Venezuela, por las Eliminatorias 2026: cuándo se juega el partido

Las eliminatorias sudamericanas al Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 culminarán en septiembre con las últimas dos fechas y en el primero de los encuentros la selección argentina recibirá a Venezuela en el que será, muy posiblemente, su último partido como local en 2025. Luego visitará a Ecuador y en las últimas dos ventanas de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) realizará una gira por Estados Unidos con amistoso confirmado ante México y, muy posiblemente, se presentará en África y en Qatar.

El encuentro ante la Vinotinto está programado el jueves 4 de septiembre a las 20.30 en el estadio Monumental con árbitro a designar y se transmitirá en vivo por televisión a través de TyC Sports, canal que se puede sintonizar online en las plataformas digitales Flow, DGO, Telecentro Play y TyC Sports Play. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni domina la tabla de posiciones con 35 puntos producto de 11 victorias, dos empates y tres caídas y, además de haberse clasificado a la próxima Copa del Mundo para intentar defender el título que ganó en Qatar 2022, se aseguró el primer puesto porque sus escoltas son Ecuador y Brasil con 25 unidades.

Este lunes la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció una prelista de convocados con 31 nombres entre los que están Lionel Messi, Emiliano ‘Dibu’ Martínez, Cristian ‘Cuti’ Romero, Nicolás Otamendi, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Lautaro Martínez y Julián Álvarez. De los ausentes, el nombre más llamativo es el de Enzo Fernández, pero tiene una justificación.

El volante fue expulsado ante Colombia y debe cumplir dos fechas de sanción. Además, es una buen ocasión para que descanse, ya que culminó la temporada 2024-2025 con Chelsea el 13 de julio en la coronación en el Mundial de Clubes 2025 y este fin de semana comenzó a competir en la Premier League de Inglaterra 2025-2026, por lo que prácticamente no tuvo vacaciones.

La nómina, aunque no es la definitiva, tiene sorpresas. El DT incluyó por primera vez al mediocampista Alan Varela (Porto) y al delantero José Manuel López (Palmeiras). Además, regresaron a la consideración Marcos Acuña, Julio Soler y Claudio ‘Diablito’ Echeverri mientras que Franco Mastantuono figura nuevamente, ahora como jugador de Real Madrid.

El seleccionado que conduce Fernando Batista, por su parte, marcha séptimo en la clasificación con 18 unidades gracias a cuatro victorias, seis igualdades y seis caídas y está en zona de acceso al repechaje. Su sueño es ser mundialista por primera vez en la historia y el partido contra los argentinos es trascendental porque se puede asegurar, al menos, ir al repechaje. Colombia está cuatro puntos por encima suyo con seis en juego y Bolivia la persigue con 17. Lo positivo es que en la última jornada recibirá a los colombianos, por lo que se podría dar un mano a mano por el último pasaje directo al Mundial 2026.

La Argentina y Venezuela se enfrentaron por última vez el 10 de octubre del año pasado, por la novena fecha de las eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026, y empataron 1 a 1 en Maturín en un encuentro que se disputó en una cancha afectada por intensas lluvias. Nicolás Otamendi abrió el marcador para la albiceleste y Salomón Rondón igualó para la Vinotinto cerca del final.

Todos los partidos de la selección argentina en las eliminatorias

El equipo argentino no volvería a jugar en el país tras el choque con Venezuela (por eso también se estima que será la última ocasión de Lionel Messi vistiendo la albiceleste ante su gente, en un partido oficial).

En el resto de las fechas de la FIFA se prevén cuatro amistosos, dos en octubre (del 6 al 14) y otros tantos en noviembre (del 10 al 18). El único que está oficializado es ante México en Chicago en día y estadio a confirmar. El encuentro será en el marco de una gira por Estados Unidos que surgió como alternativa tras caerse el viaje a China.

En el país donde conquistó la última Copa América, la Argentina disputará dos amistosos y el otro podría ser frente a Corea del Sur en el marco del desembarco de su capitán y figura, Heung-min Son, en Los Angeles FC de la Major League Soccer (MLS).

Después del choque con los mexicanos y, probablemente, los coreanos, la Argentina cerrará el año con la quinta y última fecha FIFA, programada en noviembre. Allí, aunque tampoco es oficial, iría a África a jugar contra Angola y, luego, al estadio Lusail de Qatar, donde levantó su última copa del mundo, para medirse contra Estados Unidos, según le confiaron a LA NACION desde la AFA.