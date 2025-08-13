Horarios de los partidos de la selección argentina vs. Venezuela y Ecuador, por las Eliminatorias 2026

Las eliminatorias sudamericanas 2026 al Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 que lleva adelante la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) culminarán en septiembre, en la tercera ventana de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), y la selección argentina se medirá ante Venezuela y Ecuador sin la necesidad de obtener buenos resultados porque ya está clasificada y tiene asegurado el primer puesto.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni será anfitrión en el primer juego porque recibirá a la Vinotinto el jueves 4 de septiembre a las 20.30 en el estadio Monumental. En el choque de la primera ronda fue igualdad 1 a 1. Cinco días después, el martes 9, visitará a la Tri desde las 20 (hora argentina) en el Monumental Banco Pichincha de Guayaquil. Ambos equipos se enfrentaron en la fecha inaugural y ganó el campeón del mundo 1 a 0. A diferencia de las anteriores ventanas, primero jugará ante su público y, luego, en terreno ajeno.

La albiceleste domina la tabla de posiciones con 35 puntos producto de 11 victorias, dos igualdades y tres derrotas y le lleva una decena a su escolta, Ecuador con 25. En ese contexto, más allá de los resultados que coseche, terminará en lo más alto de las eliminatorias sudamericanas al Mundial por segunda ocasión seguida.

Todos los partidos de la selección argentina en las eliminatorias

Tras la modificación de la FIFA sobre la cantidad de equipos que participarán de cada Copa del Mundo a partir de 2026 (serán 48, a diferencia de los 32 participantes de los últimos siete Mundiales), el proceso de clasificación en cada Federación miembro también cambió. En la Conmebol se mantuvo el formato de juego, pero no así la cantidad de cupos: pasó de tener cuatro y medio a seis y medio (seis directos y uno por repechaje).

Las 10 selecciones pertenecientes a la Conmebol (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela) juegan todas contra todas a ida y vuelta, por lo que disputan 18 partidos cada una. Las que culminen entre el primer y el sexto puesto se clasificarán de manera directa al Mundial mientras que la que termine en el séptimo lugar deberá afrontar un repechaje ante un seleccionado de otra confederación.

El cuerpo técnico de la selección argentina utilizará los dos partidos que le restan en las eliminatorias para probar variantes de cara al Mundial 2026

Además de la Argentina, Ecuador y Brasil ya están clasificados a la próxima cita ecuménica y en la jornada venidera pueden lograrlo Uruguay, Paraguay y Colombia. Venezuela está en zona de repechaje y quieren arrebatarle ese puesto Bolivia y Perú. Chile es el único equipo que ya está eliminado.

Luego de las eliminatorias sudamericanas, el campeón del mundo jugará cuatro amistosos. El único que está oficializado es ante México en la cuarta fecha FIFA del año, entre el 6 y 14 de octubre, en Chicago en día y estadio a confirmar.

El encuentro será en el marco de una gira por Estados Unidos que surgió como alternativa tras caerse el viaje a China. En el país donde conquistó la última Copa América, la Argentina disputará dos amistosos y el otro podría ser frente a Corea del Sur en el marco del desembarco de su capitán y figura, Heung-min Son, en Los Angeles FC de la Major League Soccer (MLS).

La selección argentina volverá a enfrentar a México desde la victoria en el Mundial Qatar 2022 Julio Cortez - AP

Después del choque con los mexicanos y, probablemente, los coreanos, la Argentina cerrará el año con la quinta y última fecha FIFA, programada en noviembre. Allí, aunque tampoco es oficial, iría a África a jugar contra Angola y, luego, al estadio Lusail de Qatar, donde levantó su última copa del mundo, para medirse contra Estados Unidos, según le confiaron a LA NACION desde la AFA.