Convocados de la selección argentina Sub 17 para el Mundial Qatar 2025

El equipo dirigido por Diego Placente sueña con levantar el único trofeo que le falta al país; en la última edición, en 2023, finalizó en el tercer lugar

Diego Placente es el DT de la selección argentina Sub 17; recientemente fue subcampeón del mundo con la Sub 20
Prensa AFA

De cara al Mundial Sub 17 en el que la selección argentina integrará el Grupo D junto a Bélgica, Fiji y Túnez, el DT Diego Placente, que viene de ser subcampeón del mundo con la Sub 20, convocó a 21 jugadores. La ilusión máxima es levantar el único trofeo ecuménico que le falta al país. Nunca disputó la final y tuvo su mejor actuación en Italia 1991, Ecuador 1995 y Finlandia 2003, cuando se colgó la medalla de bronce. Todos los detalles están en canchallena.com.

La nómina tiene a 19 futbolistas del fútbol argentino y a dos que se desempeñan en el exterior: el arquero José Castelau y el delantero Can Armando Güner. El primero juega en el Juvenil C de Real Madrid y en los informes sobre él se destaca su voz de mando, la capacidad para ordenar a sus defensores, la confianza que inspira y -dato no menor-, su soltura para jugar con los pies.

Can Armando Güner vistió la camiseta de Alemania en las selecciones juveniles
@armandoguner

El otro se desempeña como extremo izquierdo en Borussia Mönchengladbach, club con el que tiene contrato hasta 2026. Ya tuvo participaciones en las selecciones Sub 16 y Sub 17 de Alemania. Los medios europeos aseguran que “tiene la capacidad de jugar por ambas bandas, es muy versátil, veloz y con olfato goleador”.

Del plano local hay varios jugadores interesantes y dos de ellos aparecieron recientemente en la tradicional lista de 60 mayores promesas jóvenes de todo el mundo según The Guardian: Matías Satas (Boca) y Thomás de Martis (Lanús). Satas es defensor central y el capitán del Sub 17. “Defensor fuerte, zurdo y de 1,85 metro de altura. Bueno en el juego aéreo y capaz de anotar en pelota detenida”, lo describieron en el informe llamado “Next Generation” (“Próxima Generación”). El 9 del Granate, por su parte, fue el máximo anotador en el último Sudamericano Sub 17, acumula 11 tantos en 13 partidos en la selección juvenil, y ya debutó con la Primera de su club en Copa Sudamericana.

Thomas De Martis es una de las grandes promesas del fútbol argentino; ya debutó en Lanús
AFA

Lista de convocados de la selección argentina para el Mundial Sub 17

Arqueros

  • José Castelau (Real Madrid)
  • Juan Manuel Centurión (Independiente)
  • Valentín Reigia (Argentinos Juniors)

Defensores

  • Fernando Closter (Independiente)
  • Thiago Yañez (Argentinos Juniors)
  • Simón Escobar (Vélez)
  • Matías Satas (Boca)
  • Mateo Martínez (Racing)
  • Santiago Silvera (Argentinos Juniors)
  • Misael Zalazar (Talleres)

Mediocampistas

  • Alejandro Tello (Racing)
  • Santiago Espíndola (River)
  • Felipe Pujol (Vélez)
  • Jerónimo Gómez Mattar (Newell’s)
  • Ramiro Tulián (Belgrano)
  • Uriel Ojeda (San Lorenzo)

Delanteros

  • Can Armando Güner (Borussia Mönchengladbach)
  • Felipe Esquivel (River)
  • Thomas De Martis (Lanús)
  • Facundo Jainikoski (Argentinos Juniors)
  • Gastón Bouhier (Argentinos Juniors)

Fixture de la selección argentina en el Mundial Sub 17 2025

Grupo D

  • Vs. Bélgica - Lunes 3 de noviembre a las 11.45 en la cancha número 2 del complejo Aspire Zone.
  • Vs. Túnez - Jueves 6 de noviembre a las 10.30 en la cancha número 5 del complejo Aspire Zone.
  • Vs. Fiji - Domingo 9 de noviembre a las 9.30 en la cancha número 3 del complejo Aspire Zone.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

