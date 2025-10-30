Convocados de la selección argentina Sub 17 para el Mundial Qatar 2025

De cara al Mundial Sub 17 en el que la selección argentina integrará el Grupo D junto a Bélgica, Fiji y Túnez, el DT Diego Placente, que viene de ser subcampeón del mundo con la Sub 20, convocó a 21 jugadores. La ilusión máxima es levantar el único trofeo ecuménico que le falta al país. Nunca disputó la final y tuvo su mejor actuación en Italia 1991, Ecuador 1995 y Finlandia 2003, cuando se colgó la medalla de bronce. Todos los detalles están en canchallena.com.

La nómina tiene a 19 futbolistas del fútbol argentino y a dos que se desempeñan en el exterior: el arquero José Castelau y el delantero Can Armando Güner. El primero juega en el Juvenil C de Real Madrid y en los informes sobre él se destaca su voz de mando, la capacidad para ordenar a sus defensores, la confianza que inspira y -dato no menor-, su soltura para jugar con los pies.

Can Armando Güner vistió la camiseta de Alemania en las selecciones juveniles @armandoguner

El otro se desempeña como extremo izquierdo en Borussia Mönchengladbach, club con el que tiene contrato hasta 2026. Ya tuvo participaciones en las selecciones Sub 16 y Sub 17 de Alemania. Los medios europeos aseguran que “tiene la capacidad de jugar por ambas bandas, es muy versátil, veloz y con olfato goleador”.

Del plano local hay varios jugadores interesantes y dos de ellos aparecieron recientemente en la tradicional lista de 60 mayores promesas jóvenes de todo el mundo según The Guardian: Matías Satas (Boca) y Thomás de Martis (Lanús). Satas es defensor central y el capitán del Sub 17. “Defensor fuerte, zurdo y de 1,85 metro de altura. Bueno en el juego aéreo y capaz de anotar en pelota detenida”, lo describieron en el informe llamado “Next Generation” (“Próxima Generación”). El 9 del Granate, por su parte, fue el máximo anotador en el último Sudamericano Sub 17, acumula 11 tantos en 13 partidos en la selección juvenil, y ya debutó con la Primera de su club en Copa Sudamericana.

Thomas De Martis es una de las grandes promesas del fútbol argentino; ya debutó en Lanús AFA

Lista de convocados de la selección argentina para el Mundial Sub 17

Arqueros

José Castelau (Real Madrid)

(Real Madrid) Juan Manuel Centurión (Independiente)

(Independiente) Valentín Reigia (Argentinos Juniors)

Defensores

Fernando Closter (Independiente)

(Independiente) Thiago Yañez (Argentinos Juniors)

(Argentinos Juniors) Simón Escobar (Vélez)

(Vélez) Matías Satas (Boca)

(Boca) Mateo Martínez (Racing)

(Racing) Santiago Silvera (Argentinos Juniors)

(Argentinos Juniors) Misael Zalazar (Talleres)

Mediocampistas

Alejandro Tello (Racing)

(Racing) Santiago Espíndola (River)

(River) Felipe Pujol (Vélez)

(Vélez) Jerónimo Gómez Mattar (Newell’s)

(Newell’s) Ramiro Tulián (Belgrano)

(Belgrano) Uriel Ojeda (San Lorenzo)

Delanteros

Can Armando Güner (Borussia Mönchengladbach)

(Borussia Mönchengladbach) Felipe Esquivel (River)

(River) Thomas De Martis (Lanús)

(Lanús) Facundo Jainikoski (Argentinos Juniors)

(Argentinos Juniors) Gastón Bouhier (Argentinos Juniors)

Fixture de la selección argentina en el Mundial Sub 17 2025

Grupo D

Vs. Bélgica - Lunes 3 de noviembre a las 11.45 en la cancha número 2 del complejo Aspire Zone.

- Lunes 3 de noviembre a las 11.45 en la cancha número 2 del complejo Aspire Zone. Vs. Túnez - Jueves 6 de noviembre a las 10.30 en la cancha número 5 del complejo Aspire Zone.

- Jueves 6 de noviembre a las 10.30 en la cancha número 5 del complejo Aspire Zone. Vs. Fiji - Domingo 9 de noviembre a las 9.30 en la cancha número 3 del complejo Aspire Zone.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.