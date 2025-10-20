Mundial Sub 17 2025: fecha de inicio y dónde se juega

El certamen se desarrollará en noviembre en Qatar con la participación de 48 seleccionados, entre ellos la Argentina
Concluido el Mundial Sub 20 con la coronación de Marruecos, la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) se prepara para desarrollar la Copa del Mundo Sub 17 en Qatar, la misma sede donde hace tres años celebró la cita ecuménica de mayores, con la participación de 48 seleccionados y, entre ellos, la Argentina.
El campeonato comenzará el 3 de noviembre. Los equipos se dividieron en 12 grupos de cuatro integrantes cada uno, donde se enfrentarán todos contra todos a una ronda. Los dos líderes más los ocho mejores terceros entre todas las zonas se clasificarán a los 16avos de final. Desde entonces habrá cruces de eliminación directa hasta la definición del día 27.
Grupos del Mundial Sub 17 2025
- A: Qatar, Italia, Sudáfrica y Bolivia.
- B: Japón, Marruecos, Nueva Caledonia y Portugal.
- C: Senegal, Croacia, Costa Rica y Emiratos Árabes Unidos.
- D: Argentina, Bélgica, Túnez y Fiji.
- E: Inglaterra, Venezuela, Haití y Egipto.
- F: México, Corea del Sur, Costa de Marfil y Suiza.
- G: Alemania, Colombia, Corea del Norte y El Salvador.
- H: Brasil, Honduras, Indonesia y Zambia.
- I: Estados Unidos, Burkina Faso, Kayikistán y República Checa.
- J: Paraguay, Uzbekistán, Panamá e Irlanda.
- K: Francia, Chile, Canadá y Uganda.
- L: Mali, Nueva Zelanda, Austria y Arabia Saudita.
Todos los partidos se jugarán en ocho campos de juego del complejo Aspire Zone, situado en Al Rayyan. La final se disputará en el Estadio Internacional Khalifa, uno de los tantos escenarios que se utilizó durante Qatar 2022.
- Cada uno de los encuentros se podrán ver en vivo a través de la plataforma digital FIFA+. En la Argentina es probable que los juegos del conjunto dirigido por Diego Placente se emitan por TV, pero todavía no se oficializó el canal.
Tabla de campeones del Mundial Sub 17
El máximo ganador de la Copa del Mundo para menores de 17 años es Nigeria con cinco títulos. El primero lo consiguió en la edición inaugural de China 1985 y el último en Chile 2015. Brasil tiene cuatro coronas mientras que México y Ghana suman dos cada uno. Dieron la vuelta olímpica en una ocasión Francia, Unión Soviética, Arabia Saudita, Suiza, Inglaterra y Alemania.
- Nigeria - 5
- Brasil - 4
- México / Ghana - 2
- Alemania / Francia / Rusia / Arabia Saudita / Suiza / Inglaterra - 1
Todos los campeones del Mundial Sub 17
- China 1985: Nigeria.
- Canadá 1987: Unión Soviética.
- Escocia 1989: Arabia Saudita.
- Japón 1993: Nigeria.
- Ecuador 1995: Ghana.
- Egipto 1997: Brasil.
- Nueva Zelanda 1999: Brasil.
- Trinidad y Tobago 2001: Francia.
- Finlandia 2003: Brasil.
- Perú 2005: México.
- Corea del Sur 2007: Nigeria.
- Nigeria 2009: Suiza.
- México 2011: México.
- Emiratos Árabes Unidos 2013: Nigeria.
- Chile 2015: Nigeria.
- India 2017: Inglaterra.
- Brasil 2019: Brasil.
- Indonesia 2023: Alemania.
