Mundial Sub 17 de Qatar 2025: formato, fecha y todos los partidos de la selección argentina

El último Mundial de la temporada 2025 es el de la división U17 masculina y se desarrollará entre el 3 y 27 de noviembre en Qatar con la novedad de que será la primera cita ecuménica de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) con 48 participantes, entre ellos la selección argentina.

Los equipos se dividieron en 12 grupos de cuatro integrantes cada uno, donde se enfrentarán todos contra todos a una ronda. Los dos líderes más los ocho mejores terceros entre todas las zonas se clasificarán a los 16avos de final. Desde entonces habrá cruces de eliminación directa hasta la definición del día 27.

Grupos del Mundial Sub 17 2025

A: Qatar, Italia, Sudáfrica y Bolivia.

B: Japón, Marruecos, Nueva Caledonia y Portugal.

C: Senegal, Croacia, Costa Rica y Emiratos Árabes Unidos.

D: Argentina, Bélgica, Túnez y Fiji.

E: Inglaterra, Venezuela, Haití y Egipto.

F: México, Corea del Sur, Costa de Marfil y Suiza.

G: Alemania, Colombia, Corea del Norte y El Salvador.

H: Brasil, Honduras, Indonesia y Zambia.

I: Estados Unidos, Burkina Faso, Kayikistán y República Checa.

J: Paraguay, Uzbekistán, Panamá e Irlanda.

K: Francia, Chile, Canadá y Uganda.

L: Mali, Nueva Zelanda, Austria y Arabia Saudita.

La final del Mundial Sub 17 se jugará en el estadio Internacional Khalifa EDDIE KEOGH - The FA Collection

Todos los partidos se jugarán en ocho campos de juego del complejo Aspire Zone, situado en Al Rayyan. La final se disputará en el Estadio Internacional Khalifa, uno de los tantos escenarios que se utilizó durante Qatar 2022. Cada uno de los encuentros se podrán ver en vivo a través de la plataforma digital FIFA+. En la Argentina es probable que los juegos del conjunto dirigido por Diego Placente se emitan por TV, pero todavía no se oficializó el canal.

La albiceleste se clasificó al Mundial con el sexto puesto en el Sudamericano de la categoría que se realizó a principios de año. A diferencia del Mundial Sub 20 en el que es el máximo ganador, nunca conquistó la Copa del Mundo Sub 17. El azar lo ubicó en la zona D del campeonato venidero y enfrentará a Bélgica, Túnez y Fiji.

Fixture de la selección argentina en el Mundial Sub 17

Grupo D

Vs. Bélgica - Lunes 3 de noviembre a las 11.45 en la cancha número 2 del complejo Aspire Zone.

Vs. Túnez - Jueves 6 de noviembre a las 10.30 en la cancha número 5 del complejo Aspire Zone.

Vs. Fiji - Domingo 9 de noviembre a las 9.30 en la cancha número 3 del complejo Aspire Zone.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Diego Placente es el entrenador de la selección argentina Sub 17 que jugará el Mundial en Qatar RODRIGO ARANGUA - AFP

Tabla de campeones del Mundial Sub 17

El máximo ganador de la Copa del Mundo para menores de 17 años es Nigeria con cinco títulos. El primero lo consiguió en la edición inaugural de China 1985 y el último en Chile 2015. Brasil tiene cuatro coronas mientras que México y Ghana suman dos cada uno. Dieron la vuelta olímpica en una ocasión Francia, Unión Soviética, Arabia Saudita, Suiza, Inglaterra y Alemania.

Nigeria - 5

Brasil - 4

México / Ghana - 2

Alemania / Francia / Rusia / Arabia Saudita / Suiza / Inglaterra - 1

Alemania es el campeón vigente del Mundial Sub 17 Achmad Ibrahim - AP

Todos los campeones del Mundial Sub 17