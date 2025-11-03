Convocados de la selección argentina Sub 17: quiénes y son y en qué clubes juegan

La selección argentina Sub 17 compite en el Mundial de la categoría que se desarrolla desde este lunes en Qatar con el anhelo de ser campeón por primera vez en su historia, más allá de que el plantel de 21 jugadores que diagramó el entrenador de Diego Placente tiene varias bajas de futbolistas que no fueron cedidos por sus respectivos clubes porque no es obligatorio de parte de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA).

Entre los citados hay dos que se desempeñan en Europa y el resto lo hace en el fútbol local. El arquero José Castelau y el delantero Can Armando Güner son los únicos de la lista provenientes del Viejo Continente. El primero nació en Getafe, España, el 13 de enero de 2009 y ya tiene contrato profesional con Real Madrid. De padre argentino y madre española, lleva varios partidos como titular en la categoría Juvenil C del Merengue y en los informes sobre él se destaca su voz de mando, la capacidad para ordenar a sus defensores, la confianza que inspira y su soltura para jugar con los pies.

José Castelau de Roa arquero de las inferiores de Real Madrid, jugará el Mundial Sub 17 x

Güner nació en Alemania. Su padre es turco y su madre germano-argentina. Juega como extremo izquierdo en Borussia Mönchengladbach, club con el que tiene contrato hasta 2026, y su vínculo con la Argentina es por su abuela materna, que nació en este país. Ya tuvo participaciones en las selecciones Sub 16 y Sub 17 de Alemania y clubes como Galatasaray, Fenerbahce y Besiktas quieren contratarlo.

Del plano local hay varios jugadores interesantes y dos de ellos aparecieron recientemente en la tradicional lista de 60 mayores promesas jóvenes de todo el mundo según The Guardian: Matías Satas (Boca) y Thomás de Martis (Lanús). Satas es defensor central y el capitán del Sub 17. “Defensor fuerte, zurdo y de 1,85 metro de altura. Bueno en el juego aéreo y capaz de anotar en pelota detenida”, lo describieron en el informe “Next Generation” (“Próxima Generación”). El 9 del Granate, por su parte, fue el máximo anotador en el último Sudamericano Sub 17, acumula 11 tantos en 13 partidos en la selección juvenil y ya debutó con la primera división de su club.

Pero también hay bajas. Uno de los grandes ausentes es Nicolás Marcipar, defensor central zurdo de Barcelona, quien integró diversas convocatorias del Sub 15 y el Sub 17 albiceleste bajo la conducción de Placente. Es hincha fanático de Unión de Santa Fe -sus padres, Javier y Muriel, nacieron en la capital provincial y desde allí emigraron a España-. Nacido en Castelldefels, España, se caracteriza por su liderazgo, sus pases largos y su polivalencia. Lo que no está claro es si su ausencia se debe a cuestiones futbolísticas o bien si el Barça optó por no cederlo.

Otras dos bajas importantes son las de Juan Cruz Meza (River) y Francisco Barido (Juventus). El volante del Millonario, hermano de Maximiliano, ya debutó en primera división y jugó varios partidos como titular este año. El talentoso 10 forma parte de la categoría Sub 17 de la Vecchia Signora y los medios italianos lo halagan con asiduidad: “Se trata de un enganche puro, que puede ir por las bandas y al que le encanta inventar pases inimaginables. Su juego es un deleite para la vista. Es un líder técnico, que atrae la pelota y la maneja con una delicadeza que impresiona. Se anticipa a lo que va a pasar con su cabeza y se esfuerza siempre por hacer mejor al equipo”.

Francisco Baridó, de Juventus, es uno de los grandes ausentes en la lista para el Mundial Sub 17

Lista de convocados de la selección argentina para el Mundial Sub 17

Arqueros

José Castelau (Real Madrid).

Juan Manuel Centurión (Independiente).

Valentín Reigia (Argentinos Juniors).

Defensores

Fernando Closter (Independiente).

Thiago Yañez (Argentinos Juniors).

Simón Escobar (Vélez).

Matías Satas (Boca).

Mateo Martínez (Racing).

Santiago Silvera (Argentinos Juniors).

Misael Zalazar (Talleres).

Mediocampistas

Alejandro Tello (Racing).

Santiago Espíndola (River).

Felipe Pujol (Vélez).

Jerónimo Gómez Mattar (Newell’s).

Ramiro Tulián (Belgrano).

Uriel Ojeda (San Lorenzo).

Delanteros

Can Armando Güner (Borussia Mönchengladbach).

Felipe Esquivel (River).

Thomas De Martis (Lanús).

Facundo Jainikoski (Argentinos Juniors).

Gastón Bouhier (Argentinos Juniors).

La selección Sub 17 de la Argentina cuenta con 21 jugadores, casi todos del plano local

La albiceleste se clasificó a la Copa del Mundo con el sexto puesto en el Sudamericano de la categoría que se realizó a principios de año. Fue la tercera peor participación del seleccionado en el certamen clasificatorio, mejorando únicamente lo hecho en Chile 2017 (8°) y Venezuela 2005 (7°). Sin embargo, la misma categoría participó meses más tarde del tradicional torneo de L’Alcudia como preparación para la cita ecuménica y se quedó con el trofeo tras vencer en la final a Valencia.

A diferencia del Mundial Sub 20 en el que es el máximo ganador, nunca conquistó el torneo para menores de 17 años y es una cuenta pendiente para la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Sus mejores actuaciones fueron el tercer puesto en Italia 1991, Ecuador 1995 y Finlandia 2003. Además, fue cuarta en Trinidad y Tobago 2001, Emiratos Árabes Unidos 2013 e Indonesia 2023, la última edición.