Copa Africana: Bono fue el héroe de Marruecos contra Nigeria y Sadio Mané despidió a Mohamed Salah

Presentados antes del torneo como los dos grandes favoritos, el anfitrión, Marruecos, y Senegal cumplieron las expectativas y este miércoles se clasificaron para la final de la Copa de Africana de Naciones (CAN), que se celebrará este domingo. Los marroquíes necesitaron una tanda de penales para deshacerse de Nigeria, cosa que consiguieron con un 4-2 después de un 0-0 en el tiempo regular, y los senegaleses superaron por 1-0 a Egipto gracias a un tanto de Sadio Mané.

Los dos finalistas aspiran a una segunda conquista en el torneo continental: Marruecos fue campeón en 1976 y Senegal levantó el trofeo mucho más recientemente, en 2022 (correspondiente a la de 2021 y aplaada por la pandemia de coronavirus).

Sadio Mané entreverado con Hossam Abdelmaguid; en Tánger, el número 10 fue decisivo en favor de un Senegal superior a Egipto. SEBASTIEN BOZON - AFP

Bono, el héroe local de la noche

El estadio de Príncipe Moulay Abdellah, de Rabat, será el escenario de la definición y es donde Marruecos festejó este miércoles su éxito en la tanda contra las Súper Águilas, con su arquero Yassine Bounou, “Bono”, como héroe de la noche con dos atajadas, ante los tiros de Samuel Chukwueze y Bruno Onyemaechi.

Dos penales contenidos le bastaron a "Bono" para hacer finalista a Marruecos y ser celebrado por todos en la segunda semifinal. FRANCK FIFE - AFP

Los marroquíes, semifinalistas sorpresivos en el Mundial Qatar 2022, erraron uno solo de sus lanzamientos y accedieron a su segunda final, después de la perdida en 2004 a manos de Túnez. Para lograr su corona de 1976 no protagonizaron una final, ya que el campeón fue decidido al término de un grupo entre cuatro selecciones.

Achraf Hakimi, estrella de Marruecos, estuvo muy activo pero no logró anotar en el partido, más allá de convertir su penal en la tanda decisiva. A los 35 minutos envió ligeramente alto un tiro libre.

Achraf Hakimi fue uno de los mejores de Marruecos; el capitán tiene un buen paso por el campeonato continental. PAUL ELLIS - AFP

La última de Mané, la eliminación a Salah

En la primera semifinal Senegal tuvo como líder a Mané, que consiguió el tanto de la victoria a los 33 minutos de la segunda mitad. El choque con Egipto había sido presentado como una pulseada entre el propio Mané y su ex compañero en Liverpool Mohamed Salah, y el vencedor fue claro.

Mohamed Salah forcejea con El Hadji Malick Diouf; a sus 33 años, a la figura egipcia se le escapó una de las últimas posibilidades de conquistar la Copa Africana. Mohamed Bounaji - AP

Después de un tiro de Lamine Camara despejado por la defensa, el balón cayó para Mané, que controló, se acomodó y sorprendió al arquero Mohamed El Shenawy, de 37 años, con un envío raso ajustado a un palo. El delantero confirmó tras el triunfo que está disputando por última vez la Copa Africana de Naciones: “Estoy feliz con que mi último partido en la CAN sea una final en mis Leones. Espero que consigamos el trofeo y lo llevemos a Dakar”, confió.

Compacto de Senegal 1 vs. Egipto 0

🎥 HIGHLIGHTS: 🇸🇳 1–0 🇪🇬



Sadio Mané does it for Senegal. They're into the #TotalEnergiesAFCON2025 final. pic.twitter.com/vrhO60JBk9 — TotalEnergies AFCON 2025 (@CAF_Online) January 15, 2026

Salah, a sus 33 años, se quedó sin pólvora en esta ocasión y ve esfumarse la posibilidad de ser campeón continental en su selección, en la que intentará desquitarse en junio en el Mundial. Los Faraones estuvieron especialmente inofensivos en este partido, en el que Senegal dominó claramente, aunque falló en efectividad.

Mane festeja el único gol de las semifinales, obra suya; en su última disputa del trofeo continental, la figura de Al-Nassr accedió a la final. Themba Hadebe - AP

El domingo el equipo del oeste del continente tendrá que hacer frente a dos bajas sensibles. Una es la de su capitán y defensor Kalidou Koulibaly, que fue cambiado a los 23 minutos por una lesión en el aductor izquierdo. No hará falta esperar para conocer la gravedad de su problema para confirmar su ausencia en la final: por dos tarjetas amarillas acumuladas, debe cumplir un partido de suspensión. Y por el mismo motivo se perderá el encuentro decisivo su compañero y el mediocampista Habib Diarra, que había sido amonestado en el compromiso de los cuartos de final, frente a Malí.