Copa Africana de Naciones: el golazo de Egipto para pasar a cuartos y la goleada de Nigeria, un candidato que mete miedo

Los octavos de final de la Copa Africana de Naciones continúan a toda acción y este lunes hubo dos potencias que avanzaron a la próxima instancia. A Egipto le costó dejar atrás a Benín. Los Faraones recién pudieron celebrar en el tiempo suplementario para ganar por 3 a 1, con una joya de Marwan Attia, que la clavó en un ángulo. Además, fue su figura, Mohamed Salah, quien liquidó el partido. Más tarde, Nigeria aplastó 4 a 0 a Mozambique y mantiene su racha triunfal.

En el estadio de Agadir se medían dos selecciones que llegaron a esta instancia por caminos diferentes. Egipto, con siete puntos, lideró la zona B. Benín avanzó como mejor tercero, con tan solo tres puntos del grupo D. Sin embargo, el partido fue muy parejo. Tanta paridad hizo que Los Faraones recién abrieran el marcador a los 24 del segundo tiempo.

El capitán Salah dominó la pelota contra el banderín del córner, en la derecha y vio venir en velocidad a Mohamed Hany. Cuando el lateral recibió, tiró un centro atrás de primera. La pelota le quedó servida a Marwan Attia que levantó la cabeza y con el borde interno del pie derecho la acarició para colocarla en el ángulo. Un golazo, inalcanzable para el arquero Marcel Dandjinou, de Benín.

¡GOLAAAAAAAZO DE MARWAN ATTIA! ¡GOL DE EGIPTO! 🇪🇬⚽️



Los faraones abren el marcador ante Benin, con una genialidad del mediocampicampista del Al-Ahly, sacando un derechazo al ángulo desde las afueras del área 🇪🇬1-0🇧🇯 (69') pic.twitter.com/tWJDibZ34s — Claro Sports (@ClaroSports) January 5, 2026

Con el 1 a 0 a su favor, Egipto se replegó. En ese escenario, los Guepardos aprovecharon para ir a buscar el empate y en el minuto 38, a muy poco del final del partido, llegó la sorpresa. La jugada comenzó en la derecha con Júnior Olaitan, que envió un centro al área. En el trayecto, rebotó en la pierna de su rival, Ahmed Aboul-Fatouh. La fortuna jugó para el lado de Benín porque la pelota se desvió hacia el arco. El arquero Mohamed El Shenawy, logró salvarla de manera estupenda, pero quedó picando en el área y el primero en llegar fue Jodel Dossou, que la empujó para establecer el 1 a 1.

¡GOOOOOOL! ¡BENÍN EMPATA EL PARTIDO!



Egipto le cuesta salir de su área, el rival recupera para mantener el ataque, y aunque El-Shenawy evita de primera instancia que el esférico entre, Jodel Dossou aprovecha la bola muerta en el área chica y pone el partido 🇪🇬1-1🇧🇯 (83') pic.twitter.com/jlN8nUSZXU — Claro Sports (@ClaroSports) January 5, 2026

Con el empate en el tiempo regular, el duelo de los octavos de final debía definirse en el alargue. Y en ese momento fue Egipto el que supo desprender su jerarquía para clasificarse. A los siete minutos del primer tiempo suplementario, Yasser Ibrahim estableció el 2 a 1 con un cabezazo que entró haciendo un globo por el segundo palo.

A pesar de que Benín buscó la igualdad para llevar la definición a los penales, se desprotegió y en el minuto 19 de la segunda parte suplementaria apareció Mohamed Salah para liquidar la serie. Tras un rechazo desde la defensa, Zizo se quedó con la pelota y la trasladó durante algunos metros. Desde el medio recibió el delantero de Liverpool, que desde afuera del área y con el borde externo definió para el 3 a 1 final.

¡EL FARAÓN SE HACE PRESENTE! ¡GOL DE SALAH! 🇪🇬⚽️



En un contragolpe de alto impacto, Mohamed Salah mete el acelerador para terminar definiendo con tres dedos y poner el marcador definitivo 🇪🇬3-1🇧🇯 (120+3') pic.twitter.com/iftpgkp3Mo — Claro Sports (@ClaroSports) January 5, 2026

Triunfo sufrido, pero clasificación al fin para Egipto, que estará en la zona G del Mundial del 2026 con Bélgica, Nueva Zelanda e Irán. Y en la Copa Africana jugará el próximo 10 de enero en Agadir ante el ganador de Costa de Marfil y Burkina Faso, duelo que se jugará este martes en Marrakech.

La otra selección que avanzó a la próxima instancia es Nigeria, que el siguiente turno goleó 4 a 0 a Mozambique en el estadio de Fez. Las Súper Águilas continúan con su racha favorable, ya que ganaron los cuatro partidos que disputaron en la Copa Africana de Naciones. Además de la victoria de este lunes, pasaron sin problemas el grupo C (2-1 a Tanzania, 3-2 a Túnez y 3-1 a Uganda).

Victor Osimhen y Ademola Lookman festejan uno de los tantos de Nigeria, que se clasificó a los cuartos de final Themba Hadebe� - AP�

Enfrente estaba Mozambique, que ante Gabón (3-2) ganó el primer partido de su historia en esta competencia. Le alcanzó para pasar a los octavos, pero en esta instancia se encontró con un gran equipo que lo pasó por arriba. A los 20 del primer tiempo, Ademola Lookman marcó el primero; cinco minutos después, amplió el marcador Victor Osimhen. El mismo delantero, anotó el tercero a los dos de la segunda parte y Akor Adams liquidó a los 30.

Nigeria está en cuartos de final y sueña con lograr su cuarto título continental (fue campeón en 1980, 1994 y 2013), pero para llegar a la final, en la próxima instancia deberá jugar el próximo 10 de enero en Marrakech ante el vencedor del cruce entre Argelia y República Democrática del Congo, que se disputará este martes en Rabat.

Así continúan los octavos de final de la Copa Africana de Naciones que se juega en Marruecos hasta el 18 de enero.

Martes 6 de enero