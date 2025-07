Copa América femenina: la Argentina sufrió demasiado, pero consiguió un triunfo imprescindible y sigue adelante

Faltaban dos minutos. La Argentina atacaba con los ojos cerrados, dentro de un contexto sombrío, de dientes apretados, frente a una débil adversaria. Carolina Troncoso, que debió ser expulsada por un planchazo, lanzó un centro y, en el cielo, Yamila Rodríguez creó un cabezazo demoledor.

Parecía que estaba en posición adelantada, pero no hay VAR. Y así el equipo nacional femenino se clasificó para las semifinales de la Copa América, que se realiza en Ecuador, luego del sufrido triunfo por 1 a 0 sobre Perú, el tercero seguido, por el Grupo A.

La celebración de Yamila Rodríguez RODRIGO BUENDIA - AFP

Yamila, siempre Yamila. Entró en el segundo tiempo y, más allá de que entró en la confusión general, siempre busca, intenta, cree. Y consiguió el triunfo con un cabezazo demoledor, la misma vía con la que la Argentina se impuso sobre Chile. “Se me abrió el arco, ¡cuánto esperaba esto!. Si no sufrimos, no somos Argentina“, contó la goleadora.

La diferencia pudo ser mayor, pero el penal que pateó Florencia Bonsegundo chocó con el travesaño, en la última jugada del partido.

El conjunto nacional, con algunas jugadoras de recambio, dispuso de la pelota, el terreno y las mejores situaciones, pero le faltó frescura para superar la última línea del equipo peruano, uno de los seleccionados más débiles del certamen.

Aldana Cometti supera a Pierina Núnez RODRIGO BUENDIA - AFP

El deslucido desempeño del ataque argentino es una síntesis de todo el recorrido, más allá de las victorias por el peso específico de algunas de sus intérpretes. La Argentina ataca en el desorden, se marea al pisar al área rival. Lo bueno es que asume la responsabilidad, se siente protagonista siempre.

Pero falla. Esta vez, les faltó puntería a Kishi Núñez, a Paulina Gramaglia y a Daiana Falfán, cómplices de destrezas interesantes, aunque sin potencia.

Por eso, Germán Portanova, el conductor del conjunto nacional, dispuso tres cambios para el segundo tiempo. Entre ellos, salieron Núñez y Gramaglia. Entraron Yamila Rodríguez, Florencia Bonsegundo y Agostina Holzheier, un modo de mover la estantería ofensiva.

Lucha sobre el césped entre Aldana Cometti y Raquel Bilcape RODRIGO BUENDIA - AFP

Maryory Sánchez, al arquera de Perú, con el transcurrir de los minutos, se convirtió en la figura del partido, con un par de intervenciones de primer nivel.

Carolina Troncoso debió ser expulsada por una patada fuera de toda lógica contra Fabiola Herrera, la capitana de Perú. Daiane Caroline Muniz dos Santos, de Brasil, sólo le sacó una tarjeta amarilla, aunque la imagen fue impactante. Minutos más tarde, debió dejar el campo de juego, con múltiples dolores.

El conjunto albiceleste lidera el Grupo A, con puntaje ideal, mientras que la Bicolor no sumó puntos y se despidió del torneo con la salida de Emily Lima, la entrenadora.

¡GOOOL DE ARGENTINA!



Tras un centro por la derecha de Troncoso, Yamila Rodríguez convirtió el 1-0 ante Perú sobre la hora.



CONMEBOL #CopaAméricaEnDSPORTS pic.twitter.com/zYjtlh150e — DSPORTS (@DSports) July 21, 2025

Las peruanas perdieron ante Chile (0-3), frente a Ecuador (1-3) y contra Uruguay (0-1). Cerraron su participación en el torneo con una mejor imagen, más allá de la nueva derrota.

La Argentina descansó en la primera jornada y luego venció a Uruguay (1-0) y a Chile (2-1), con una emocionante remontada frente a La Roja. Al equipo nacional le queda un partido: será este jueves, frente a Ecuador.

DURÍSIMA ENTRADA DE TRONCOSO A HERRERA



La futbolista argentina recibió la tarjeta amarilla tras esa falta sobre la capitana peruana.



¿Era para roja?



CONMEBOL #CopaAméricaEnDSPORTS pic.twitter.com/nHgwx84KBn — DSPORTS (@DSports) July 21, 2025

En el atractivo campeonato que se disputa justamente en Ecuador, las dos mejores selecciones de cada grupo acceden a la etapa final. Los finalistas se clasifican para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Los conjuntos que terminen en el tercer lugar jugarán entre sí para definir el quinto puesto, que determina la clasificación para los Juegos Panamericanos de Lima 2027, al que también avanzarán el tercer y cuarto clasificado.