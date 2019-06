Funes Mori junto a sus hijos

22 de junio de 2019 • 12:06

En medio de una situación deportiva apremiante, un momento de distensión para el plantel argentino. Un respiro y una distracción para los jugadores nacionales antes del choque de este domingo con Qatar por la copa América. En el Novo Hotel Tres Figueiras, ubicado en una zona residencial de Porto Alegre, los futbolistas recibieron a sus familiares durante unas cuatro horas, luego del entrenamiento del viernes.

Entre las 18 y las 22 los parientes tuvieron tiempo de reunirse con los deportistas, para charlar y merendar. Después, a la hora de la cena, el plantel se reunió completo y comió en privado.

Los jugadores junto a sus familiares, un momento de distensión dentro del búnker argentino Crédito: Instagram: Guido Rodríguez

Novias, hermanos y los hijos de la mayoría de los jugadores estuvieron presentes. Hubo muchas fotos y momentos de risas en el lobby y el comedor del hotel. También hubo juegos de cartas y algunos miraron el partido entre Ecuador y Chile.

Los jugadores junto a sus familiares, un momento de distensión dentro del búnker argentino Crédito: Instagram: Agustín Marchesin

No todos los jugadores se encontraron con familiares. Por ejemplo, no estuvo la familia de Lionel Messi, a la que se espera en Brasil para este sábado por la tarde y que estará este domingo en el estadio Beira Río. Además, Antonela Roccuzzo y los tres hijos del capitán no quieren perderse el cumpleaños del 10, que el lunes pasará a tener 32 y, como tantas veces, festejará en una concentración del seleccionado.

Sí estuvieron familiares de Franco Armani, Matías Suárez, Rodrigo De Paul, Lautaro Martínez, Guido Rodríguez, Leandro Paredes, Juan Foyth, Paulo Dybala y Ramiro Funes Mori.

Fue una pausa necesaria. Tanto el cuerpo técnico como los deportistas necesitaban una pausa emocional en la preparación para el último compromiso por el grupo B, ya que el equipo llega con urgencia de vencer a Qatar para seguir adelante en este camino por la Copa América.