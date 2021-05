Copa América: las vacunas, el tema de fondo que envuelve al torneo continental ante los pedidos del Gobierno argentino

La Conmebol dio el primer paso para cumplir con los pedidos del gobierno argentino de cara a la Copa América, que empezará el próximo 13 de junio. En una carta dirigida a los 10 países que la integran, la confederación sudamericana se refirió a las primeras dosis de las vacunas contra el coronavirus como una “condición ineludible” para disputar el torneo. Así, obligará a “jugadores, cuerpo técnico, asistentes y demás miembros de todas las delegaciones” a inocularse para poder ser parte del torneo. Tener a todos los seleccionados inmunizados era uno de los pedidos iniciales del gobierno argentino, y fue uno de los temas principales de la reunión que el presidente Alberto Fernández y su ministro de Turismo y Deporte, Matías Lammens, mantuvieron ayer con Alejandro Domínguez y Gonzalo Belloso (presidente y secretario general adjunto de la Conmebol) en la Quinta Presidencial de Olivos.

Gonzalo Bergessio, delantero argentino de Nacional de Montevideo, recibió hoy la vacuna Sinovac en el estadio Centenario, de la capital uruguaya. Archivo - AFP

“Les instamos a agilizar todo lo posible el proceso de vacunación, ya sea con los inmunizantes proveídos por la Conmebol o con los que cada Asociación disponga, según las regulaciones de cada país”, continúa el documento enviado a las asociaciones miembro, que lleva la firma de Domínguez, presidente de la Conmebol. Primer problema: los inoculantes de la confederación son de Sinovac, la empresa china con la que negoció hace unas semanas y que le envió 50 mil dosis, no están autorizadas en la Argentina. Conmebol, de hecho, vacunó hoy mismo a los equipos uruguayos en un centro montado en el mismísimo estadio Centenario, la catedral del fútbol charrúa.

Según la Conmebol, en los últimos 50 días se realizaron más de 35 mil testeos en los partidos de Copa Libertadores y Sudamericana. La positividad fue inferior al 0,7%.

“Si el torneo se disputa en la Argentina, habrá estrictos controles sanitarios. Los periodistas que lleguen para cubrir el evento tendrán que estar vacunados y la idea es hacer PCR todos los días para minimizar los contagios”, aseguró una alta fuente de la confederación a LA NACION. El cuidado de la salud es uno de los ejes principales del torneo, sobre todo porque la propia Conmnebol no puede arriesgarse. En las últimas semanas le saltó el brote de River, que tuvo que presentarse a jugar con diez jugadores de campo y Enzo Pérez en el arco. De todas maneras, desde las oficinas en Luque (Paraguay) insisten en que las burbujas sanitarias de la confederación son seguras y que la positividad en los hisopados a las delegaciones es inferior al 1%. En eso se basan para justificar el “nulo riesgo epidemiológico” que tendría el torneo en territorio argentino.

“Tuvimos una reunión con un gobierno encabezado por Alberto Fernández muy involucrado en todo lo que es la situación sanitaria actual”, dijo en La Red Gonzalo Belloso, secretario general adjunto de la Conmebol. Y agregó: “Nos sorprendió el conocimiento que tenían en relación a todo lo que hace a la organización de los partidos de fútbol. Pudimos exponer nuestro protocolo, todas las exigencias que tenemos para jugar. Le contamos algunos números que por ahí la gente no sabe. Nosotros llevamos hechos en los últimos 50 días más de 230 partidos. Más de 35 mil testeos. Hemos tenido sólo 200 positivos. No alcanza ni al 0,7%. Nos dimos cuenta de que el fútbol se puede jugar en un entorno muy seguro. Hay muchísima inversión para que el fútbol sea seguro”, completó. Además, el ex delantero de Rosario Central adelantó que el protocolo de la Copa América será “aún más exigente” que el que la confederación puso en marcha para las competencias de clubes.

Luego de un día con récord de casos positivos y más de 500 muertos, desde la Conmebol insistieron en que “nunca” le pidieron al gobierno argentino que una hipotética final del torneo en territorio nacional tuviera público en los estadios. “A nosotros nos interesa la competencia. Que los seleccionados sudamericanos lleguen al mundial de 2022 con ritmo, para poder hacer frente al poderío de los equipos europeos”, insistieron desde Paraguay. Ese discurso justificaría una Copa América íntegramente sin público en los estadios. De principio a fin. Si la curva de contagios en la Argentina no se ameseta en los próximos días será imposible pensar en que los tres partidos decisivos del torneo continental reciban hinchas en sus tribunas. Por más que nadie quiera una foto con los estadios desnudos. Una más.

Las próximas horas serán vitales para saber qué pasará con la vacuna Sinovac en la Argentina. Sobre todo, porque habrá seleccionados que llegarán a la Argentina para el torneo continental sin estar inoculados. Y pretenderán hacerlo en este suelo. Las dosis chinas de la Conmebol, por ahora, no pasaron los filtros de las autoridades sanitarias argentinas. El torneo va camino, entonces, de una verdadera paradoja: la empresa china de biotecnología que desarrolló los fármacos contra el coronavirus es “proveedor oficial para el cuidado de la salud” de la Copa América, tal como reza en los carteles que la compañía divulgó en internet. Sin embargo, su producto estrella, la vacuna contra el coronavirus, aún no tiene la aprobación en la Argentina, el país en donde podría jugarse... la Copa América. “No trates de entenderla”, diría Claudio “Chiqui” Tapia, el presidente de la AFA.